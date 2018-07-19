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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Стали известны подробности встречи главы региона Дмитрия Азарова с директором агентства по страхованию вкладов Юрием Исаевым. Накануне в Москве они обсудили, как будут идти выплаты вкладчикам «Газбанка», лишенного лицензии 11 июля. Проблем с этим быть не должно. Выплаты начнутся уже 
19 июля 2018, 02:38
В блогах: Сбербанк

В блогах: Сбербанк "обул" клиентку на 10 тысяч рублей

Евгения Немировская пожаловалась в "Фейсбуке" на недобросовестных сотрудников Сбербанка.

"Это предупреждение для таких же лохушек, как я, - пишет автор - Меня Сбербанк влегкую обул почти на 10 тысяч рублей. Всё просто и глупо до слез. Почему-то я 
16 июля 2018, 05:48

"Автовазбанк" требует более 3 млрд рублей у фабрики "Красная Заря"

Тольяттинский "Автовазбанк" попытается обанкротить кондитерскую фабрику "Красная Заря" из города Иваново. Сумма требований - 3 млрд 108 млн рублей. Соответствующий иск принял к производству арбитражный суд Ивановской области.

 

Слушание по делу назначено на 27 августа. Согласно картотеке арбитражных дел, фабрика к 

13 июля 2018, 05:26
В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!

В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!

Михаил Бабкин рассказал в "Фейсбуке", "какой же удивительный этот Сбербанк"! "Пошёл я туда оплатить квитанцию за капремонт, - пишет автор. - Отстоял очередь, подошёл к окошку. А там проблема: с пятого числа и по сию пору деньги за капремонт 
12 июля 2018, 11:23
Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

С 1 июля, уже по сложившейся традиции, по всей стране вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем на инфляционные 4%. Причем коснется это и взносов на капитальный ремонт, которые сейчас в нашем регионе составляют от 5 до 6 с половиной 

28 июня 2018, 09:02
Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая

Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая

В Самаре полным ходом идет капитальный ремонт домов, которые было необходимо привести в порядок к ЧМ-2018. Всего планировалось отремонтировать 354 объекта. Работы на 300 объектах уже закончены. В остальных домах они завершатся к 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации 

27 февраля 2018, 09:13
В самарской больнице имени Семашко самый масштабный за всю историю капремонт

В самарской больнице имени Семашко самый масштабный за всю историю капремонт

В самарской больнице имени Семашко масштабный капитальный ремонт, которого клиника не видела за всю свою историю. На работы из областного бюджета выделено 64 с половиной миллиона рублей. Подрядчик должен обновить фасады, вернув им их исторический цвет, и заменить кровлю на корпусах, 

4 октября 2017, 09:08
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