7
02
24
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях 
22 февраля 2019, 04:16
Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков

В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков

В трансферную кампанию «Крылья Советов» пополнили шесть новичков. При этом к «молодежке» присединились пять игроков.  Напомним, что трансферное окно закрывается сегодня, 22 февраля. Как отметили представители клуба, состав команды пополнили как опытные, так и молодые перспективные футболисты. Между тем, самарский 
22 февраля 2019, 02:17
В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева

В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева

Стало известно, что под тяжестью снега обвалилась крыша у памятника архитектуры - доходного дома купца Челышева, расположенного на улице Красноармейской, 60. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, обвал пришелся на чердак, пишет progorodsamara.ru. По словам старшего по дому 
22 февраля 2019, 12:59
В Самарской области появятся 5 автоклубов

В Самарской области появятся 5 автоклубов

Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и 
13 февраля 2019, 04:05
Почему центру Самары важно стать «историческим поселением»

Почему центру Самары важно стать «историческим поселением»

Историческому центу Самары хотят присвоить статус «исторического поселения». Зачем это делается в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал председатель Общественного совета при Минстрое 63-го региона, архитектор Олег Никитенко. Исторические кварталы Самары от улицы Полевой в сторону Речпорта по оценкам архитектурного сообщества сейчас 
9 февраля 2019, 12:25
В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В среду, 6 февраля, в Самарской области были подняты по тревоге бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа — всего 4 тысячи человек. Это было сделано в рамках тактического учения. Накануне также по тревоге подняли бригаду материально-технического обеспечения. Учения стартуют 
6 февраля 2019, 12:14
В Зубчаниновке закрыли Дом культуры

В Зубчаниновке закрыли Дом культуры

В Самаре закрыли Дом культуры поселка Зубчаниновка. Причина кроется в плачевном техническом состоянии здания на улице Александра Невского, 95. Сейчас прорабатывается возможность ремонта помещений. Все творческие коллективы работают в ДК «Луч» и в библиотеке на Транзитной, 71. До конца февраля 
6 февраля 2019, 11:28
1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области

1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области

В Самарской области стартовали военные учения. В этот раз армейское командование решило отработать действия бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Для этого по тревоге подняли 1200 бойцов. 500 из них-призывники.

Личный состав бригады на машинах совершил 40-километровый марш до Рощинского полигона. 

5 февраля 2019, 02:13
Радиолокационная станция пятого поколения поступила на вооружение военных в Самарской области

Радиолокационная станция пятого поколения поступила на вооружение военных в Самарской области

На вооружение подразделений ПВО поступила новейшая радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ». Установка представляет собой универсальный мобильный комплекс.

Станция предназначена для определения координат, скорости и траектории воздушных целей в высоком разрешении. Установка способна обнаруживать объекты противника даже в условиях активного радиоподавления. 

27 июня 2018, 01:23
Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

В Самарской области в результате взрыва гранаты пострадал военнослужащий. Инцидент произошел вечером 18 мая в поселке 14 км Борского района, передает «Сититраффик». Около десяти часов вечера к военному складу подошел пьяный мужчина и бросил в двоих охранявших объект солдат 
21 мая 2018, 11:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх