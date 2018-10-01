2
47
39
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.

Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных 
1 октября 2018, 02:28
В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное 
1 октября 2018, 01:48
В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. 
1 октября 2018, 01:20
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В выходные, 29 сентября, в Самаре сотрудники 5 роты Полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя. Оказалось, что пьяным за руль сел сотрудник Росгвардии. Известно, что перед тем, как он попался силовикам, автомобилист подрался около киоска на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 
1 октября 2018, 12:08
В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели уголовное дело на мужчину, который угрожал убийством бывшей жене. По словам пострадавшей, 37-летний мужчина пришел домой к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Они снова поссорились, и женщина попыталась уйти к соседке, чтобы не продолжать конфликт, однако, 
1 октября 2018, 11:42
В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались. 
 
- Сведения 
28 сентября 2018, 05:24
В Сызрани ветер обрушил дерево на крышу пиццерии

В Сызрани ветер обрушил дерево на крышу пиццерии

В четверг, 27 сентября, в вечеру погода в Самарской области резко испортилась, в отдельных районах дул сильный порывистый ветер и начались дожди. Не обошли капризы стихии стороной и Сызрань: на пересечении улиц Советской и переулка Достоевского дерево обрушилось на крышу 
28 сентября 2018, 11:16
Самару на выходных захватят дожди

Самару на выходных захватят дожди

В выходные календарная осень окончательно установится в Самарской области: синоптики обещают осадки и прохладную погоду. По данным Приволжского УГМС, при прохождении фронтальных разделов циклонов в регионе будут выпадать небольшие и умеренные осадки. Местами усилится ветер. На территорию области будет поступать 
28 сентября 2018, 08:58
С вечера четверга в Самарской области обещают сильный ветер с дождем

С вечера четверга в Самарской области обещают сильный ветер с дождем

Синоптики прогнозируют сильный ветер с дождем в Самарской области. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 27 сентября до 19:00 пятницы местами в регионе пройдет небольшой и умеренный дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, его порывы могут 
27 сентября 2018, 05:28
В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В первый день новой рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода без осадков. В понедельник, 20 августа, температура воздуха не поднимется выше + 25 градусов по Цельсию, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.В последующие дни станет теплее 
20 августа 2018, 08:32
Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

С середины недели погода в Самарской области резко изменится. Холодный фронт из центральных районов России переместится на Среднюю Волгу и на смену жаре принесет прохладный воздух и грозовые дожди. К концу недели новый антициклон вытеснит фронтальные облачные поля, осадки прекратятся, 
8 августа 2018, 02:43
Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе

Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе

Погода в последний месяц лета будет в России теплее, чем обычно. По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах 17,8-20,3 градуса, что на 0,5-0,8 выше средних температур для этого времени года. Месячное количество осадков не превысит 
1 августа 2018, 12:18
До среды Самарская область отдохнет от жары

До среды Самарская область отдохнет от жары

К началу новой рабочей недели в регионе немного похолодает. В понедельник, 30 июля, обещают переменную облачность без осадков, северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит +21-26 градусов по Цельсию. До 30 июля через Самарскую область пройдет холодный атмосферный 
30 июля 2018, 09:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх