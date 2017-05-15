|
Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги
|
15 мая 2017, 07:25
|
В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке
Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» …
|
19 марта 2017, 02:44
|
ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта
К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле …
|
7 марта 2017, 09:58
|
В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл
|
20 февраля 2017, 06:10
|
В музее Алабина открылась выставка «Диво под микроскопом»
В историко-краеведческом музее имени Алабина открывается выставка работ Владимира Анискина «Диво под микроскопом». Зрителям предложат 33 работы из экспозиции единственного в мире питерского музея микроминиатюры «Русский Левша».
Гости могут познакомиться с «Подкованной блохой», «Верблюдами в игольном ушке» и «Ландышами на маковом зернышке». …
|
6 декабря 2016, 12:39
|
Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий
|
28 мая 2016, 11:45
|
В Самаре торжественно отметили 140-летие Самарского знамени
|
19 мая 2016, 10:22
|
В Самару привезут самую крупную черепаху России
Увидеть самую крупную черепаху в России самарцы смогут в музее имени Алабина. В субботу, 14 мая, там откроется контактный зоопарк. Посетителям расскажут о многообразии животного мира. Организаторы привезут в Самару много экзотических животных – млекопитающих, рептилий, насекомых, птиц. В частности, …
|
12 мая 2016, 04:44
|
Самарский музей имени Алабина проверит прокуратура
Результаты плановой проверки региональным Госфинконтролем самарского музея имени Петра Алабина, которая показала многочисленные нарушения в работе учреждения, переданы в прокуратуру. По выявленным фактам надзорный орган проведет собственное расследование и установит - имело ли место воровство или растрата бюджетных средств.
|
22 октября 2015, 11:25
|
Сегодня в Струковском парке Самары состоялся День прессы
|
30 мая 2015, 11:04
|
В Самаре в четвертый раз пройдет фестиваль уличного искусства
30 и 31 августа областная столица в четвертый раз примет фестиваль уличного искусства – «Пластилиновый дождь».
|
27 августа 2014, 01:57
|
Новости самарских блогов: с пляжа на Барбошиной поляне вывезли мусор, в Струковском парке прошел фестиваль духовых оркестров
|
9 июня 2014, 05:37