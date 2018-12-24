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Материалы по теме:

Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке

Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке

С понедельника, 24 декабря, между областной столицей и селом Рождествено пустили суда на воздушной подушке. Планируется, что теперь они будут курсировать вплоть до весны 2019 года. Плата за проезд осталась прежней: 70 рублей для взрослого пассажира и 35 рублей - 
24 декабря 2018, 11:14
У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

В Тольятти у 40-летнего местного жителя нашли предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Недавно полицейские вместе с сотрудниками УФСБ побывали в его квартире в микрорайоне Поволжский. Изъятые вещи передали на экспертизу, и она показала, что пистолет конструкции Макарова относится к 
24 декабря 2018, 10:49
Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож

Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож

Полицейские из Сызрани расследовали криминальную историю: врачи сообщили им, что в местную больницу поступил 34-летний мужчина, которого пырнули ножом в грудь. Силовики отправились по адресу, откуда доставили пациента.

Оказалось, что в квартире дома на улице Людиновской в Сызрани повздорили 
24 декабря 2018, 10:25
Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Полицейские ведут проверку смертельного ДТП в Самаре. В субботу, 22 декабря, 29-летний мужчина ехал на своей Лада 1117 в поселок Козелки со стороны жилого комплекса «Шведская слобода». Напротив дома № 27 по улице Озерной он не справился с управлением, машина 
24 декабря 2018, 09:31
«Радуйтесь, детвора!» Впервые горка на площади Куйбышева будет работать бесплатно

«Радуйтесь, детвора!» Впервые горка на площади Куйбышева будет работать бесплатно

Впервые горка на площади Куйбышева в Самаре будет работать до весны бесплатно. «Царский подарок» для ребятни решила сделать мэрия областного центра.
 
Важно знать - катание осуществляется только на тюбингах организаторов. Для получения «спецсредства» нужен документ (удостоверяющий личность) или оставить 
22 декабря 2018, 04:19
Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

В субботу, 22 декабря, в областной столице откроется очередная ледовая площадка -  каток на набережной Волги в районе бассейна ЦСКА ВВС.  Праздник начнется в 14:00. Для гостей приготовили конкурсы и подарки, запланирована встреча с Дедом Морозом, спортивные соревнования, а также 
19 декабря 2018, 05:03
«Кто успел - тот поступил»: проблемы зачисления в самарские школы и лицеи

«Кто успел - тот поступил»: проблемы зачисления в самарские школы и лицеи

В Самаре начался прием заявлений для записи детей в первые классы. Традиционно сделать это можно только через интернет. Первыми заявки на поступление приняли лицеи, гимназии и специализированные школы. В остальные образовательные учреждения запись откроется в январе. Однако в Самаре до 
19 декабря 2018, 10:12
Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Во вторник, 18 декабря, в Самаре стартовал прием обращений о зачислении детей в первые классы гимназий и лицеев. Электронный сервис начал работу, система функционировала без сбоев, в штатном режиме.

- На 9:04 было зарегистрировано 1135 заявлений, - сообщили в 
18 декабря 2018, 04:43
В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В понедельник, 17 декабря, произошла авария с пешеходом в Октябрьске. Примерно в 08:00 29-летняя женщина ехала на ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября. Она направлялась к улице Зеленовской, когда сбила несовершеннолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть неподалеку, 
18 декабря 2018, 01:11
Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Стало известно, что нашелся 17-летний подросток, который ушел из дома 15 декабря и не вернулся. К счастью, с ним все хорошо, он жив и здоров. Напомним, что в полицию обратились родственники несовершеннолетнего. Полицейские изучали возможный маршрут парня, общались с его 
18 декабря 2018, 11:44
В Чапаевске открылся Дворец спорта с искусственным льдом

В Чапаевске открылся Дворец спорта с искусственным льдом

В понедельник, 27 августа, в Чапаевске открылся новый Ледовый дворец с искусственным льдом «Старт». Раньше ребята могли тренироваться только зимой на двух хоккейных коробках, а теперь шлифовать свои навыки они смогут в любое время года. В подарок хоккеистам из Чапаевска 
28 августа 2018, 03:21
Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

В Самаре в торговом центре «Мега» закроют ледовый каток. Информация об этом появилась в «Твиттере». Горожане выразили беспокойство, что местных детей лишают места для массовых тренировок по фигурному катанию. Вместо катка в ТЦ оборудуют зону для просмотра трансляции с ЧМ-2018: 
5 июня 2018, 11:41
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