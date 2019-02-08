«Самарская пригородная пассажирская компания» запустила с 9 января дополнительные электропоезда от Самары до платформы Водинская в поселке Новосемейкино. От самарского жд-вокзала электрички будут отправляться по будням в 09:57 и 16:40. В обратном направлении - только в 14:03. Как объясняют в …