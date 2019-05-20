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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В парке Гагарина могут снести трехсотлетний дуб-долгожитель

В парке Гагарина могут снести трехсотлетний дуб-долгожитель

В парке имени Гагарина в Самаре могут снести трехсотлетний дуб — специалисты должны решить, насколько будет эффективно лечение дерева. Ранее один из жителей столицы 63-го региона обратил внимание, что на части пешеходной дорожки в районе дуба выставлены барьеры и 
13 мая 2019, 12:25
Самарская область получит 289 миллионов рублей на реализацию проектов по благоустройству

Самарская область получит 289 миллионов рублей на реализацию проектов по благоустройству

Самарская область получит из федерального бюджета 289 млн рублей на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Соответствующее постановление за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства страны. Деньги выделяются в рамках Всероссийского 

7 мая 2019, 01:28
Четвертую очередь набережной в Самаре отремонтируют по гарантии

Четвертую очередь набережной в Самаре отремонтируют по гарантии

В ближайшее время на 4-й очереди самарской набережной могут начаться ремонтные работы. Самарцы продолжают выкладывать фото, на которых видно, что на отремонтированном объекте дела обстоят не лучшим образом. На снимке видно «поплывшую» в разных местах тротуарную плитку и асфальт.

В департаменте 

6 мая 2019, 01:21
В Самаре появится глобус на двух книгах высотой 2,3 метра

В Самаре появится глобус на двух книгах высотой 2,3 метра

Жителей и гостей Самары в этом году ждет сюрприз: в областной столице планируют установить новую топиарную фигуру. По информации сайта госзакупок, подрядчика ищет департамент городского хозяйства и экологии. По замыслу авторов, это будет глобус, стоящий на двух книгах, высотой 
29 апреля 2019, 04:11
В программе «ЖКХ: Вопросы и ответы» расскажут о первых итогах месячника по благоустройству города

В программе «ЖКХ: Вопросы и ответы» расскажут о первых итогах месячника по благоустройству города

Первые итоги месячника по благоустройству в Самаре. Что уже сделано, а что ещё предстоит?

Как формируются тарифы на текущий ремонт домов и почему из года в год они не уменьшаются?

Как управляющие компании оценивают прошедший отопительный сезон и что изменят в своей 

19 апреля 2019, 09:52
Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за спила деревьев на 5-ой просеке. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено уже сегодня прокурором, как незаконное. 
27 февраля 2019, 02:19
В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

Стало известно, что на улице Ставропольской в областной столице вырубили около 50 деревьев. Очевидцы рассказали, что это были аварийные тополя, их высадили более 70 лет назад, во время постройки бараков пленными немцами в конце 1940-х годов в районе 66 квартала. 
25 февраля 2019, 04:24
Минтранс Самарской области подаст в суд из-за туй на Московском шоссе

Минтранс Самарской области подаст в суд из-за туй на Московском шоссе

Минтранс Самарской области собирается обратиться в суд с иском к подрядчику, который занимался реконструкцией Московского шоссе в Самаре. Вдоль него, в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу, было высажено почти 4 тысячи туй и можжевельников. Однако весной этого 
30 октября 2018, 10:23
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