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Материалы по теме:

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

В пятницу, 8 февраля, из торгового центра «Мега» в Самаре эвакуировали 900 человек. В здании внезапно сработала пожарная сигнализация, всех сотрудников и посетителей попросили выйти. Сигнал поступил оперативным службам около 13:00. Здание обследовали, и оказалось, что тревога была ложной. Молл 
8 февраля 2019, 02:11
Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
 
Известно, что Игорю Харитонову 47 лет, он окончил в 
8 февраля 2019, 01:26
В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания 
8 февраля 2019, 01:10
На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды

На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды

Стало известно, что на случай техногенной катастрофы на Волге на НФС-1 готова установка дополнительной очистки воды. От этого источника снабжается питьевой водой 60% населения. По словам заведующего кафедрой СамГТУ Александра Стрелкова, риск представляют все предприятия выше по течению Самары, например, 
8 февраля 2019, 12:20
С 5 февраля изменилось расписание переправы «Самара - Рождествено»

С 5 февраля изменилось расписание переправы «Самара - Рождествено»

Во вторник, 5 февраля, в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров до села Рождествено и Прорана. Об этом сообщили в Самарском речном предприятии. Как отметили представители компании, расписание действует в условиях полного ледосостава. Первый амфибийный 
5 февраля 2019, 11:40
В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

С пятницы, 1 февраля, в областной столице увеличили число маршрутов, следующих в Красноглинский район. Теперь до поселка Управленческий курсирует автобус № 51к, который начинает движение от станции метро «Кировская». Он начинает свою работу в 06:10. Последний рейс будет прибывать на 
1 февраля 2019, 01:20
В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

С пятницы, 1 февраля, в будние дни вместо трамвайного маршрута № 14 «Проспект Кирова - стадион «Самара Арена» перевозить пассажиров до спортивного объекта будет трамвай № 7. Ранее он курсировал от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны, а теперь продляется 
1 февраля 2019, 09:45
Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами

Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами

Самарская компания "Транспортная карта" пообещала исправить все проблемы с оплатой проезда банковскими картами. Сейчас оператор платежей обсуждает ситуацию с представителями банка-эквайера и перевозчиками, говорится в сообщении муниципального предприятия. Стороны пытаются обобщить опыт работы кондукторов 
при приеме пластика в самарском общественном транспорте. 
29 января 2019, 08:52
До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7

До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7

Самарцам будет проще добраться до нового стадиона. В будни до «Самара Арены» пустят трамвай № 7. Новость озвучил городской департамент транспорта.

- Трамвай № 14 действует по временной схеме. В будние дни до Арены сейчас планируется движение трамвая № 7. 
22 января 2019, 12:43
В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

Стало известно количество участников крупного ДТП с общественным транспортом в Тольятти, которые получили травмы. За медицинской помощью обратились пять человек. Об этом рассказали в региональном Главке полиции по Самарской области. Напомним, что в пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель 
11 января 2019, 08:29
В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами

В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами

В транспорте Самары устранили проблемы с оплатой проезда банковскими картами, сообщил в «Твиттере» оператор проекта «Транспортная карта». Предполагалось, что с нового года в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро - то есть везде, кроме маршруток, - можно будет расплатиться бесконтактным 
10 января 2019, 10:27
«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички

«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички

«Самарская пригородная пассажирская компания» запустила с 9 января дополнительные электропоезда от Самары до платформы Водинская в поселке Новосемейкино. От самарского жд-вокзала электрички будут отправляться по будням в 09:57 и 16:40. В обратном направлении - только в 14:03. Как объясняют в 
10 января 2019, 08:34
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