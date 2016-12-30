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Материалы по теме:

Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей 

29 декабря 2016, 05:18
Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Сегодня Самарский районный суд областной столицы продлил срок ее отстранения от полномочий до конца расследования без указания конкретной даты. Как уже сообщала ТЕРРА, топ-менеджера вместе с главным инженером завода Сергеем Тюлевиным подозревают в превышении полномочий.
По версии следствия, в период 

29 декабря 2016, 02:21
Серийный педофил осужден в Жигулевске

Серийный педофил осужден в Жигулевске

46-летнего Сергея Воронина признали виновным в совершении 64 преступлений сексуального характера в отношении детей. По версии следствия, в период с 2009 по 2011 годы мужчина снял в порно 13 подростков.
28 декабря 2016, 12:19
Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре 

26 декабря 2016, 07:18
Директора самарской финансовой пирамиды предложили отправить за решетку на 9 лет

Директора самарской финансовой пирамиды предложили отправить за решетку на 9 лет

Директора финансовых пирамид "Гелиос" и "Арго" Юлию Жильцову обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она брала займы у населения под 78 % годовых. На деле - ни процентов, ни основной суммы долга 125 вкладчиков так и не получили. Общий размер 

23 декабря 2016, 06:06
Светлану Лада-Русь подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан

Светлану Лада-Русь подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан

В отношении лидера ликвидированной партии "Воля" Светланы Лада-Русь, более известной как Пеунова, начато еще одно расследование. Теперь ее подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье дело возбуждено впервые в России.
Отметим, что политику 

22 декабря 2016, 04:27
Обвиняемую в организации финансовой пирамиды в Самаре предлагают отправить за решетку

Обвиняемую в организации финансовой пирамиды в Самаре предлагают отправить за решетку

В прениях прокуратура предложила отправить директора самарской компании "Гелиос" Юлию Жильцову в колонию на 9 лет. Как уже рассказывала ТЕРРА, ее обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджер обманула 125 человек на 35 миллионов рублей. Обещала 78 % годовых в 

15 декабря 2016, 06:01
В Самаре экс-чиновника минсельхоза будут судить за «откаты»

В Самаре экс-чиновника минсельхоза будут судить за «откаты»

Экс-сотрудник минсельхоза Самарской области Антон Скоротович предстанет перед судом. Чиновник занимался развитием инфраструктуры сельских территорий. Теперь его обвинили во взяточничестве и мошенничестве.

Напомним, в ноябре два с половиной года лишения свободы получил его коллега, Александр Степанов. По версии следствия, на протяжении 

15 декабря 2016, 01:29
Самарская полиция ищет жертв

Самарская полиция ищет жертв "Инвестиционно-финансовой компании"

Полиция ищет  жертв "Инвестиционно-финансовой компании", в деятельности которой обнаружены признаки финансовой пирамиды. По данным следователей, организация имела офис в одном из торговых центров Ленинского района Самары. Там принимались  деньги от населения под высокие проценты (от 23% до 37% годовых). При 
15 февраля 2016, 01:34
В Самаре мошенники обманули пенсионеров на 3 млн рублей

В Самаре мошенники обманули пенсионеров на 3 млн рублей

Самарские следователи устанавливают потерпевших в результате мошенничества. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту махинаций со стороны работников организации, имеющей признаки финансовой пирамиды. Преступления были совершены в Ленинском районе Самары. Потерпевшими по делу проходят уже более четырех десятков человек. Все 
4 февраля 2016, 09:58
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