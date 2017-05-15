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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
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ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

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7 марта 2017, 09:58
В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

Ровно за месяц до исторической даты воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Самаре стартовала уникальная молодежная акция – конкурс команд современного уличного танца, финал которого пройдет 18 марта на самой большой площади Европы – имени Куйбышева.
Третью годовщину воссоединения 

20 февраля 2017, 06:10
В музее Алабина открылась выставка «Диво под микроскопом»

В музее Алабина открылась выставка «Диво под микроскопом»

В историко-краеведческом музее имени Алабина открывается выставка  работ Владимира Анискина «Диво под микроскопом». Зрителям предложат 33 работы из экспозиции единственного в мире питерского музея микроминиатюры «Русский Левша».

Гости могут познакомиться с «Подкованной блохой», «Верблюдами в игольном ушке» и «Ландышами на маковом зернышке». 

6 декабря 2016, 12:39
Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня, 28 мая, в Струковском парке Самары открылся традиционный День прессы. В мероприятии участвует более 20 ведущих СМИ региона, около 10 вузов, а также местные силовые ведомства – полиция и ФСИН.
 
Одной из самых посещаемых станет площадка телерадиокомпании "ТЕРРА". 
28 мая 2016, 11:45
В Самаре торжественно отметили 140-летие Самарского знамени

В Самаре торжественно отметили 140-летие Самарского знамени

В столице 63-го региона отметили День Самарского знамени. Оно было вышито 140 лет назад монахинями самарского Иверского монастыря, а затем передано болгарским ополченцам, поднявшим восстание против турецкого ига. 18 мая в монастыре прошел молебен. Участники церемонии возложили цветы к надгробию 

19 мая 2016, 10:22
В Самару привезут самую крупную черепаху России

В Самару привезут самую крупную черепаху России

Увидеть самую крупную черепаху в России самарцы смогут в музее имени Алабина. В субботу, 14 мая, там откроется контактный зоопарк. Посетителям расскажут о многообразии животного мира. Организаторы привезут в Самару много экзотических животных – млекопитающих, рептилий, насекомых, птиц. В частности, 

12 мая 2016, 04:44
Самарский музей имени Алабина проверит прокуратура

Самарский музей имени Алабина проверит прокуратура

Результаты плановой проверки региональным Госфинконтролем самарского музея имени Петра Алабина, которая показала многочисленные нарушения в работе учреждения, переданы в прокуратуру. По выявленным фактам надзорный орган проведет собственное расследование и установит - имело ли место воровство или растрата бюджетных средств.
22 октября 2015, 11:25
Сегодня в Струковском парке Самары состоялся День прессы

Сегодня в Струковском парке Самары состоялся День прессы

Сегодня, 30 мая,  в Струковском парке Самары состоялся традиционный День прессы. В мероприятии участвовали более 20 ведущих СМИ региона, около 10 вузов, а также местные силовые ведомства - полиция, госнаркоконтроль, ФСИН.

Одной из самых посещаемых стала площадка телерадиокомпании "ТЕРРА". 
30 мая 2015, 11:04
В Самаре в четвертый раз пройдет фестиваль уличного искусства

В Самаре в четвертый раз пройдет фестиваль уличного искусства

30 и 31 августа областная столица в четвертый раз примет фестиваль уличного искусства – «Пластилиновый дождь».
Гости мероприятия смогут поучаствовать в перформансах, оценить музыкальные и хореографические выступления артистов и сделать памятные фотографии с клоунами, живыми скульптурами и ходулистами, сообщают организаторы 

27 августа 2014, 01:57
Новости самарских блогов: с пляжа на Барбошиной поляне вывезли мусор, в Струковском парке прошел фестиваль духовых оркестров

Новости самарских блогов: с пляжа на Барбошиной поляне вывезли мусор, в Струковском парке прошел фестиваль духовых оркестров

Блогер Евгений Курдов "стал свидетелем, как в прошедшую субботу чистили дно на пляже Барбошиной поляны". "Это мероприятие проводится клубом "Водный мир" уже пятый раз подряд, начиная с 2009 года. За 2 часа ребята обследовали примерно полгектара дна. По их рассказам, 

9 июня 2014, 05:37
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