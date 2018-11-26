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В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было …
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26 ноября 2018, 01:57
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В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора
Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве …
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26 ноября 2018, 01:45
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Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы
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26 ноября 2018, 01:16
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В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон
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26 ноября 2018, 12:25
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В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе
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26 ноября 2018, 11:55
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Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака
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26 ноября 2018, 09:49
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Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров
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23 ноября 2018, 08:33
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Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров
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22 ноября 2018, 04:32
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Дым виден издалека: в Самаре горит здание на территории бывшей воинской части
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22 ноября 2018, 03:34
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Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре
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22 ноября 2018, 02:46
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Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир
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22 ноября 2018, 02:23