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В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было 
26 ноября 2018, 01:57
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 48-летнего жителя Тольятти. Мужчина выуживал рыбу в акватории Волги с помощью «электроудочки», то есть запрещенным орудием лова. Тольяттинец рыбачил в районе села Печерское, ему удалось поймать 64 рыбы различных пород. 
 
26 ноября 2018, 01:16
В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

На улице Ташкентской в Самаре полицейские задержали мужчину - он распивал спиртное в общественном месте. Во время составления протокола 35-летний безработный самарец сильно нервничал, и стражи порядка решили обыскать его. В присутствии понятых у него обнаружили полиэтиленовый пакет с белым 
26 ноября 2018, 12:25
В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В понедельник утром, 26 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. По словам очевидцев, на Московском шоссе, напротив здания Пенсионного фонда по Промышленному району, прорвало трубу с холодной водой. Она залила проезжую часть и потекла в тоннель на пересечении 
26 ноября 2018, 11:55
Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака

Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака

В Сызрани собака напала на ребенка: пострадавший госпитализирован. В воскресенье, 25 ноября, мальчик гулял с мамой около рынка на улице Лазо на Образцовской площадке. Внезапно похожий на алабая пес вцепился шестилетнему ребенку в лицо. По словам очевидцев, животное от мальчика 
26 ноября 2018, 09:49
Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров

Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров

Стало известно, что площадь пожара в здании на площадке военного городка №3 в областной столице составила 1000 кв. м. Напомним, что сигнал о возгорании поступил в 14:58 22 ноября. Загорелось здание в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая и проспекта 
23 ноября 2018, 08:33
Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Прямо сейчас сотрудники оперативного ведомства тушат пламя в заброшенной воинской части, расположенной на пересечении улиц Масленникова и Гая. По оперативной информации, площадь пожара составляет 500 кв. м. Первый сигнал о возгорании поступил в 14:58, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 
22 ноября 2018, 04:32
Дым виден издалека: в Самаре горит здание на территории бывшей воинской части

Дым виден издалека: в Самаре горит здание на территории бывшей воинской части

В четверг, 22 ноября, в областной столице возник крупный пожар. По словам очевидцев, в эти минуты горит постройка на территориии бывшей воинской части, расположенная на перекрестке улиц Масленникова и Гая, напротив дома № 50 по улице Панова. По словам жителей 
22 ноября 2018, 03:34
Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре

Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре

В ночь на четверг, 22 ноября, в областной столице произошел пожар на улице Димитрова в Промышленном районе. Сигнал о возгорании поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 06:08. Оказалось, что на улице вспыхнула припаркованная легковушка. На 
22 ноября 2018, 02:46
Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир

Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир

В среду вечером, 21 ноября, в Самарской области произошла нестандартная дорожная авария, в которой пострадал пешеход. В 18:30 24-летний водитель ехал на машине ВАЗ-21134 по улице Дружбы в селе Подстепки. Он направлялся в сторону улицы Рябиновой, когда сбил 17-летнего пешехода. 
22 ноября 2018, 02:23
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