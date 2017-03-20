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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

«Самарская кабельная компания» предъявила иск коллегам из Мордовии

«Самарская кабельная компания» предъявила иск коллегам из Мордовии

«Самарская кабельная компания» обратилась в арбитражный суд Республики Мордовия с иском к «Сарансккабелю». Самарцы обвинили саранцев в нарушении патента. Претензии касаются кабеля для систем связи, сигнализации и блокировки. По заявлению «СКК», компания имеет на него исключительные права, защищенные патентом. Заявитель 

20 марта 2017, 03:31
Минфин России и областной главк полиции намерены обжаловать решение о компенсации Татьяне Ерилкиной

Минфин России и областной главк полиции намерены обжаловать решение о компенсации Татьяне Ерилкиной

Минфин России и областной главк полиции не хотят выплачивать компенсацию за незаконное уголовное преследование бывшего председателя правления банка "Волга-Кредит" Татьяны Ерилкиной. Они намерены обжаловать решение суда, обязавшего ведомства заплатить женщине 110 тысяч рублей.
Напомним, топ-менеджеру вменяли в вину кражу векселей 

20 марта 2017, 11:59
В Индии фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги

В Индии фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги

Индийский фермер Сампуран Сингх из штата Пенджаб, который обратился в суд с претензиями к железнодорожной администрации за невыплаченный долг, в качестве компенсации получил пассажирский поезд. Об этой истории рассказывают зарубежные информагентства.
Сингх некоторое время назад продал за $15,3 тыс. земельный 

20 марта 2017, 10:01
Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонилась от уплаты 397 миллионов рублей

Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонилась от уплаты 397 миллионов рублей

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела по налогам. На скамье подсудимых окажутся директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «СантТрансСтрой». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в размере свыше 397 миллионов рублей 

17 марта 2017, 07:24
Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей

Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей

Пресненский суд столицы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 200 000 рублей за экстремизм на концерте. Информацию об этом распространили российские издания.
Как отмечается, коллеги Птахи из группы «Центр» были задержаны представителями силовых структур. Задержание осуществлялось при содействии активистов движения 

16 марта 2017, 05:23
На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства

На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства

Суд Свердловской области огласил вердикт по делу экс-полицейского Арсена Байрамбекова. За совершение шести ритуальных и заказных убийств он получил 13 лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Как установило следствие, в 2014 году Байрамбеков, много времени уделявший 

10 марта 2017, 03:24
В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей

В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей

В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и 

27 февраля 2017, 05:09
Сегодня вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи

Сегодня вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи

Сегодня в Самарском областном суде вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи. На скамье подсудимых - Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Захрабов. Для первых двух обвиняемых гос.обвинитель запрашивает пожизненный срок, для 

22 февраля 2017, 11:55
Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды

Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды

Ленинский районный суд Самары огласил приговор директору компаний "Гелиос" и "Арго" Юлии Жильцовой. Женщину признали виновной в мошенничестве. Согласно материалам уголовного дела, она брала займы у населения под 78% годовых. Однако обещанных денег 125 вкладчиков так и не получили. Общий 

9 февраля 2017, 03:12
На территории

На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу

В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.

В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад 
15 декабря 2016, 11:03
В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ

В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ

В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ.

Оцеплен многоквартирный дом.

На месте работают сотрудники ФСБ и полиции, а также сапёры, медики и спасатели. В одной из квартир могут находиться взрывчатые вещества. Проводится эвакуация жильцов.  Корреспонденты ТРК "ТЕРРА" выясняют подробности. 
15 декабря 2016, 07:36
Студент Тольяттинского госуниверситета собирался в Сирию воевать на стороне террористов

Студент Тольяттинского госуниверситета собирался в Сирию воевать на стороне террористов

Оперативникам управления ФСБ по Самарской области о планах террориста-призывника стало известно в результате проведения предупредительно-профилактических мероприятий.
Вербовщик запрещенной в России международной организации ИГИЛ вышел на 18-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, получающего образование в ТГУ, посредством сети Интернет. Предложил обучение 

25 октября 2016, 01:27
В Чапаевске

В Чапаевске "свидетелей Иеговы" привлекут за распространение экстремистской литературы

Запрещенные в России книги и брошюры обнаружены в молитвенном доме местной религиозной организации.
Обыск провели сотрудники полиции и прокуратуры. Обнаруженная литература включена в Федеральный список экстремистских материалов, т.к. в ней присутствуют тексты, направленные на возбуждение вражды, пропаганду исключительности веры "свидетелей" 

12 октября 2016, 03:13
В Самаре осужден организатор незаконного молельного дома, где задержали 53 сторонника радикального исламизма

В Самаре осужден организатор незаконного молельного дома, где задержали 53 сторонника радикального исламизма

В Самаре осужден организатор незаконного молельного дома, где ранее задержали 53 сторонника радикального исламизма. 35-летний самарец, который является одновременно и владельцем, и имамом заведения, получил 3 года условно с таким же по длительности испытательным сроком. Служители Фемиды учли его признательные 

14 сентября 2016, 05:02
ИГИЛ готовило теракт в Самаре!

ИГИЛ готовило теракт в Самаре!

Сотрудниками ФСБ в Ленинском районе Самары задержан поклявшийся в верности запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГИЛ), который готовил теракт в Поволжье.
 
 Собственные источники сообщили ТЕРРЕ, что 18 августа в результате спецоперации в рамках возбужденного уголовного дела по факту 
18 августа 2016, 08:15
В Сирии вновь погибли выпускники Сызранского вертолетного училища, есть фото

В Сирии вновь погибли выпускники Сызранского вертолетного училища, есть фото

Сегодня, 1 августа, в сирийской провинции Идлиб возле населенного пункта Телль-Султан с земли был подбит военно-транспортный вертолет Ми-8 военно-космических сил России. Воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо. На борту находились 3 члена экипажа 
1 августа 2016, 10:19
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