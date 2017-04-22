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«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре появился маньяк, обливающий по ночам машины кислотой (есть фото)

В Самаре появился маньяк, обливающий по ночам машины кислотой (есть фото)

В Самаре появился настоящий автовредитель, обливающий кислотой автомобили горожан. Как передает портал Прогород, уже пострадали, как минимум, три автомобиля.
 
Первый инцидент произошел в ночь на 11 ноября возле пятиэтажки в районе пересечения Средне-Садовой и Физкультурной. Пострадала «Тойота Королла». За 
13 ноября 2016, 10:32
В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото

В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото

В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, 
22 октября 2016, 05:54
В Тольятти «Ладу-Калину» упаковали в пищевую пленку, есть фото

В Тольятти «Ладу-Калину» упаковали в пищевую пленку, есть фото

Странный автомобиль заметили на парковке Тольяттинского государственного университета. Неизвестные упаковали «Ладу-Калину» в пищевую пленку. Фото вазовской легковушки появилось в соцсети «ВКонтакте». «Что это? Хулиганство или консервация?», - гадают пользователи. По словам одного из комментаторов, это такой «лайфхак для экономии денег 
22 октября 2016, 03:43
В Тольятти элитный «крузак» вандалы облили белой краской, есть фото

В Тольятти элитный «крузак» вандалы облили белой краской, есть фото

12 мая возле магазина стройматериалов по улице Степана Разина, дом №97 в Тольятти произошло необычное происшествие. Один из горожан заметил на парковке элитный внедорожник Toyota Land Cruiser, облитый неизвестными «доброжелателями» белой краской.

Как передает портал tltgorod.ru, краска уже 
14 мая 2016, 03:44
В Самаре перекрыто движение по ул. Свободы из-за ремонтных работ

В Самаре перекрыто движение по ул. Свободы из-за ремонтных работ

В Самаре в связи с ремонтом водопровода перекрыто движение по ул. Свободы между ул. Строителей и ул. Авейде. 
30 декабря 2013, 01:41
В Самаре на пересечении ул. Свободы и Средне-Садовой прорвало водовод

В Самаре на пересечении ул. Свободы и Средне-Садовой прорвало водовод

Очередное коммунальное ЧП. В Самаре 24 января на пересечении улиц Свободы и Средне-Садовой устраняли последствия аварии. Накануне вечером, 23 января, здесь сразу в трех местах прорвало водовод диаметром 900 мм. По словам коммунальщиков, сейчас вода подается в жилые дома по 

24 января 2013, 12:39
Коммунальная авария в Самаре на ул. Свободы ликвидирована

Коммунальная авария в Самаре на ул. Свободы ликвидирована

В среду в Кировском районе Самары устраняли последствия коммунальной аварии. На пересечении улиц Свободы и Марии Авейде прорвало теплотрассу диаметром 40 см. Предварительная причина - внешняя коррозия трубопровода. Как уже сообщалось ранее, в 84-х жилых домах, двух детских садах, двух 

10 января 2013, 01:15
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