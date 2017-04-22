В Самаре появился маньяк, обливающий по ночам машины кислотой (есть фото) В Самаре появился настоящий автовредитель, обливающий кислотой автомобили горожан. Как передает портал Прогород, уже пострадали, как минимум, три автомобиля.



Первый инцидент произошел в ночь на 11 ноября возле пятиэтажки в районе пересечения Средне-Садовой и Физкультурной. Пострадала «Тойота Королла». За …