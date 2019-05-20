Прошу проверить законность выданного @promadm разрешения на спил более 300 многолетних деревьев в районе Собора Кирилла и Мефодия со стороны ул. Солнечной и пр. Кирова. Деревья начали спиливать 18.05.19. Судя по пенькам деревья не были аварийными. pic.twitter.com/TcpFPBeCvI— Lud_Str (@StrLud) 19 мая 2019 г.
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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В парке Гагарина могут снести трехсотлетний дуб-долгожитель
В парке имени Гагарина в Самаре могут снести трехсотлетний дуб — специалисты должны решить, насколько будет эффективно лечение дерева. Ранее один из жителей столицы 63-го региона обратил внимание, что на части пешеходной дорожки в районе дуба выставлены барьеры и …
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13 мая 2019, 12:25
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Самарская область получит 289 миллионов рублей на реализацию проектов по благоустройству
Самарская область получит из федерального бюджета 289 млн рублей на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Соответствующее постановление за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства страны. Деньги выделяются в рамках Всероссийского …
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7 мая 2019, 01:28
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Четвертую очередь набережной в Самаре отремонтируют по гарантии
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6 мая 2019, 01:21
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В Самаре появится глобус на двух книгах высотой 2,3 метра
Жителей и гостей Самары в этом году ждет сюрприз: в областной столице планируют установить новую топиарную фигуру. По информации сайта госзакупок, подрядчика ищет департамент городского хозяйства и экологии. По замыслу авторов, это будет глобус, стоящий на двух книгах, высотой …
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29 апреля 2019, 04:11
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В программе «ЖКХ: Вопросы и ответы» расскажут о первых итогах месячника по благоустройству города
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19 апреля 2019, 09:52
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Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке
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27 февраля 2019, 02:19
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В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской
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25 февраля 2019, 04:24
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Минтранс Самарской области подаст в суд из-за туй на Московском шоссе
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30 октября 2018, 10:23
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