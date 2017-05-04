В Самаре произошло ДТП на остановке общественного транспорта, сообщил в социальной сети очевидец в четверг, 4 мая. Автор поста опубликовал фото с места аварии. В остановочный павильон въехала грузовая «Газель». На борту машины закреплен баннер с рекламой грузоперевозок.
«На Ташкентской «Газель» снесла остановку», - прокомментировал очевидец.
«Точнее, остановка снесла «Газель», - отметил другой пользователь.
Впрочем, судя по снимку, павильон в отличие от машины повреждений не получил.
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