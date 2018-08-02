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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб

Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб

В ночь с 1 на 2 августа в историческом центре областной столицы произошла авария. На пересечении улиц Венцека и Галактионовской водитель иномарки «Киа» не сумел справиться с управлением и врезался в бетонный столб. Световая опора покосилась и повредила пешеходные ограждения, 
2 августа 2018, 11:24
Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

Со 2 по 5 августа 2018 года на второй очереди Набережной реки Волги (спуск улицы Первомайской) в Самаре состоится заключительный, четвёртый этап-чемпионата России по пляжному футболу. Самара примет крупнейшие всероссийские соревнования по пляжному футболу уже девятый год подряд. Каждый из 
2 августа 2018, 09:32
Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: основные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: основные темы

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ» начнется вечерний выпуск новостей. День оказался крайне богатым на события и ведущему Алексею Елхимову есть о чем рассказать. Основные темы выпуска:

- Новой коррупционный скандал в Самаре. Задержан директор фонда капремонта Михаил Архипов.
1 августа 2018, 06:13
Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

В среду, 1 августа, в районе автозаправки на улице Котовского в Сызрани случилось ДТП. МАЗ врезался в металлическое ограждение, которое располагается вдоль проезжей части. В этот момент водитель большегруза направлялся в сторону выезда из города. Как рассказали очевидцы, перед грузовиком 
1 августа 2018, 05:15
Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

31 июля в Тольятти произошла авария. 44-летний мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Лесная со стороны бульвара 50 лет Октября. На одном из перекрестков водитель попытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в «Hyundai Tucson». После удара иномарка 

1 августа 2018, 02:05
Главные темы дневного выпуска на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»

Главные темы дневного выпуска на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»




В 12:30 телерадиокомпания «ТЕРРА» познакомит зрителей с событиями, которые успели произойти за последнее время. Пока идет подготовка к эфиру, мы составили список наиболее важных тем, которые прозвучат в ближайшем выпуске:
1 августа 2018, 12:09
В Самаре иномарка сбила беременную девушку, которая выходила из трамвая

В Самаре иномарка сбила беременную девушку, которая выходила из трамвая

Во вторник утром, 31 июля, водитель белой иномарки Suzuki сбил женщину, которая выходила из трамвая на пересечении улиц Победы и Юбилейной. Отметим, что остановка общественного транспорта «Юбилейная» находится на опасном участке — пассажиры покидают трамвай буквально на середине проезжей части. 
1 августа 2018, 08:46
«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы дневного выпуска

«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы дневного выпуска



Ведущий Алексей Елхимов расскажет о самых интересных событиях, которые произошли в регионе в последнее время. Основными темами ближайшего выпуска станут:

- В Самару едет глава федерального минэконома Максим Орешкин. Какая 
31 июля 2018, 12:22
Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

25 июля в Самаре произошла авария с участием ребенка. Во 2 квартале поселка Мехзавод под колесами «Хендэ Гетз», за рулем которой сидела 27-летняя женщина, оказался 8-летний мальчик. За мгновение до аварии он решил быстро перебежать дорогу.

В результате наезда мальчик получил 

26 июля 2018, 02:45
Мгновенная карма: в Самаре водитель

Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу

Сегодня около 10 часов утра на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись «Фольксваген» и «Гранта». Девушка на иномарке поворачивала налево к торговому центру «Космопорт» на зеленый сигнал светофора и не пропустила «Ладу», на большой скорости двигавшуюся со стороны улицы 

20 июля 2018, 10:58
Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

В ночь на 13 июля в Тольятти произошла массовая авария. Пассажирская «ГАЗель» ехала по улице 40 лет Победы. По неизвестной причине водитель машины на полном ходу въехал в припаркованный ВАЗ-2101. Удар оказался настолько сильным, что багажник «копейки» буквально расплющился.
13 июля 2018, 03:30
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