Инициатором стал общественный совет при областном управлении уголовно-исполнительной системы. Более 50 офицеров вместе с женами и детьми провели выходные вместе. Мужчинам показали короткометражный сатирический фильм с комментариями киноведа Андрея Волкова. Для женщин провели мастер-класс по искусству ландшафтного дизайна и флористики. Тем временем, педагоги центра эстетического воспитания рисовали и пели вместе с детьми. Потом все вместе, взрослые и дети, отправились в пешую обзорную экскурсию по старому центру Самары и посетили выставку графики в областном художественном музее.
Подобное мероприятие проводилось впервые, но члены общественного совета планируют сделать их регулярными.
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