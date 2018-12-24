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Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке
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24 декабря 2018, 11:14
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У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона
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24 декабря 2018, 10:49
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Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож
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24 декабря 2018, 10:25
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Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре
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24 декабря 2018, 09:31
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«Радуйтесь, детвора!» Впервые горка на площади Куйбышева будет работать бесплатно
Впервые горка на площади Куйбышева в Самаре будет работать до весны бесплатно. «Царский подарок» для ребятни решила сделать мэрия областного центра.
Важно знать - катание осуществляется только на тюбингах организаторов. Для получения «спецсредства» нужен документ (удостоверяющий личность) или оставить …
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22 декабря 2018, 04:19
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Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря
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19 декабря 2018, 05:03
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«Кто успел - тот поступил»: проблемы зачисления в самарские школы и лицеи
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19 декабря 2018, 10:12
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Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут
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18 декабря 2018, 04:43
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В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка
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18 декабря 2018, 01:11
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Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области
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18 декабря 2018, 11:44
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В Чапаевске открылся Дворец спорта с искусственным льдом
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28 августа 2018, 03:21
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Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре
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5 июня 2018, 11:41