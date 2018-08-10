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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает  ФКУ «Поволжуправтодор».

Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются 

10 августа 2018, 05:09
Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек 
10 августа 2018, 04:44
Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

В Тольятти у печальной истории про неприятности у животных оказался счастливый конец. В пятницу, 10 августа, собака упала в ливневку на улице Коммунистической около дома №122. Животное не могло выбраться самостоятельно, ведь глубина ливневки составляет 1,5-2 метра, и лежало на 
10 августа 2018, 04:27
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

Самарские «Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом». Волжане проведут игру на выезде в Ростове-на-Дону на стадионе, построенном для ЧМ-2018. Футболисты тренируются на клубной базе и стадионе «Металлург». К матчу готовятся все игроки, кроме Сергея Корниленко, Максима Канунникова и Олега 

10 августа 2018, 03:52
Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской губернии снова введены ограничения на движение большегрузов по дороге М-5. Мера коснулась участка от Тольятти до Сызрани с 889 по 977 километр. Ограничения распространяются на грузовики массой более 3,5 тонн и габаритами шире 3 метров 40 сантиметров. Проезд 

10 августа 2018, 09:39
Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре

Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре

Не так давно самарские студенты попросили представителей мэрии продумать вопрос о продлении трамвайного маршрута №13 до ТЦ «Апельсин». После анализа ситуации было решено этого не делать по нескольким причинам.

Во-первых, продление маршрута повлечет увеличение интервала движения трамваев с 6 до 9 

8 августа 2018, 10:00
На Крымском мосту установлен новый суточный рекорд трафика

На Крымском мосту установлен новый суточный рекорд трафика

5 августа по нему проехали более 32 тысяч машин.
6 августа 2018, 09:48
В Самаре изменилось расписание автобусов № 51

В Самаре изменилось расписание автобусов № 51

В Самаре изменилось расписание автобуса № 51, который курсирует от Красной Глинки (от улицы Батайской) до станции метро «Кировская». По просьбам пассажиров он будет выезжать на маршрут раньше, новое расписание уже утвердили с перевозчиком. Первый рейс отправлялся в путь в 
24 июля 2018, 10:12
43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре

43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре

Часть муниципальных автобусов будет передана в аренду на условиях сублизинга. Речь идет о 43 машинах марки ЛИАЗ, приобретенных еще в 2016 году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная сумма контракта составляет 131,6 млн рублей.

Арендатору автобусы передадут в пользование до 2020 года. 

16 июля 2018, 12:29
Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти

Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти

Жители Тольятти начали использовать социальные карты для оплаты проезда в коммерческом транспорте. Мэрия предложила ввести пилотный проект на трех коммерческих маршрутах: № 20 «Западный пляж – Автозаводское шоссе», № 52 «Льва Толстого – Фосфор – Льва Толстого», № 9 «Бетонная 
12 июля 2018, 08:20
Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше

Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше

В Самаре будут выпускать больше автобусов на маршруты до Красной Глинки. Ранее 221 маршрут был отменен по заявлению перевозчика. Компания «Рейс», которая отвечала за обслуживание автобусов № 50 и № 221 отменила их, не объяснив причину этого решения. Когда автобусов 
10 июля 2018, 05:13
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