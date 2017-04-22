|
В Самаре появился маньяк, обливающий по ночам машины кислотой (есть фото)
В Самаре появился настоящий автовредитель, обливающий кислотой автомобили горожан. Как передает портал Прогород, уже пострадали, как минимум, три автомобиля.
Первый инцидент произошел в ночь на 11 ноября возле пятиэтажки в районе пересечения Средне-Садовой и Физкультурной. Пострадала «Тойота Королла». За …
|
13 ноября 2016, 10:32
|
В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото
В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, …
|
22 октября 2016, 05:54
|
В Тольятти «Ладу-Калину» упаковали в пищевую пленку, есть фото
Странный автомобиль заметили на парковке Тольяттинского государственного университета. Неизвестные упаковали «Ладу-Калину» в пищевую пленку. Фото вазовской легковушки появилось в соцсети «ВКонтакте». «Что это? Хулиганство или консервация?», - гадают пользователи. По словам одного из комментаторов, это такой «лайфхак для экономии денег …
|
22 октября 2016, 03:43
|
В Тольятти элитный «крузак» вандалы облили белой краской, есть фото
12 мая возле магазина стройматериалов по улице Степана Разина, дом №97 в Тольятти произошло необычное происшествие. Один из горожан заметил на парковке элитный внедорожник Toyota Land Cruiser, облитый неизвестными «доброжелателями» белой краской.
Как передает портал tltgorod.ru, краска уже …
|
14 мая 2016, 03:44
|
В Самаре перекрыто движение по ул. Свободы из-за ремонтных работ
|
30 декабря 2013, 01:41
|
В Самаре на пересечении ул. Свободы и Средне-Садовой прорвало водовод
|
24 января 2013, 12:39
|
Коммунальная авария в Самаре на ул. Свободы ликвидирована
|
10 января 2013, 01:15