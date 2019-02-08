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900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре
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8 февраля 2019, 02:11
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Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов
Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
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8 февраля 2019, 01:26
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В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН
В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания …
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8 февраля 2019, 01:10
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На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды
Стало известно, что на случай техногенной катастрофы на Волге на НФС-1 готова установка дополнительной очистки воды. От этого источника снабжается питьевой водой 60% населения. По словам заведующего кафедрой СамГТУ Александра Стрелкова, риск представляют все предприятия выше по течению Самары, например, …
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8 февраля 2019, 12:20
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С 5 февраля изменилось расписание переправы «Самара - Рождествено»
Во вторник, 5 февраля, в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров до села Рождествено и Прорана. Об этом сообщили в Самарском речном предприятии. Как отметили представители компании, расписание действует в условиях полного ледосостава. Первый амфибийный …
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5 февраля 2019, 11:40
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В Самаре пустили новый автобус до Управленческого
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1 февраля 2019, 01:20
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В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7
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1 февраля 2019, 09:45
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Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами
Самарская компания "Транспортная карта" пообещала исправить все проблемы с оплатой проезда банковскими картами. Сейчас оператор платежей обсуждает ситуацию с представителями банка-эквайера и перевозчиками, говорится в сообщении муниципального предприятия. Стороны пытаются обобщить опыт работы кондукторов
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29 января 2019, 08:52
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До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7
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22 января 2019, 12:43
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В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne
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11 января 2019, 08:29
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В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами
В транспорте Самары устранили проблемы с оплатой проезда банковскими картами, сообщил в «Твиттере» оператор проекта «Транспортная карта». Предполагалось, что с нового года в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро - то есть везде, кроме маршруток, - можно будет расплатиться бесконтактным …
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10 января 2019, 10:27
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«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички
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10 января 2019, 08:34
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