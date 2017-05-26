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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Бизнесменов из Татарстана оштрафуют за порчу самарской земли

Бизнесменов из Татарстана оштрафуют за порчу самарской земли

Казанская компания "Торговый дом "Локомотив" уничтожила почти 20 соток плодородного слоя почвы в Большеглушицком районе.
Предприниматели экскаватором раскопали траншею шириной 1,5 метра и длиной около 2 километров. При этом работы велись на сельскохозяйственной территории. Известно, что рабочие извлекали из-под земли 

18 мая 2017, 05:30
Удар по экстремалам: В Самаре предлагают увеличить штраф для руферов

Удар по экстремалам: В Самаре предлагают увеличить штраф для руферов

В губернии за последние 6 месяцев отмечено 30 попыток проникновения на объекты связи. Большая их часть была пресечена. Свыше сорока нарушителей задержали и направили в полицию.
В основном на такие объекты пробираются молодые люди. Руферов и любителей экстремальных съемок привлекают 

18 мая 2017, 09:02
На самарском речвокзале в выходные поменяют схему продажи билетов

На самарском речвокзале в выходные поменяют схему продажи билетов

В связи с профилактическими работами на самарском речном вокзале 19, 20 и 21 мая устанавливается измененный порядок продажи билетов пассажирам, информирует СРПП.
 
Купить билет на поездку из Самары в Тольятти, Сызрань или Зольное можно будет прямо на судне, у 

17 мая 2017, 07:00
Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей

Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей

Такое решение принял суд Октябрьского района. Он признал, что политик нарушил требования части 3 статьи 20.2 Кодекса об административных нарушениях. А именно создал помехи движению транспорта и пешеходов, мешал их доступу к объектам социальной инфраструктуры. Максимальная планка наказания за это 

24 апреля 2017, 07:46
Строить новый речной вокзал в Самаре начнут в мае

Строить новый речной вокзал в Самаре начнут в мае

На совещании у губернатора Самарской области обсудили ход работ по строительству нового речного вокзала в Самаре, который должен открыться к лету 2018 года. Пока идут работы над проектом. Начать стройку планируют в конце мая. Площадь объекта составит до 2000 квадратных 
27 марта 2017, 12:44
В блогах: речной вокзал Самары на старых фото

В блогах: речной вокзал Самары на старых фото

Блогер Вадим Кондратьев показал, как выглядел самарский речной вокзал на старых фотографиях. "До 1936 года в Самаре не было единого речного вокзала и почти весь берег Волги был занят многочисленными причалами, пристанями, дебаркадерами, лодочными станциями, сараями, складами. В 1935-1936 годы 
16 марта 2017, 10:41
В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках

В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках

Вступил в силу приказ "Самарской пригородной пассажирской компании". 635 рублей теперь придется заплатить "зайцу" в случае его обнаружения контролерами на участках Конструкторская - Сызрань, Ягодная - Жигулевское Море, Зубчаниновка - Похвистнево, Зубчаниновка - остановочный пункт 1236 км. В пределах участков Самара 

22 февраля 2017, 04:41
К ЧМ-2018 в Самаре построят новый речной вокзал

К ЧМ-2018 в Самаре построят новый речной вокзал

В Самаре выбрали концепцию нового речного вокзала. Здание в стиле хай-тек с навесом построят у шестого причала на набережной. Губернатор Николай Меркушкин поручил закончить работы к маю 2018 года. Право на разработку проекта по результатам конкурса получила компания «Волгатрансстрой-Проект».
9 января 2017, 01:21
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