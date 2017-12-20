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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Интернете опубликовано видео с паромом, застрявшим во льдах на Волге у Самары. Согласно комментарию автора ролика, инцидент произошел в районе Струковского сада.

«Паром «Окский 35» замёрз на Волге и встал напротив Струковского парка», - сообщил видеоблогер GadgetMan.
19 декабря 2017, 03:12
Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

В Самаре навигация по Волге закрыта. С 19 декабря не работает пассажирская и грузовая переправа. В понедельник, 18 декабря,  последнее судно – теплоход «ОМ» из Рождествено не смог самостоятельно прибыть на речной вокзал Самары из-за обледенения Волги. Пришлось вызывать буксир. 
19 декабря 2017, 11:32
Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге

Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге

Самарцы снова остались без воды из-за шуги в Волге. В понедельник, 18 декабря, в 05:30 из-за нештатной ситуации на реке Волге, вызвавшей остановку НФС-2, без холодного водоснабжения остался поселок Зубчаниновка в Кировском районе Самары, сообщает диспетчерская компания «Самарские коммунальные системы». 
18 декабря 2017, 08:15
Спасатели Тольятти нашли в Волге труп женщины с крестом во рту

Спасатели Тольятти нашли в Волге труп женщины с крестом во рту

В Тольятти спасатели нашли в Волге труп женщины с крестом во рту. Трагедия произошла на набережной шестого квартала в ночь на 12 декабря. По словам очевидца, женщина сама разделась и поплыла в сторону Жигулевских гор. 

«Вызов на телефон службы спасения поступил 

12 декабря 2017, 12:02
В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

В этом году в Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров, сообщили в мэрии. Работа начнется, как только наступит подходящая погода: нужна стабильная минусовая температура. Самые большие катки традиционно обустроят на самарской набережной, в парках и на 
30 ноября 2017, 04:49
Откуда ни возьмись: В Шотландии с неба неожиданно упала глыба льда

Откуда ни возьмись: В Шотландии с неба неожиданно упала глыба льда

В Шотландии прямо с неба на землю свалился огромный кусок льда. Это произошло на днях в городе Басби. Жители одного из особняков буквально за мгновение до инцидента почувствовали сильную вибрацию и услышали громкий звук. Выйдя на улицу, они увидели воронку 

29 сентября 2017, 03:17
До весны: В Самаре закрываются пристани

До весны: В Самаре закрываются пристани

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало график закрытия пассажирских причалов. Уже 2 октября перестанут работать пристани на Барбошиной поляне, на Осипенко, в Зеленой роще и в Винновке. С 23 октября речной транспорт перестанет ходить в Зольное, на Солнечную  и Гаврилову поляны, 

25 сентября 2017, 10:43
Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ

Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ

Холдинг «Швабе» совместно со специалистами МЧС РФ запланировали пилотные испытания макета уникального судового лазера. По словам специалистов, при помощи установки мощностью 200 кВт можно будет разрезать лед толщиной в один метр и даже более.
Теперь появится реальная возможность проводить через 

4 апреля 2017, 03:24
Суд запретил эксплуатацию 6 причалов в Самарской области

Суд запретил эксплуатацию 6 причалов в Самарской области

Самарский областной суд удовлетворил иск Куйбышевского транспортного прокурора, добивавшегося запрета эксплуатации шести причальных комплексов.

Надзорное ведомство инициировало проверку после несчастного случая на пристани «Солнечная Поляна», который произошел в сентябре 2014 года. При высадке пассажиров речного судна на берег сходной трап отсоединился 

2 декабря 2014, 02:09
После случая с пострадавшими в Самарской области требуют закрыть 6 причалов

После случая с пострадавшими в Самарской области требуют закрыть 6 причалов

Куйбышевская транспортная прокуратура требует закрыть 6 региональных причалов. Два из них находятся в Новокуйбышевске, четыре - в селе Солнечная Поляна. По данным пресс-службы ведомства, Самарское речное пассажирское предприятие использовало объекты незаконно - без регистрации в государственном судовом реестре и без 
16 октября 2014, 10:03
Появились фото и подробности ЧП с пассажирами на пристани под Самарой

Появились фото и подробности ЧП с пассажирами на пристани под Самарой

Стали известны новые подробности ЧП на пристани в селе Солнечная Поляна. Напомним, вечером в пятницу, 5 сентября, при высадке пассажиров с дебаркадера рухнул трап, по которому люди сходили на берег. Шесть женщин - жительницы Самары в возрасте от 34 
8 сентября 2014, 02:55
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