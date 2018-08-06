Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов



Самара вошла в пятерку самых … 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранных болельщиков побывали в Самаре во время ЧМ-2018. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России по их популярности у туристов.Самара вошла в пятерку самых