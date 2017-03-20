Приволжский окружной военный суд приговорил Бахтиёрбека Холматова к лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима на девять лет.
Сейчас именно в Самаре рассматриваются уголовные дела подобной направленности, возбужденные в сорока регионах страны. Холматов был задержан сотрудниками ФСБ в республике Тыва. Приверженец идеологии джихадистского толка, он на своих страницах в социальных сетях оправдывал действия запрещенной в России международной организации Исламское государство и призывал мусульман к оружию. Одновременно иностранец пытался незаконно лишить коммерсантов города Кызыл двух миллионов рублей для того, чтобы отправиться в Сирию воевать на стороне ИГИЛ.
Срок за вымогательство он получил в суде столицы республики, а в Самаре был осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности и публичное оправдание терроризма. Приговор вынесен после психо-лингво-религиоведческих экспертиз размещенных Холматовым в Интернете материалов. В сумме радикал получил 9 лет строгого режима.
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