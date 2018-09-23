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Материалы по теме:

В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью 
24 сентября 2018, 08:58
В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе 
24 сентября 2018, 08:39
Почти тысяча верующих побывала на первой службе в Софийском соборе

Почти тысяча верующих побывала на первой службе в Софийском соборе

В воскресенье, 23 сентября, в областной столице открыл двери для посетителей Софийский собор, расположенный на 4-й очереди набережной. Открытие храма приурочено к 1030-летию Крещения Руси. Первое богослужение в храме совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. В первый же день работы 
23 сентября 2018, 09:46
В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

Накануне вечером в Сызрани произошла авария, в которой пострадал маленький пешеход. Примерно в 16:00 перекрестке улиц Урицкого и Фрунзе мальчик примерно шести лет сначала спокойно шел вдоль проезжей части, а затем внезапно «рванул» через дорогу. Ребенок врезался в остановившийся перед 
23 сентября 2018, 09:33
Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество

Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество

Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». В адрес энергетиков поступил первый транш в размере 2 млн рублей. На сегодняшний день долг генподрядчика перед поставщиком ресурса составляет более 13 млн. рублей.
20 сентября 2018, 06:05
Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке

Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке

В пятницу, 21 сентября, в  Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих  новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» 
18 сентября 2018, 11:03
«Крылья Советов» до конца сезона отправили фан-сектор на пятый ярус трибуны D

«Крылья Советов» до конца сезона отправили фан-сектор на пятый ярус трибуны D

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переносе сектора активной поддержки на пятый ярус трибуны D (до конца сезона).

Решение было принято, после того как Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал команду на 100 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурных 
18 сентября 2018, 09:11
Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»

Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»

Стали известны причины просадки основания территории возле стадиона «Самара Арена». Министр строительства региона Александр Баландин  сообщил в своем микроблоге в твиттер: «Над этим вопросом сейчас ведётся работа. Ведутся метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия дальнейших 
17 сентября 2018, 10:15
«Крылья Советов» в Туле крупно проиграли местному «Арсеналу» со счетом 0:4

«Крылья Советов» в Туле крупно проиграли местному «Арсеналу» со счетом 0:4

В матче 7-го тура РПЛ "Крылья Советов" 15 сентября на выезде в Туле уступили местному "Арсеналу" — 0:4, сообщает пресс-служба самарского ФК. В составе туляков 2 мяча забил Сергей Ткачев. На 21-й минуте после подачи с правого фланга у Кангвы 

16 сентября 2018, 02:04
Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры

Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры

Уходит эпоха в истории самарского футбола. На стадионе «Металлург», где более полувека кипели страсти вокруг «Крыльев Советов», начали вывозить травяной газон. 
 
На этом зеленом прямоугольнике 68 на 101 метров «Крылья Советов» переживали самые драматичные моменты в своей истории, борьбу за медали 
14 сентября 2018, 11:47
На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на  футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону 
13 сентября 2018, 09:41
Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил  «Крыльям» дозаявить футболиста вне 
12 сентября 2018, 03:29
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