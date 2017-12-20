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В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»
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19 декабря 2017, 03:12
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Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы
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19 декабря 2017, 11:32
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Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге
Самарцы снова остались без воды из-за шуги в Волге. В понедельник, 18 декабря, в 05:30 из-за нештатной ситуации на реке Волге, вызвавшей остановку НФС-2, без холодного водоснабжения остался поселок Зубчаниновка в Кировском районе Самары, сообщает диспетчерская компания «Самарские коммунальные системы».
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18 декабря 2017, 08:15
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Спасатели Тольятти нашли в Волге труп женщины с крестом во рту
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12 декабря 2017, 12:02
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В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров
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30 ноября 2017, 04:49
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Откуда ни возьмись: В Шотландии с неба неожиданно упала глыба льда
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29 сентября 2017, 03:17
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До весны: В Самаре закрываются пристани
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25 сентября 2017, 10:43
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Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ
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4 апреля 2017, 03:24
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Суд запретил эксплуатацию 6 причалов в Самарской области
Самарский областной суд удовлетворил иск Куйбышевского транспортного прокурора, добивавшегося запрета эксплуатации шести причальных комплексов.
Надзорное ведомство инициировало проверку после несчастного случая на пристани «Солнечная Поляна», который произошел в сентябре 2014 года. При высадке пассажиров речного судна на берег сходной трап отсоединился …
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2 декабря 2014, 02:09
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После случая с пострадавшими в Самарской области требуют закрыть 6 причалов
Куйбышевская транспортная прокуратура требует закрыть 6 региональных причалов. Два из них находятся в Новокуйбышевске, четыре - в селе Солнечная Поляна. По данным пресс-службы ведомства, Самарское речное пассажирское предприятие использовало объекты незаконно - без регистрации в государственном судовом реестре и без …
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16 октября 2014, 10:03
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Появились фото и подробности ЧП с пассажирами на пристани под Самарой
Стали известны новые подробности ЧП на пристани в селе Солнечная Поляна. Напомним, вечером в пятницу, 5 сентября, при высадке пассажиров с дебаркадера рухнул трап, по которому люди сходили на берег. Шесть женщин - жительницы Самары в возрасте от 34 …
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8 сентября 2014, 02:55