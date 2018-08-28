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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка 
28 августа 2018, 10:17
В блогах: эффектные кадры задержания лихача

В блогах: эффектные кадры задержания лихача

В другом паблике "ВК" - "Автомобильная столица" - выложили "эффектные кадры задержания лихача". В 7-м квартале Тольятти по Юбилейной примерно 5 экипажей гнались за "девяткой". Водитель уходил как мог, но его поймали. Лихач до последнего сопротивлялся. Попав в окружение, 
28 августа 2018, 10:11
В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий

В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий

В паблике "Плохие новости" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти на АвтоВАЗе в День открытых дверей, 25 августа, погиб рабочий. Он сломал шею. Несчастный случай, унесший жизнь 31-летнего Алексея С., произошел в 7:30 утра в алюминиевом цеху. По предварительным 
28 августа 2018, 08:24
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только 

24 мая 2018, 04:52
В Чапаевске чиновник списал с баланса детскую художественную школу

В Чапаевске чиновник списал с баланса детскую художественную школу

В Чапаевске  чиновник мэрии стал фигурантом уголовного дела. Руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом подозревают в служебном подлоге, сообщили в прокуратуре Самарской области.

По версии следствия, в мае 2017 года чиновник подписал постановление об исключении из реестра муниципальной собственности здания городской 

25 января 2018, 10:25
В Тольятти чиновник брал взятки бурением скважин

В Тольятти чиновник брал взятки бурением скважин

В Тольятти следователи завели уголовное дело в отношении бывшего чиновника мэрии, подозреваемого в получении взятки. Преступление было совершено в период с ноября 2014 года по май 2015-го, когда подозреваемый занимал пост заместителя главы городского департамента градостроительной деятельности. По версии следствия, 

18 января 2018, 04:07
В Самаре экс-чиновник мэрии получил условный срок за мошенничество

В Самаре экс-чиновник мэрии получил условный срок за мошенничество

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор Валерию Воронцову. Бывший сотрудник городского департамента потребрынка признан виновным в мошенничестве.
 
Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в июле. По данным следствия, чиновник обманом получил от гражданки 30 тысяч рублей. За это 
1 октября 2015, 01:13
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