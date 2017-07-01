На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу Вчера, 13 мая, ближе к вечеру на пересечении Киевской и Тухачевского произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Примерно в 17-30 там сошел с рельсов трамвай, следовавший по первому маршруту.



В результате один из подвижных составов выбросило прямо на …