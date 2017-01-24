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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 января 2017г 
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81 млн рублей потратят

81 млн рублей потратят "Самарские коммунальные системы" на водоснабжение жителей поселков Управленческий и Красная Глинка

Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок.
Победителем объявлено ООО "Евроботен" - это единственная компания, которая подала заявку на конкурс. Теперь ей в 2017 году предстоит провести капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств и электроустановок, а также выполнить 

23 декабря 2016, 04:46
В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

С 25 ноября 2016 года коттеджи на первой линии 9 просеки в Самаре оставались без холодной воды. Авария произошла на водопроводной линии диаметром 300 миллиметров. «Восстановительные работы затянулись на пять дней из-за незаконных действий местных жителей», - заявили в компании 

30 ноября 2016, 10:25
Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

В Самаре в среду, 23 ноября, приостановлено водоснабжение поселка Зубчаниновка. Это потребовалась для проведения ремонтных работ на водоводе в Кировском районе. На перекрестке улиц Свободы и Алма-Атинской прорвало трубу. Сообщение о коммунальной аварии поступило в МЧС в 12 часов 40 

23 ноября 2016, 03:04
Самарцев с долгами за воду могут не выпустить из страны

Самарцев с долгами за воду могут не выпустить из страны

В Самаре гражданам, имеющим задолженность за холодное водоснабжение, могут ограничить выезд за пределы России. Радикальной меры наказания добивается компания "Самарские коммунальные системы". Всего в городе 815 таких должников, общая сумма неуплаты превышает 15 с половиной миллионов рублей. В отношении данных 

14 ноября 2016, 03:30
В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

В Самаре появился новый арт-объект. На улице Луначарского, рядом с головным офисом «Самарских коммунальных систем», установили скульптуру русалки. Мифологическое существо, полуженщина-полурыба сидит на камне около колонки.

Как передает портал 63.ru, работы по благоустройству участка вокруг арт-объекта пока еще не 
1 октября 2016, 07:27
В центре Самары и в Зубчаниновке отключат холодную воду

В центре Самары и в Зубчаниновке отключат холодную воду

На этой неделе в Самаре запланировано отключение холодной воды. Во вторник (30 августа) - в Зубчаниновке, в среду (31 августа) – в историческом центре города. Это связано с плановыми работами на системах водоснабжения, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».

В Зубчаниновке будет 

29 августа 2016, 09:53
В Самаре не успевают модернизировать сети водоснабжения

В Самаре не успевают модернизировать сети водоснабжения

Реализация инвестиционной программы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения снова отстает от намеченного графика из-за нехватки денег.

План по обновлению инфраструктуры на этот год планируют выполнить только к лету следующего. На объект, расположенный на улице Обувной в Самаре, поступают канализационные стоки 

8 августа 2016, 04:44
6 и 7 мая в Самаре по нескольким адресам будет отключено холодное водоснабжение

6 и 7 мая в Самаре по нескольким адресам будет отключено холодное водоснабжение

В областной столице 6 и 7 мая произойдут отключения холодной воды, сообщает пресс-служба ООО "СКС". Это связано с проведением плановых ремонтных работ на водопроводах города. Предприятие проводит замену задвижек и врезку новых линий.
С 9:00 до 17:00 6 мая не 

5 мая 2014, 11:03
В Самарской области услуги ЖКХ подорожали за 2013 год на 12%

В Самарской области услуги ЖКХ подорожали за 2013 год на 12%

Рост цен на коммунальные услуги за 2013 год в российских регионах составил в среднем 11,6%. Об этом сообщают аналитики компании «Финэкспертиза». Рейтинг возглавила Республика Башкортостан. Здесь тарифы выросли на 23,6%. Самарская область, где услуги ЖКХ подорожали на 12%, занимает 31 

14 февраля 2014, 11:01
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