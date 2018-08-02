Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку 31 июля в Тольятти произошла авария. 44-летний мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Лесная со стороны бульвара 50 лет Октября. На одном из перекрестков водитель попытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в «Hyundai Tucson». После удара иномарка …