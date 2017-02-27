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Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция
Мэрия Самары утвердила проект планировки улицы Мичурина от проспекта Масленникова до Врубеля. Документ подготовила компания «Волгатрансстрой-проект», входящая в группу «Волгатрансстрой». Под планировку попало почти 7 гектаров земли.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в июне 2015 года горадминистрация заявляла, что финансированием строительства новой …
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27 февраля 2017, 03:22
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Реконструкторы Московского шоссе нарушили требования закона
Прокуратурой Кировского района Самары возбуждены дела в отношении подрядчика реконструкции Московского шоссе. Речь идет о самарском обществе с ограниченной ответственностью ЖСК-286, руководителем которого является Сергей Рябов.
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16 февраля 2017, 09:24
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В Самаре на набережной появится фонтан площадью 385 квадратных метров
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание, посвященное реконструкции и строительству новых объектов к ЧМ-2018. Они должны стать центрами гостевых маршрутов и придать Самаре облик современного мегаполиса. На встрече присутствовали члены правительства губернии и представители мэрии. Чиновники представили проект четвертой …
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14 февраля 2017, 01:51
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Самарский национальный исследовательский университет потратит на охрану более 55,5 миллионов рублей
Соответствующий тендер появился на портале Госзакупок. Как следует из сопроводительной документации, победитель конкурса должен будет силами 80 человек обеспечить безопасность на 50 объектах вуза. Это учебные корпуса, общежития, спортивные сооружения, склады, аэродром, ботанический сад и другие. В зависимости от режима …
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8 февраля 2017, 02:21
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В Самаре сэкономят на реконструкции набережной у Ладьи
Работы по реконструкции четвертой очереди самарской набережной подешевели на 71 миллион рублей. Соответствующие изменения появились на портале госзакупок. Если изначально максимальная стоимость контракта составляла чуть более 660 миллионов рублей, то теперь ее установили на уровне 590 миллионов.
Как уже …
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8 февраля 2017, 10:00
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Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио" в Самаре объявляют отборочный тур международного конкурса "Мисс Русское Радио"
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7 февраля 2017, 05:51
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В блогах: про уборку снега на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, …
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7 февраля 2017, 04:43
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В блогах: опасные поручни на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет по сломанные поручни на набережной Осипенко. "Их сломали еще 2 года назад. Жители сразу же написали мэрии в "Твиттер". Чиновники пообещали принять меры. Однако этого не случилось. Наоборот, стало только хуже. И опасней: на одной …
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3 февраля 2017, 09:20
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Объявлены претенденты на звание «Автомобиль года»
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2 февраля 2017, 05:06
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Реконструкция главной транспортной артерии Самары тормозится из-за сложностей с коммуникациями
Как выяснили корреспонденты "Терры", строительство развязки на пересечении Московского и Ракитовского шоссе и реконструкция главной транспортной артерии Самары во многом тормозятся из-за сложностей с коммуникациями, в частности магистралями водопровода диаметром 500, 800 и 1000 миллиметров. Как стало известно «Терре», дорожники …
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31 января 2017, 06:13
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Новые победы "ТЕРРЫ"
В Самарской области в пятый раз наградили лучших представителей средств массовой информации. В региональной столице подвели итоги традиционного журналистского конкурса на призы губернатора. Заявок в этом году стало меньше, но число лауреатов, наоборот, увеличилось.
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19 января 2017, 01:05