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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре Chevrolet провалился под асфальт на улице Фрунзе

В Самаре Chevrolet провалился под асфальт на улице Фрунзе

Накануне в районе дома № 84 на улице Фрунзе прорвало теплотрассу диаметром 100 мм. Коммунальная авария стала причиной провала на проезжей части. В него передним правым колесом угодил автомобиль «Шевроле».
Как поясняют в пресс-службе ПТС, этот участок теплосети не имеет 

24 мая 2017, 11:21
На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение

На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение

Компания ПТС завершила ремонтные работы на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Здесь с 15 по 23 мая проводилась замена теплотрассы и реконструкция тепловой камеры в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к будущему отопительному сезону.
Специалисты подрядной организации 

24 мая 2017, 09:30
В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

В Самаре начался ремонт Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Объект приводят в порядок в рамках подготовки к мировому футбольному первенству.
Как сообщается, специалисты собираются полностью заменить асфальт на территории автовокзала. Фасад здания покроют поликарбонатом и плиткой. 

23 мая 2017, 03:47
В Москве нашли деревянную мостовую XVII-XVIII веков

В Москве нашли деревянную мостовую XVII-XVIII веков

В российской столице специалисты обнаружили деревянную мостовую XVII-XVII веков. Это произошло в процессе ремонтных работ на старом водопроводе на Большой Лубянке.
Бревна находились под толстым слоем грунта, они располагались на глубине одного-двух метров. Поверх деревянной мостовой исследователи уже нашли элементы 

19 мая 2017, 12:34
Госуслуги и ЖКХ: Названы самые коррумпированные сферы региона

Госуслуги и ЖКХ: Названы самые коррумпированные сферы региона

В Самарской области за 2016-й и в начале этого года выявлено 14700 фактов коррупции. Больше всего этому подвержены сферы государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и «оборонка».
Это объясняют большим числом точек соприкосновения бизнеса и власти и большими потоками бюджетных средств. 

19 мая 2017, 11:50
Взносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 июля 2018 года

Взносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 июля 2018 года

В губернии вырастут тарифы на капремонт с 1 июля 2018 г. При этом в первом полугодии 2018-го размер взноса решено сохранить на уровне 2017 года. Следующим летом тарифы поднимутся на 4%.
В настоящее время минимальная величина взноса - 5,45 рублей 

18 мая 2017, 10:16
Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

В Самаре продолжают ограничивать движение по улицам. Как информирует мэрия, в связи со строительством ливневой канализации будет временно ограничено движение транспорта по ул. Гая. С 8:00 15 мая до 23:00 20 мая будет закрыт участок от ул. Николая Панова до ул. 

15 мая 2017, 05:52
Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Дорожное полотно на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» в Самаре вскроют не 12 мая, как было объявлено, а 15 мая. Как сообщает «Предприятие тепловых сетей», ремонт тепловой камеры, которая расположена под дорогой, перенесен по просьбе администрации г.о.Самара. В понедельник 

12 мая 2017, 10:15
В Самаре мужчина спилил дерево и оставил без газа 60 домов

В Самаре мужчина спилил дерево и оставил без газа 60 домов

Вчера, 10 февраля, рано утром на улице Сельской в Самаре произошла необычная коммунальная авария, передает портал 63.ru.
 
Местный житель спилил дерево и оставил почти 60 жилых многоквартирных домов без газа. Дерево рухнуло на газопровод.
 
Однако, аварию удалось оперативно 
11 февраля 2016, 08:41
В Самаре восстановлено газоснабжение домов 15 тысяч жителей

В Самаре восстановлено газоснабжение домов 15 тысяч жителей

В Самаре восстановлено газоснабжение 88 жилых домов в Промышленном и Советском районах, в которых проживает более 15 тысяч человек.

Как уже сообщала "ТЕРРА", была повреждена подземная 350-миллиметровая труба низкого давления, которая расположена по адресу: улица Стара-Загоры, 53а. Информация о 
6 октября 2015, 11:24
Восстановить газоснабжение 200 домов в Самаре планируют до конца дня

Восстановить газоснабжение 200 домов в Самаре планируют до конца дня

Восстановить газоснабжение 200 домов в Куйбышевском районе Самары планируют сегодня, 17 марта, до конца дня. Причиной ЧП стал воскресный ураган, пронёсшийся над городом. Скорость ветра, по данным метеорологов, достигала 16 метров в секунду. Как уже сообщала «ТЕРРА», упавшее дерево повредило 

17 марта 2014, 03:29
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