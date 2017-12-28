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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»

В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»

В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Столкнулись вазовская и «четырнадцатая» и «Ауди». Управлял отечественной легковушкой 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.

«По 

25 декабря 2017, 02:33
Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой

Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой

Сегодня, 9 декабря, днем в Самаре в результате несчастного случая пострадал мужчина. На него с крыши свалилась сосулька, передает портал 63.ru. «На улице Кузнецкой на мужчину упала сосулька и пробила ему голову. Вроде живой, увезли на скорой», - сообщает 
10 декабря 2017, 12:28
В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Есть пострадавшие. В четверг, 7 декабря, около восьми часов утра на трассе в Сергиевском районе столкнулись автобус и автомобиль «ВАЗ-21154». Легковушкой управлял 39-летний мужчина. Он ехал со стороны Челно-Вершин в Сергиевск. Столкновение 
7 декабря 2017, 07:04
В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В воскресенье, 19 ноября, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской перевернулся внедорожник. Есть пострадавшие.

«Алма-Атинская/Московское шоссе: один перевертыш, один в хлам, "Мерседес" и еще кто-то... Стоят ГИБДД, толпа», - сообщил очевидец в социальной сети.

По 
20 ноября 2017, 01:12
В Самаре 63-летняя автоледи на иномарке сбила двух человек

В Самаре 63-летняя автоледи на иномарке сбила двух человек

В понедельник, 17 июля, в Самаре на проспекте Кирова произошло ДТП с участием двух пешеходов. Авария случилась около 18 часов. По данным полицейских, 63-летняя автоледи на иномарке Daewoo Matiz, направляясь со стороны улицы Стара-Загора к Московскому шоссе, выехала на тротуар. 
18 июля 2017, 11:51
Жертва самарского ЖКХ: из-за управляющей компании, которая не сделала свою работу, погибла женщина

Жертва самарского ЖКХ: из-за управляющей компании, которая не сделала свою работу, погибла женщина

В Самаре за смерть женщины в результате падения глыбы льда ответит управляющая компания. Трагедия произошла 26 марта около дома №109 на улице Вольской. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако 42-летняя пострадавшая скончалась до прибытия медиков. По словам врачей, шансов выжить 
5 июня 2017, 03:50
В блогах: ледяная глыба повредила газовую трубу в Самаре

В блогах: ледяная глыба повредила газовую трубу в Самаре

Блогер inst_ru рассказал, что в воскресенье утром огромная ледяная глыба рухнула с крыши двухэтажного дома в Измайловском переулке и перебила магистральную воздушную трубу газопровода. Удар был такой силы, что многодюймовую трубу не только согнуло под прямым углом, но и 
28 февраля 2017, 08:50
В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью

В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью

Вчера, 22 февраля, в Самаре несколько беспечных автомобилистов стали жертвами потепления.

Как передает 63.ru, на улице Революционной сразу несколько легковушек, припаркованных возле жилого дома, накрыло сошедшей с крыши снежной «лавиной». Наледь и снег нанесли значительный ущерб автомобилям.

Наиболее 
23 февраля 2017, 11:20
Крыши Самары чистят альпинисты

Крыши Самары чистят альпинисты

Для очистки скатных крыш столицы губернии создано более двухсот бригад рабочих, имеющих альпинистскую подготовку, сообщили в мэрии.
 
В Самаре порядка семи тысяч скатных крыш. Каждая из них может представлять опасность для жизни и здоровья горожан, если, конечно, кровлю не 

4 ноября 2016, 10:03
В Самаре на голову девочки упала сосулька

В Самаре на голову девочки упала сосулька

Накануне в одну из самарских больниц доставили девочку примерно 15 лет с подозрением на черепно-мозговую травму. По предварительной информации, на голову пострадавшей упала сосулька. Это случилось возле одного из домов на улице Владимирской. Девочка дошла до дома, и оттуда уже 
22 марта 2016, 11:22
В Сызрани упавшая с крыши ледяная глыба разбила стекло припаркованного Audi, есть фото

В Сызрани упавшая с крыши ледяная глыба разбила стекло припаркованного Audi, есть фото

В Сызрани вечером 5 марта с крыши одного из многоэтажных домов по улице Володарского на автомобиль Audi свалилась ледяная глыба. Как передает «Маленькая Сызрань», к "счастью", она разбила только заднее стекло и никого не покалечила. Когда владелец автомобиля, припарковав 
9 марта 2016, 10:33
В Сызрани упавшая с крыши глыба льда разбила заднее стекло Audi

В Сызрани упавшая с крыши глыба льда разбила заднее стекло Audi

Житель Сызрани оценил в 60 000 рублей ущерб, причиненный ему в результате схода наледи с крыши дома. Инцидент произошел на улице Володарского. Мужчина припарковал во дворе автомобиль Audi и зашел домой. Через несколько минут он услышал грохот. С крыши упали ледяные 
9 марта 2016, 03:49
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