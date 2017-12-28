|
В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Столкнулись вазовская и «четырнадцатая» и «Ауди». Управлял отечественной легковушкой 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.
«По …
|
25 декабря 2017, 02:33
|
Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой
Сегодня, 9 декабря, днем в Самаре в результате несчастного случая пострадал мужчина. На него с крыши свалилась сосулька, передает портал 63.ru. «На улице Кузнецкой на мужчину упала сосулька и пробила ему голову. Вроде живой, увезли на скорой», - сообщает …
|
10 декабря 2017, 12:28
|
В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина
|
7 декабря 2017, 07:04
|
В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок
|
20 ноября 2017, 01:12
|
В Самаре 63-летняя автоледи на иномарке сбила двух человек
|
18 июля 2017, 11:51
|
Жертва самарского ЖКХ: из-за управляющей компании, которая не сделала свою работу, погибла женщина
В Самаре за смерть женщины в результате падения глыбы льда ответит управляющая компания. Трагедия произошла 26 марта около дома №109 на улице Вольской. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако 42-летняя пострадавшая скончалась до прибытия медиков. По словам врачей, шансов выжить …
|
5 июня 2017, 03:50
|
В блогах: ледяная глыба повредила газовую трубу в Самаре
Блогер inst_ru рассказал, что в воскресенье утром огромная ледяная глыба рухнула с крыши двухэтажного дома в Измайловском переулке и перебила магистральную воздушную трубу газопровода. Удар был такой силы, что многодюймовую трубу не только согнуло под прямым углом, но и …
|
28 февраля 2017, 08:50
|
В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью
Вчера, 22 февраля, в Самаре несколько беспечных автомобилистов стали жертвами потепления.
Как передает 63.ru, на улице Революционной сразу несколько легковушек, припаркованных возле жилого дома, накрыло сошедшей с крыши снежной «лавиной». Наледь и снег нанесли значительный ущерб автомобилям.
Наиболее …
|
23 февраля 2017, 11:20
|
Крыши Самары чистят альпинисты
|
4 ноября 2016, 10:03
|
В Самаре на голову девочки упала сосулька
|
22 марта 2016, 11:22
|
В Сызрани упавшая с крыши ледяная глыба разбила стекло припаркованного Audi, есть фото
В Сызрани вечером 5 марта с крыши одного из многоэтажных домов по улице Володарского на автомобиль Audi свалилась ледяная глыба. Как передает «Маленькая Сызрань», к "счастью", она разбила только заднее стекло и никого не покалечила. Когда владелец автомобиля, припарковав …
|
9 марта 2016, 10:33
|
В Сызрани упавшая с крыши глыба льда разбила заднее стекло Audi
|
9 марта 2016, 03:49