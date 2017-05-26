Накануне представители Куйбышевской транспортной прокуратуры на самарском речвокзале выявили нарушителя. Мужчина проводил несанкционированную съемку возле первого причала с помощью квадрокоптера.
Как отмечается, гражданин таким образом нарушил правила использования воздушного пространства. Согласно существующим правилам, он был обязан перед съемкой направить соответствующее уведомление в самарский филиал «Аэронавигация Центральной Волги».
В итоге появилось постановление о привлечении самарца к административной ответственности. Его оштрафовали на 3000 рублей.
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