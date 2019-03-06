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Назван самый популярный автомобиль в России
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6 марта 2019, 02:06
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«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11
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6 марта 2019, 01:56
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«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны
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6 марта 2019, 01:05
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В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик
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6 марта 2019, 12:44
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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
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6 марта 2019, 11:50
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Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России
Самым богатым человеком России признан председатель правления НОВАТЭК, Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон. Список самых состоятельных и влиятельных опубликовал журнал Forbes. Михельсон занимает в мировом рейтинге 32-е место, а его состояние оценивается в $24 млрд. Второе место осталось за …
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5 марта 2019, 09:06
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На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей
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4 марта 2019, 01:44
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В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права
В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала …
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2 марта 2019, 08:20
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Затянувшиеся похороны: что говорят представители властей о неоднозначной истории
Гроб с мертвым мужчиной привезли к зданию областного правительства 21 февраля около 9 часов вечера. Бывшая гражданская жена усопшего рассказала, что Валерий Малеев умер 6 февраля. Но похоронить его она попыталась только спустя 2 недели, поняв, что его кровные …
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22 февраля 2019, 07:04
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Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства
Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг …
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22 февраля 2019, 01:43
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Гроб с покойным, который выставили у здания облправительства, пытались захоронить на «Рубежном» после его закрытия
Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг Самары Александр Андриянов рассказал о событиях, которые предшествовали появлению гроба с покойником у здания областного правительства. По его словам, индивидуальный предприниматель, которому поручили проведение похорон, обратился в МКУ «Ритуал» за направлением …
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22 февраля 2019, 12:59
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Власти Самары сообщили подробности инцидента с гробом у здания областного правительства
Сегодня в пресс-центре городской администрации состоялся брифинг руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг Александра Андриянова по поводу вчерашней истории с привозом гроба с покойником к зданию регионального правительства. Это сделала бывшая гражданская жена умершего после конфликта с …
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22 февраля 2019, 12:09
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Тепло в Самарской области подорожает
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 09:13
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С 1 июля отопление подорожает на 3%
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 05:16
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Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»
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14 февраля 2019, 07:49
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Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска …
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7 февраля 2019, 08:38
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Самарские чиновники сядут на 3-месячную диету
Самарские чиновники предложили жителям похудеть. В области стартовал командный марафон по нормализации веса «ЖивиЛегче». Проект разработан региональным Минздравом. Он предполагает, что трудовые коллективы региона в течение трех месяцев будут худеть вместе. Первыми в марафон включатся структурные подразделения кабмина региона. Сбросить …
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7 февраля 2019, 08:20
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Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска
С пятницы, 11 января, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ранее она была руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска.
Напомним, что прежний глава госжилинспекции Андрей …
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11 января 2019, 05:15
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Индексацию тарифов «Платона» отложили
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2 июля 2018, 08:03
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Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?
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28 июня 2018, 09:02
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