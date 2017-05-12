12
34
56
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                          888       888    d8P             8888888b.            
                          888       888   d8P              888   Y88b           
                          888       888  d8P               888    888           
 888  888  88888b.d88b.   88888b.   888d88K       .d88b.   888   d88P  888  888 
 888  888  888 "888 "88b  888 "88b  8888888b     d8P  Y8b  8888888P"   888  888 
 Y88  88P  888  888  888  888  888  888  Y88b    88888888  888         Y88  88P 
  Y8bd8P   888  888  888  888  888  888   Y88b   Y8b.      888          Y8bd8P  
   Y88P    888  888  888  888  888  888    Y88b   "Y8888   888           Y88P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов

В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов

За 4 месяца 2017 года в городе Самара было зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 человек и 359 получили ранения. Из общего количества аварий, 141 – наезд на пеших участников дорожного движения, в которых 8 человек погибли и 

12 мая 2017, 12:26
Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
Бывшей супруге россиянина перейдет свыше 41% семейных активов. Как информирует Telegraph, это беспрецедентная сумма за всю историю бракоразводных процессов в Великобритании.
Как 

12 мая 2017, 12:13
В Самарской области дорожает салат

В Самарской области дорожает салат

В Самарской области снова выросли цены на овощи. Их подорожание наблюдается уже несколько недель. Об этом говорится в отчете Самарастата по итогам еженедельного мониторинга стоимости продуктов. Так, со 2 по 10 мая, по данным службы статистики, в регионе картофель подорожал 

12 мая 2017, 11:06
В блогах: Стадион

В блогах: Стадион "Заря"

Самарчанка Жанна Скокова показала в "Фейсбуке", "что осталось от стадиона "Заря". "Кстати, расположение у него хорошее, там люди спортом занимаются, бегают, но состояние просто кошмар. Слишком все зациклены сейчас на больших ФОКах, стадиончики же - в стороне. А "Заря" реально могла 

12 мая 2017, 09:16
В блогах: Тротуары с препятствиями из бетонных плит

В блогах: Тротуары с препятствиями из бетонных плит

Блогер Анна Носова рассказала про тротуары с препятствиями из бетонных плит. "О том, что в Самаре падают балконы на голову, уже не является новостью. Обязательно каждую весну страдает такими случаями поселок Управленческий. После ЧП, которое произошло 21 февраля по улице Сергея 

12 мая 2017, 09:11
Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Суд Железнодорожного района приговорил нерадивую мать к 5 суткам административного ареста. Самарчанка задолжала по алиментам детям, оставшимся на попечении у ее старшей сестры, 600 000 рублей.
Платить женщина не торопилась. Сначала приставы составили на нее административный протокол. Далее суд назначил 

11 мая 2017, 04:15
В Самаре начался суд над адвокатом и экс-полицейским, требовавшим 3 млн рублей с многодетной матери

В Самаре начался суд над адвокатом и экс-полицейским, требовавшим 3 млн рублей с многодетной матери

Бывший полицейский Андрей Попов и адвокат Александр Силуянов требовали с многодетной матери деньги за прекращение уголовного преследования родственницы. Взамен обещали "не вешать" чужое уголовное дело на ее сестру, отбывающую наказание в колонии №15. Цена вопроса - 3 миллиона рублей. Сегодня 

10 мая 2017, 08:35
Самарские чиновники не смогли вернуть деньги за дефекты в жилых домах

Самарские чиновники не смогли вернуть деньги за дефекты в жилых домах

Верховный суд отказался удовлетворять кассационную жалобу департамента градостроительства Самары. Чиновники пытались оспорить решения нижестоящих инстанций, отказавших им во взыскании почти 175 миллионов рублей с муниципального предприятия "Ремжилуниверсал". Кроме того, департамент требовал устранить недостатки проведенных им работ.

В 2009 году с МП 

5 мая 2017, 10:41
Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева

Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева

Первый секретарь московского горкома и заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин выступил на заседании Госдумы с заявлением о своих коллегах из партии «Единая Россия». В частности, он отметил, что коммунистами  подготовлен доклад, в котором «собрана информация о деятельности более 300 

19 апреля 2016, 03:53
41 кандидат в райсоветы Самары отказался от участия в выборах

41 кандидат в райсоветы Самары отказался от участия в выборах

После старта досрочного голосования в Самаре сразу 39 кандидатов снялись с выборов в Кировском районе, еще двое - в Советском.
 
В демарше участвуют одномандатники, причем в их числе кроме самовыдвиженцев сторонники различных политических сил – ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России". Причина, 
7 сентября 2015, 02:47
В Думе предлагают ввести лимит на иностранные блюда в ресторанах

В Думе предлагают ввести лимит на иностранные блюда в ресторанах

Российские кафе и рестораны могут обязать сократить число иностранных блюд. Депутаты Госдумы считают, что меню предприятий общепита должно на 50% состоять из исконно русских кушаний.

Инициатива принадлежит члену КПРФ Вадиму Соловьёву. Парламентарий уверен -  её осуществление позволит привлекать в 
28 июля 2015, 03:04
Партии Самарской области назвали даты утверждения списка кандидатов на выборах

Партии Самарской области назвали даты утверждения списка кандидатов на выборах

Первыми с пулом кандидатов определятся реготделения "Справедливой России" и ЛДПР. Партконференции запланированы на эту субботу, 27 июня. У "соколов Жириновского" она будет открытой, у эсеров - закрытой для сторонних наблюдателей. Последние с датой пресс-конференции по ее итогам еще не определились.

Напомним, 

22 июня 2015, 12:07
В Грузии снесли памятник Сталину

В Грузии снесли памятник Сталину

В городе Телави (Восточная Грузия) демонтировали памятник Иосифу Сталину, который был установлен несколько месяцев назад рядом с мемориалом воинам, павшим во Второй мировой войне, сообщает "Интерфакс".

По данным грузинских СМИ, снос монумента был осуществлен решением местной администрации, объявившей специальный тендер на 

9 января 2014, 10:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна