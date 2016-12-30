Кировский районный суд Самары вынес приговор Дмитрию Кузьмину, которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, в феврале два года назад мужчина создал финансовую пирамиду - компанию «Элит-Инвест». До января прошлого года под видом инвестиционной деятельности привлекал деньги физических лиц, обещая высокую прибыль. На самом деле никакой предпринимательской деятельности юрлицо не осуществляло, а выплаты делались за счет привлечения новых вкладчиков.
Всего обманутыми оказались 56 человек, большинство из них - пенсионеры. Общая сумма ущерба - свыше 8 миллионов рублей.
Служители Фемиды приговорили Дмитрия Кузьмина к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей
Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.
По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей …
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29 декабря 2016, 05:18
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Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы
Сегодня Самарский районный суд областной столицы продлил срок ее отстранения от полномочий до конца расследования без указания конкретной даты. Как уже сообщала ТЕРРА, топ-менеджера вместе с главным инженером завода Сергеем Тюлевиным подозревают в превышении полномочий.
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29 декабря 2016, 02:21
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Серийный педофил осужден в Жигулевске
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28 декабря 2016, 12:19
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Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО
Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре …
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26 декабря 2016, 07:18
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Директора самарской финансовой пирамиды предложили отправить за решетку на 9 лет
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23 декабря 2016, 06:06
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Светлану Лада-Русь подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан
В отношении лидера ликвидированной партии "Воля" Светланы Лада-Русь, более известной как Пеунова, начато еще одно расследование. Теперь ее подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье дело возбуждено впервые в России.
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22 декабря 2016, 04:27
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Обвиняемую в организации финансовой пирамиды в Самаре предлагают отправить за решетку
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15 декабря 2016, 06:01
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В Самаре экс-чиновника минсельхоза будут судить за «откаты»
Экс-сотрудник минсельхоза Самарской области Антон Скоротович предстанет перед судом. Чиновник занимался развитием инфраструктуры сельских территорий. Теперь его обвинили во взяточничестве и мошенничестве.
Напомним, в ноябре два с половиной года лишения свободы получил его коллега, Александр Степанов. По версии следствия, на протяжении …
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15 декабря 2016, 01:29
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Самарская полиция ищет жертв "Инвестиционно-финансовой компании"
Полиция ищет жертв "Инвестиционно-финансовой компании", в деятельности которой обнаружены признаки финансовой пирамиды. По данным следователей, организация имела офис в одном из торговых центров Ленинского района Самары. Там принимались деньги от населения под высокие проценты (от 23% до 37% годовых). При …
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15 февраля 2016, 01:34
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В Самаре мошенники обманули пенсионеров на 3 млн рублей
Самарские следователи устанавливают потерпевших в результате мошенничества. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту махинаций со стороны работников организации, имеющей признаки финансовой пирамиды. Преступления были совершены в Ленинском районе Самары. Потерпевшими по делу проходят уже более четырех десятков человек. Все …
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4 февраля 2016, 09:58