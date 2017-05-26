Удар по экстремалам: В Самаре предлагают увеличить штраф для руферов В губернии за последние 6 месяцев отмечено 30 попыток проникновения на объекты связи. Большая их часть была пресечена. Свыше сорока нарушителей задержали и направили в полицию.

В основном на такие объекты пробираются молодые люди. Руферов и любителей экстремальных съемок привлекают …