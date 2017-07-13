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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

Водитель сгоревшего в Татарстане самарского автобуса попросил прощения у родных и близких погибших пассажиров. В зале суда мужчина заявил, что скрываться не собирается. В сфере пассажирских перевозок он работает уже 35 лет. По его словам, авария, которая привела к трагедии, 
11 июля 2017, 11:03
Видео: в Самаре горят арбузы

Видео: в Самаре горят арбузы

В ночь на понедельник, 10 июля, под Самарой загорелась фура с арбузами. Фото и видео с места ЧП появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе М-5 в районе села Курумоч. Машину вместе с грузом практически полностью 
10 июля 2017, 01:35
Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

В Ульяновске молния ударила в деревянный дом. Это стало причиной пожара, сообщают региональные информагентства со ссылкой на МЧС.
Инцидент случился в Ленинском районе города. Вечером в Карлинской роще во время грозы произошло возгорание частного дачного строения.
На место происшествия оперативно 

5 июля 2017, 02:24
Крупный пожар на рынке в Управленческом: горели склад и торговый павильон

Крупный пожар на рынке в Управленческом: горели склад и торговый павильон

Сегодня, 2 июня, рано утром в Самаре случиался крупный пожар. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, на рынке в посёлке Управленческий загорелись склад и торговый павильон.
 
Тревожный вызов поступил в 4:43. О задымлении на рынке сообщили местные жители. 
2 июля 2017, 12:29
В Самаре снова атаковали Реальное училище, здание под угрозой пожара

В Самаре снова атаковали Реальное училище, здание под угрозой пожара

Блогер Жанна Скокова сообщает, что "в Самаре опять взломали Реальное училище, над зданием нависла новая угроза пожара". "На днях в ВМИ выломали несколько дверей. И пока власти города, как обычно, что-то решают, в здании хозяйничают мародеры. Выносят все, что можно 

6 июня 2017, 05:55
С огоньком: Мужчина совершил поджог в скоростном поезде в Японии

С огоньком: Мужчина совершил поджог в скоростном поезде в Японии

Весьма странное происшествие случилось в Японии в вагоне скоростного поезда, который направлялся в префектуру Окаяма. 70-летний гражданин во время движения состава совершил поджог, запалив кучу журналов, информирует NHK.
Всполошившиеся пассажиры вагона сумели оперативно справиться с пламенем, пострадавших не было. А 

26 мая 2017, 03:18
В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

В ночь на 16 мая на Стара-Загоре в Самаре воспламенились сразу несколько автомобилей. Об этом рассказывают свидетели случившегося и представители ГУ МЧС Самарской области.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 01:21, на место прибыли восемь спасателей и две единицы техники. 

16 мая 2017, 12:58
Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

В городе Чаньчунь Китайской Народной Республики женщина ночью сожгла девять белых автомобилей. Поводом для этого была месть автомобилистам за гибель ее собаки.
Китайской мстительнице 45 лет. Некоторое время назад ее домашнего питомца сбил насмерть автомобиль, и женщина задумала акцию возмездия.

10 апреля 2017, 03:28
Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище

Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище

Блогер Евгений Синюков обращается к руководству Самары с предложением продолжить славную традицию и опять выйти на общегородской субботник. "Два года назад - 11 апреля 2015-го - почти все видные чиновники города участвовали в уборке "Шипки". Убрали все качественно, уберегли 
5 апреля 2017, 05:35
Трюком с поджогом ульяновского подростка заинтересовался следком

Трюком с поджогом ульяновского подростка заинтересовался следком

СУ СУ РФ по Ульяновской области проводит проверку по факту размещения в соцсетях и на сайтах электронных СМИ видеоролика, где молодые люди поджигают одежду на себе. Сообщение об этом распространили региональные информагентства.
Согласно предварительной информации, съемки этого экстремального видео были 

10 февраля 2017, 10:46
Новости блогов: берлинский маскарон на здании реального училища в Самаре

Новости блогов: берлинский маскарон на здании реального училища в Самаре

Блогер Армен Арутюнов обнаружил берлинский маскарон на здании бывшего Самарского реального училища. «Реплики и цитирование произведений столичных и европейских зодчих в провинциальной архитектуре довольно распространено. В Самаре и Сызрани есть целый ряд зданий, в которых, например, используются детали работ Отто 
3 октября 2014, 04:59
Здание бывшего реального училища в Самаре может заинтересовать МЧС

Здание бывшего реального училища в Самаре может заинтересовать МЧС

В здании бывшего реального училища на улице Алексея Толстого может открыться филиал Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн отметил, что объект, вероятно, заинтересует МЧС. Об этом стало известно в ходе объезда городскими чиновниками зданий, 

26 марта 2014, 04:36
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