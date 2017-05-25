Взносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 июля 2018 года В губернии вырастут тарифы на капремонт с 1 июля 2018 г. При этом в первом полугодии 2018-го размер взноса решено сохранить на уровне 2017 года. Следующим летом тарифы поднимутся на 4%.

В настоящее время минимальная величина взноса - 5,45 рублей …