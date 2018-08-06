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В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА
С вопросом к властям самарцы обратились и через "Твиттер". Горожане пожаловались, что "организация движения транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА оказалась на порядок ниже, чем на чемпионате мира".
"После игры невозможно было уехать. Трамвай довозил только до …
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1 августа 2018, 08:03
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Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов
500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранных болельщиков побывали в Самаре во время ЧМ-2018. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России по их популярности у туристов.
Самара вошла в пятерку самых …
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31 июля 2018, 10:07
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Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
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26 июля 2018, 09:36
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2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики
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25 июля 2018, 01:01
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В Самаре могут поставить памятник легендарному чудаку Пине Гойфману
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31 марта 2018, 01:35
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В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам
В польском городе Щецин утилизируют мемориал «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.
Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, …
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10 января 2018, 07:28
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Мэрия Самары заплатит 2,8 млн рублей за содержание памятников
Мэрия Самары объявила тендер на содержание городских памятников. Цена годового контракта 2 миллиона 800 тысяч рублей. Речь идет о 34 скульптурных композициях в разных частях Самары - это, например, памятник Маяковскому, Ленину, Чапаеву, Кирову, Кузнецову, несовершеннолетним труженикам тыла, православным святым, …
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28 декабря 2017, 01:36
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Деревянная трансформация: В Самаре из старого вяза создали скульптуру ангела
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12 ноября 2017, 02:00