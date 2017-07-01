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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 

20 июня 2017, 01:55
В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов

В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов

Сегодня, 4 июня, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет 63.ru, в первой половине дня в районе Постникова оврага (ранее оврага Подпольщиков) с рельсов сошел трамвай. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники аварийной службы. Вагон вернули на 
4 июня 2017, 06:18
На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу

На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу

Вчера, 13 мая, ближе к вечеру на пересечении Киевской и Тухачевского произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Примерно в 17-30 там сошел с рельсов трамвай, следовавший по первому маршруту.
 
В результате один из подвижных составов выбросило прямо на 
14 мая 2017, 11:25
В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии

В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии

В Самаре при строительстве трамвайной ветки от улицы Ташкентской до нового стадиона "Самара-Арена", возникли новые трудности
 
На этом участке до сих пор не перенесен газопровод. При этом проект у "Средневолжской газовой компании" готов, однако встал вопрос финансирования. По мнению, 

11 мая 2017, 10:34
В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

Сегодня, 22 апреля, днем произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет Прогород, на перекрестке улиц Авроры и Антонова-Овсеенко трамвай «слетел» с рельсов. Фото выложили очевидцы в соцсетях.
 
Одновагонный трамвай двигался по маршруту №13. Машину буквально снесло с 
22 апреля 2017, 06:23
В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео

В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео

На улице 22-го Партсъезда в Самаре трамвай сошел с рельсов по вине автомобилиста, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на источники в ТТУ.
 
По предварительным данным, сегодня, 14 ноября, утром неподалеку от рынка "Норд" трамвай столкнулся с легковым автомобилем, 
14 ноября 2015, 04:58
В Самаре отремонтируют 5 перекрестков, где проходят трамвайные пути

В Самаре отремонтируют 5 перекрестков, где проходят трамвайные пути

Об этом сообщил директор МП "Благоустройство" Олег Ивахин. Речь идет о пересечении Ново-Садовой с проспектом Кирова и Ново-Вокзальной, а также улице Советской на пересечении с Нагорной и проспектом Металлургов. Уже начат ремонт на пересечении Ново-Вокзальной и Ставропольской. Рабочие выравнивают высоту 
9 апреля 2015, 08:09
Из-за аварии на водопроводе в центре Самары изменилось движение трамваев

Из-за аварии на водопроводе в центре Самары изменилось движение трамваев

Сегодня, 14 января, с 10 часов утра в центре Самары изменятся привычные схемы движения трамваев №№ 3, 15 и 16. Это связано с проведением аварийных работ на водопроводе в районе перекрестка ул. Красноармейской и ул. Галактионовской.

Трамваи №3 и №16 будут 

14 января 2015, 09:44
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