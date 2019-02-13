В Самарской области изменились правила эвакуации машин. В частности, изменения коснулись срока, в течение которого можно оплатить услуги по перемещению автомобиля на штрафстоянку и его хранение. Теперь забрать своего «железного коня» со штрафстоянки можно будет сразу, а внести деньги - в течение 30 дней после того, как машину отправили на спецстоянку. Напомним, что ранее автомобили отдавали владельцам только после оплаты перемещения и хранения. Решение вступит в силу после 22 февраля, то есть через 10 дней после того, как документ был опубликован на сайте регионального правительства.
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