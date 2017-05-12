Ленинский районный суд постановил оштрафовать на 10 тысяч рублей 1-го секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина. Ранее он носил фамилию Биктагиров. Товарища Сталина признали виновным в нарушении порядка проведения демонстрации.
Служители Фемиды решили, что 1 мая на площади имени Куйбышева мимо трибуны партийный лидер пронес плакат с надписью «Меркушкина в отставку», который не соответствовал цели мероприятия и не был согласован с организаторами демонстрации. Во время прохода мимо трибун Сталину никто не мешал нести плакат, однако затем сотрудники полиции составили протокол в отношении него и направили дело в суд.
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