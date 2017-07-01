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Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей
Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 …
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20 июня 2017, 01:55
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В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов
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4 июня 2017, 06:18
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На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу
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14 мая 2017, 11:25
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В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии
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11 мая 2017, 10:34
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В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов
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22 апреля 2017, 06:23
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В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео
На улице 22-го Партсъезда в Самаре трамвай сошел с рельсов по вине автомобилиста, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на источники в ТТУ.
По предварительным данным, сегодня, 14 ноября, утром неподалеку от рынка "Норд" трамвай столкнулся с легковым автомобилем, …
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14 ноября 2015, 04:58
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В Самаре отремонтируют 5 перекрестков, где проходят трамвайные пути
Об этом сообщил директор МП "Благоустройство" Олег Ивахин. Речь идет о пересечении Ново-Садовой с проспектом Кирова и Ново-Вокзальной, а также улице Советской на пересечении с Нагорной и проспектом Металлургов. Уже начат ремонт на пересечении Ново-Вокзальной и Ставропольской. Рабочие выравнивают высоту …
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9 апреля 2015, 08:09
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Из-за аварии на водопроводе в центре Самары изменилось движение трамваев
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14 января 2015, 09:44