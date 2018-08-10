В Самаре на неделю ограничат движение в районе торгового центра «МЕГА», сообщает мэрия. Автобусы 67-го, 96-го, 205-го, 268-го и 295-го маршрутов не будут там останавливаться. В частности, с 10 по 13 августа будет закрыт остановочный пункт «Леруа Мерлен» в направлении микрорайона Крутые Ключи. А с 14 по 17-е ограничат движение у остановки «ИКЕА» в ту же сторону. Ограничения введены в связи с проведением строительно-монтажных работ, говорится в сообщении.
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