В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото В Самаре появился новый арт-объект. На улице Луначарского, рядом с головным офисом «Самарских коммунальных систем», установили скульптуру русалки. Мифологическое существо, полуженщина-полурыба сидит на камне около колонки.



Как передает портал 63.ru, работы по благоустройству участка вокруг арт-объекта пока еще не …