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Назван самый популярный автомобиль в России

Назван самый популярный автомобиль в России

Lada Granta стала самой популярной моделью российского авторынка в прошедшем феврале, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Покупателями Granta стали свыше 10 с половиной тысяч человек, что на 54 процента выше показателя февраля 2018 года. На Lada Vesta остановили свой выбор почти 8 

6 марта 2019, 02:06
«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11

«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11

В четверг, 7 марта, самарцев просят быть особенно осторожными - после оттепели столбик термометра сразу опустится до - 11 градусов. Как сообщили в «Приволжском УГМС», в четверг ночью в регионе ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель и сильная гололедица, 
6 марта 2019, 01:56
«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

В Похвистнево у местного жителя полицейские изъяли полкило наркотика. Во время патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на пешехода, который шел по обочине в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Во время беседы с силовиками нарушитель заметно нервничал, и 
6 марта 2019, 01:05
В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

Во вторник, 5 марта, произошла авария в Советском районе областной столицы. В 07:40 31-летний водитель ВАЗ 213100 ехал по Заводскому шоссе в направлении улицы Авроры. Но он не рассчитал скорость и его «Нива» врезалась в стоящий на дороге грузовик «Даф». 
6 марта 2019, 12:44
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В среду, 6 марта, в селе Рождествено Волжского района случилось ЧП — не выдержала тяжести снега и обвалилась крыша двухэтажного жилого дома. Как пишут в соцсетях местные жители, это случилось в доме № 7 по улице Шоссейной. На фотосникамх очевидцев 
6 марта 2019, 11:50
Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России

Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России

Самым богатым человеком России признан председатель правления НОВАТЭК, Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон. Список самых состоятельных и влиятельных опубликовал журнал Forbes. Михельсон занимает в мировом рейтинге 32-е место, а его состояние оценивается в $24 млрд. Второе место осталось за  
5 марта 2019, 09:06
На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

Федеральный Минкульт выделит 550 млн рублей на реконструкцию самарского цирка. Сам же проект оценивается в 900 млн, рассказал в интервью «Самарскому обозрению» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
 
- Министр (Владимир Мединский) лично пообещал мне это в январе. Но этого 
4 марта 2019, 01:44
В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала 
2 марта 2019, 08:20
Затянувшиеся похороны: что говорят представители властей о неоднозначной истории

Затянувшиеся похороны: что говорят представители властей о неоднозначной истории

Гроб с мертвым мужчиной привезли к зданию областного правительства 21 февраля около 9 часов вечера. Бывшая гражданская жена усопшего рассказала, что  Валерий Малеев умер 6 февраля. Но похоронить его она попыталась только спустя 2 недели, поняв, что его кровные 
22 февраля 2019, 07:04
Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг 
22 февраля 2019, 01:43
Гроб с покойным, который выставили у здания облправительства, пытались захоронить на «Рубежном» после его закрытия

Гроб с покойным, который выставили у здания облправительства, пытались захоронить на «Рубежном» после его закрытия

Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг Самары Александр Андриянов рассказал о событиях, которые предшествовали появлению гроба с покойником у здания областного правительства. По его словам, индивидуальный предприниматель, которому поручили проведение похорон, обратился в МКУ «Ритуал» за направлением 
22 февраля 2019, 12:59
Власти Самары сообщили подробности инцидента с гробом у здания областного правительства

Власти Самары сообщили подробности инцидента с гробом у здания областного правительства

Сегодня в пресс-центре городской администрации состоялся брифинг руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг Александра Андриянова по поводу вчерашней истории с привозом гроба с покойником к зданию регионального правительства. Это сделала бывшая гражданская жена умершего после конфликта с 
22 февраля 2019, 12:09
Тепло в Самарской области подорожает

Тепло в Самарской области подорожает

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 
20 февраля 2019, 09:13
С 1 июля отопление подорожает на 3%

С 1 июля отопление подорожает на 3%

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 

20 февраля 2019, 05:16
Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»

Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»

К Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой обратилась жительница Самары Т. Она рассказала, что осталась сиротой, как и две ее сестры. Десять лет назад, в 1997 году девочек изъяли из семьи и поместили в детский дом, а 
14 февраля 2019, 07:49
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд

Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд

Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска 
7 февраля 2019, 08:38
Самарские чиновники сядут на 3-месячную диету

Самарские чиновники сядут на 3-месячную диету

Самарские чиновники предложили жителям похудеть. В области стартовал командный марафон по нормализации веса «ЖивиЛегче». Проект разработан региональным Минздравом. Он предполагает, что трудовые коллективы региона в течение трех месяцев будут худеть вместе. Первыми в марафон включатся структурные подразделения кабмина региона. Сбросить 
7 февраля 2019, 08:20
Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска

Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска

С пятницы, 11 января, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ранее она была руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска.

Напомним, что прежний глава госжилинспекции Андрей 
11 января 2019, 05:15
Индексацию тарифов «Платона» отложили

Индексацию тарифов «Платона» отложили

Российское правительство отложило на год индексацию тарифов в системе «Платон». Повышение платы для фур перенесено на 1 июля следующего года. Стоимость одного километра пути по федеральным дорогам останется прежней: 1 рубль 90 копеек. Однако с 8 июля этого года вступает 

2 июля 2018, 08:03
Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

С 1 июля, уже по сложившейся традиции, по всей стране вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем на инфляционные 4%. Причем коснется это и взносов на капитальный ремонт, которые сейчас в нашем регионе составляют от 5 до 6 с половиной 

28 июня 2018, 09:02
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