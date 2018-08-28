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В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района
Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка …
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28 августа 2018, 10:17
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В блогах: эффектные кадры задержания лихача
В другом паблике "ВК" - "Автомобильная столица" - выложили "эффектные кадры задержания лихача". В 7-м квартале Тольятти по Юбилейной примерно 5 экипажей гнались за "девяткой". Водитель уходил как мог, но его поймали. Лихач до последнего сопротивлялся. Попав в окружение, …
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28 августа 2018, 10:11
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В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий
В паблике "Плохие новости" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти на АвтоВАЗе в День открытых дверей, 25 августа, погиб рабочий. Он сломал шею. Несчастный случай, унесший жизнь 31-летнего Алексея С., произошел в 7:30 утра в алюминиевом цеху. По предварительным …
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28 августа 2018, 08:24
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары
Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только …
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24 мая 2018, 04:52
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В Чапаевске чиновник списал с баланса детскую художественную школу
В Чапаевске чиновник мэрии стал фигурантом уголовного дела. Руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом подозревают в служебном подлоге, сообщили в прокуратуре Самарской области.
По версии следствия, в мае 2017 года чиновник подписал постановление об исключении из реестра муниципальной собственности здания городской …
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25 января 2018, 10:25
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В Тольятти чиновник брал взятки бурением скважин
В Тольятти следователи завели уголовное дело в отношении бывшего чиновника мэрии, подозреваемого в получении взятки. Преступление было совершено в период с ноября 2014 года по май 2015-го, когда подозреваемый занимал пост заместителя главы городского департамента градостроительной деятельности. По версии следствия, …
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18 января 2018, 04:07
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В Самаре экс-чиновник мэрии получил условный срок за мошенничество
Суд Октябрьского района Самары вынес приговор Валерию Воронцову. Бывший сотрудник городского департамента потребрынка признан виновным в мошенничестве.
Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в июле. По данным следствия, чиновник обманом получил от гражданки 30 тысяч рублей. За это …
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1 октября 2015, 01:13