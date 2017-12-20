Спасатели Тольятти нашли в Волге труп женщины с крестом во рту В Тольятти спасатели нашли в Волге труп женщины с крестом во рту. Трагедия произошла на набережной шестого квартала в ночь на 12 декабря. По словам очевидца, женщина сама разделась и поплыла в сторону Жигулевских гор. «Вызов на телефон службы спасения поступил …