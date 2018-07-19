В блогах: Сбербанк "обул" клиентку на 10 тысяч рублей



"Это предупреждение для таких же лохушек, как я, - пишет автор - Меня Сбербанк влегкую обул почти на 10 тысяч рублей. Всё просто и глупо до слез. Почему-то я … Евгения Немировская пожаловалась в "Фейсбуке" на недобросовестных сотрудников Сбербанка."Это предупреждение для таких же лохушек, как я, - пишет автор - Меня Сбербанк влегкую обул почти на 10 тысяч рублей. Всё просто и глупо до слез. Почему-то я