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«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане
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11 июля 2017, 11:03
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Видео: в Самаре горят арбузы
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10 июля 2017, 01:35
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Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом
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5 июля 2017, 02:24
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Крупный пожар на рынке в Управленческом: горели склад и торговый павильон
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2 июля 2017, 12:29
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В Самаре снова атаковали Реальное училище, здание под угрозой пожара
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6 июня 2017, 05:55
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С огоньком: Мужчина совершил поджог в скоростном поезде в Японии
Весьма странное происшествие случилось в Японии в вагоне скоростного поезда, который направлялся в префектуру Окаяма. 70-летний гражданин во время движения состава совершил поджог, запалив кучу журналов, информирует NHK.
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26 мая 2017, 03:18
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В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин
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16 мая 2017, 12:58
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Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин
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10 апреля 2017, 03:28
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Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище
Блогер Евгений Синюков обращается к руководству Самары с предложением продолжить славную традицию и опять выйти на общегородской субботник. "Два года назад - 11 апреля 2015-го - почти все видные чиновники города участвовали в уборке "Шипки". Убрали все качественно, уберегли …
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5 апреля 2017, 05:35
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Трюком с поджогом ульяновского подростка заинтересовался следком
СУ СУ РФ по Ульяновской области проводит проверку по факту размещения в соцсетях и на сайтах электронных СМИ видеоролика, где молодые люди поджигают одежду на себе. Сообщение об этом распространили региональные информагентства.
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10 февраля 2017, 10:46
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Новости блогов: берлинский маскарон на здании реального училища в Самаре
Блогер Армен Арутюнов обнаружил берлинский маскарон на здании бывшего Самарского реального училища. «Реплики и цитирование произведений столичных и европейских зодчих в провинциальной архитектуре довольно распространено. В Самаре и Сызрани есть целый ряд зданий, в которых, например, используются детали работ Отто …
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3 октября 2014, 04:59
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Здание бывшего реального училища в Самаре может заинтересовать МЧС
В здании бывшего реального училища на улице Алексея Толстого может открыться филиал Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн отметил, что объект, вероятно, заинтересует МЧС. Об этом стало известно в ходе объезда городскими чиновниками зданий, …
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26 марта 2014, 04:36