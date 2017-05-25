Примерно 240 домов в столице губернии временно отключены от газоснабжения. Специалисты ведут плановые ремонтные работы на коммуникациях в Кировском, Ленинском и Самарском районах.
Ограничения затронули жителей домов по улицам Стара-Загора, Молодогвардейская, Красноармейская, Галактионовская, Льва Толстого, переулок Высоцкого, Садовая и Самарская. Впрочем, как утверждается, эти неудобства ненадолго: газоснабжение планируется восстановить уже сегодня.
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Однако, аварию удалось оперативно …
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