В Самарской области остановили проектно-изыскательские работы по созданию в районе Радиоцентра научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр». Как пояснили в областном минэкономразвития, компетенций одного Самарского национального исследовательского университета, который должен был стать оператором проекта, недостаточно для такого масштабного и многопрофильного комплекса. В регионе следует активизировать работу межвузовской рабочей группы - эффективность подобного взаимодействия уже доказана на практике, считают в министерстве.
Эксперты оценивали строительство только первой очереди «Гагарин-центра» почти в 5 миллиардов рублей. Еще около 20-25 миллиардов требовалось для полного его воплощения в жизнь. «Гагарин-центр», с идей создания которого в 2012 году выступил прежний губернатор Самарской области Николай Меркушкин, обещал стать одним из самых дорогих проектов в постсоветской истории 63-го региона. Сумма общих затрат на комплекс, например, могла в 1,5-2 раза превысить итоговые расходы на стадион «Самара-Арена» и 3 раза - на модернизацию Московского шоссе. Предполагалось, что эпохальные строительные работы начнутся уже в ноябре этого года. Завершить строительство первой очереди планировали в 2020 году, полностью ввести объект в эксплуатацию - в 2025. С 2013 года область успела потратить на проектно-изыскательских работы более 100 млн рублей.
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