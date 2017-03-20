На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства Суд Свердловской области огласил вердикт по делу экс-полицейского Арсена Байрамбекова. За совершение шести ритуальных и заказных убийств он получил 13 лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Как установило следствие, в 2014 году Байрамбеков, много времени уделявший …