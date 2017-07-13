В Самаре снова атаковали Реальное училище, здание под угрозой пожара Блогер Жанна Скокова сообщает, что "в Самаре опять взломали Реальное училище, над зданием нависла новая угроза пожара". "На днях в ВМИ выломали несколько дверей. И пока власти города, как обычно, что-то решают, в здании хозяйничают мародеры. Выносят все, что можно …