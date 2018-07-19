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В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи
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19 июля 2018, 03:22
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Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка»
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19 июля 2018, 02:38
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В блогах: Сбербанк "обул" клиентку на 10 тысяч рублей
Евгения Немировская пожаловалась в "Фейсбуке" на недобросовестных сотрудников Сбербанка.
"Это предупреждение для таких же лохушек, как я, - пишет автор - Меня Сбербанк влегкую обул почти на 10 тысяч рублей. Всё просто и глупо до слез. Почему-то я …
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16 июля 2018, 05:48
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"Автовазбанк" требует более 3 млрд рублей у фабрики "Красная Заря"
Тольяттинский "Автовазбанк" попытается обанкротить кондитерскую фабрику "Красная Заря" из города Иваново. Сумма требований - 3 млрд 108 млн рублей. Соответствующий иск принял к производству арбитражный суд Ивановской области.
Слушание по делу назначено на 27 августа. Согласно картотеке арбитражных дел, фабрика к …
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13 июля 2018, 05:26
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В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!
Михаил Бабкин рассказал в "Фейсбуке", "какой же удивительный этот Сбербанк"! "Пошёл я туда оплатить квитанцию за капремонт, - пишет автор. - Отстоял очередь, подошёл к окошку. А там проблема: с пятого числа и по сию пору деньги за капремонт …
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12 июля 2018, 11:23
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Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?
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28 июня 2018, 09:02
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Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая
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27 февраля 2018, 09:13
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В самарской больнице имени Семашко самый масштабный за всю историю капремонт
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4 октября 2017, 09:08