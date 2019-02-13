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«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
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Материалы по теме:

Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Житель областной столицы запечатлел странную забаву самарской молодежи: он заснял, как сначала две молодые девушки пытаются выбраться из окна стоящего на месте трамвая № 3, но затем снова «ныряют» в салон транспортного средства. Позже их приятель закинул в вагон свой 
13 февраля 2019, 10:18
В блогах: Россия после поколения бандитов

В блогах: Россия после поколения бандитов

О росте молодежной смертности сообщает блогер Игорь Кондратьев. "Все, у кого родные и друзья лежат на городских кладбищах Самары и Тольятти, хорошо знают, какое количество молодых ребят положили туда в лихие 90-е годы. Рожденные, как правило, в 70-е годы, 
13 февраля 2019, 09:47
Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Во вторник, 12 февраля, тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов побывал в расположении самарского клуба «Крылья Советов» в Турции и посмотрел на игру самарцев и их соперников из казахстанского «Кайсара». Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу 
13 февраля 2019, 08:07
В Самарской области появятся 5 автоклубов

В Самарской области появятся 5 автоклубов

Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и 
13 февраля 2019, 04:05
Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Озвучена информация о сумме штрафов, которые заплатили самарские автомобилисты за нарушения ПДД в 2018 году. Они перечислили в бюджет 1 миллиард 880 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Самарской Губернской Думы.

Всего в прошлом году автомобилистам были направлены 3,5 миллиона постановлений 

13 февраля 2019, 01:35
Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сегодня, 9 февраля, в самарском аэропорту прозвучала сирена. По сигналу тревоги всех посетителей попросили покинуть здание на 10 минут.
 
По информации источников в оперативных структурах, это были не «террористы» со звонками о ложном заминировании. В здании главной воздушной гавани 

9 февраля 2019, 02:05
900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

В пятницу, 8 февраля, из торгового центра «Мега» в Самаре эвакуировали 900 человек. В здании внезапно сработала пожарная сигнализация, всех сотрудников и посетителей попросили выйти. Сигнал поступил оперативным службам около 13:00. Здание обследовали, и оказалось, что тревога была ложной. Молл 
8 февраля 2019, 02:11
32 автопроизводителя подняли цены

32 автопроизводителя подняли цены

Специалисты сайта «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые легковые автомобили, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, во второй половине января 32 компании обновили цены на свои модели. Наименьшее повышение цены отмечалось у кроссовера 
6 февраля 2019, 09:01
40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой

40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой

Вчера, 2 февраля, поздно вечером в самарском поселке Толевый горел жилой двухэтажный дом. Оттуда было эвакуировано 40 человек, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
 
По предварительной версии пожарных, в бараке (так называют в народе старые 2-эажные здания послевоенной 

3 февраля 2019, 04:50
В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской

В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской

В конце этого месяца самарских автомобилистов ждет очередное нововведение: с 21 февраля на участке улицы Ташкентской от Солнечной до Демократической запретят остановку и стоянку автомобилей. Ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. Как пояснили представители регионального министерства транспорта, это решение 
1 февраля 2019, 03:16
Россияне массово пересаживаются на кроссоверы

Россияне массово пересаживаются на кроссоверы

Россияне массово пересаживаются на кроссоверы. Львиная доля российского рынка новых легковых авто - почти 44 процента приходится на так называемый сегмент SUV - «спортивно-утилитарных авто». К такому выводу пришли в агентстве «Автостат» по итогам анализа продаж в 2018 году. Всего 
1 февраля 2019, 08:50
В Самаре эвакуировали 530 человек из «Меги»

В Самаре эвакуировали 530 человек из «Меги»

В понедельник вечером из молла «Мега» в областной столице пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников. Пожарная сигнализация сработала в здании в 18:15. На место событий по повышенному рангу сложности сразу же выехали пожарные, из помещений ТЦ вывели 530 человек. После того, 
21 января 2019, 09:33
Lamborghini за 15 миллионов рублей эвакуировали в Москве

Lamborghini за 15 миллионов рублей эвакуировали в Москве

В российской столице работник дорожной службы погрузил на эвакуатор дорогой итальянский спорткар Lamborghini Huracan. Причиной тому стало грубое нарушение правил дорожного движения.
Как сообщают российские средства массовой информации, впоследствии было установлено, что транспортное средство принадлежит 28-летнему местному предпринимателю. Кстати, автовладелец 

12 августа 2016, 10:06
В Сургуте мужчина поджег себя у здания ГИБДД из-за изъятой машины

В Сургуте мужчина поджег себя у здания ГИБДД из-за изъятой машины

Чрезвычайное происшествие буквально шокировало жителей этого северного города. Все произошло прямо возле здания Госавтоинспекции. Согласно обнародованной информации, у одного жителя этого города стражи дорог изъяли авто и поместили на штрафстоянку. Будучи категорически не согласен с таким разворотом событий, автовладелец публично 
22 октября 2015, 01:04
В Красноярском крае семья сожгла свой автомобиль, чтобы его не эвакуировали

В Красноярском крае семья сожгла свой автомобиль, чтобы его не эвакуировали

Происшествие случилось в селе Ермаковское. Работники ДПС остановили машину, управляемую 49-летним местным жителем, в салоне которой находились еще его супруга и 23-летний сын. Выяснилось, что у водителя отсутствуют права и полис. Были установлены и другие нарушения, вследствие чего стражи порядка 
21 сентября 2015, 11:15
В Самарской области машины со штрафстоянок будут продавать

В Самарской области машины со штрафстоянок будут продавать

Федеральная служба судебных приставов планирует плотно сотрудничать с Госавтоинспекцией. Теперь долги с неплательщиков будут взыскивать по-новому. При попадании машины на штрафстоянку данные о ее пользователе сразу будут попадать к судебным приставам, которые их сверят с банком должников. Если владелец авто 

11 апреля 2014, 05:23
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