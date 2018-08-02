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Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб
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2 августа 2018, 11:24
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Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу
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2 августа 2018, 09:32
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: основные темы
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1 августа 2018, 06:13
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Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение
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1 августа 2018, 05:15
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Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку
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1 августа 2018, 02:05
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Главные темы дневного выпуска на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»
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1 августа 2018, 12:09
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В Самаре иномарка сбила беременную девушку, которая выходила из трамвая
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1 августа 2018, 08:46
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«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы дневного выпуска
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31 июля 2018, 12:22
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Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре
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26 июля 2018, 02:45
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Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу
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20 июля 2018, 10:58
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Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти
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13 июля 2018, 03:30