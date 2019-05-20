Первые итоги месячника по благоустройству в Самаре. Что уже сделано, а что ещё предстоит?

Как формируются тарифы на текущий ремонт домов и почему из года в год они не уменьшаются?

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