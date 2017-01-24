Вечером во вторник, 24 января, в Самаре отключат холодную воду в домах, расположенных в районе Барбошиной поляны. Об этом сообщается на сайте компании «Самарские коммунальные системы».
Без холодного водоснабжения с 20 часов 24 января до 8:00 25 января останутся дома по следующим адресам.:
- Ташкентская, 246, 246а, 248;
- Демократическая, 20, 22а, 24а, 28а, 30, 30а, 32, 131;
- Солнечная, 37, 69, 91, 77, 78, 78а, 79, 81, 83, 85, 87, 89.
Кроме того, ограничение коснется частных домов, расположенных по улице Долинной (между Парадной и Демократической), а также в границах улиц: Гранитный переулок - Пустынная, Бронная - Промежуточная.
По 9-й просеке: Солнечная - 10-я линия, 9-я линия, 8-я линия, 7-я линия, 6-я линия, 5-я линия до 5-й малой линии, улица Красильникова от 5-й линии до 2-й линии.
Также без холодного водоснабжения на ночь останутся административные здания по адресам:
- Демократическая, 43а, 43б, 45а, 45 ст.2, 45 литера Л, 45 к.1,
- 5-я линия, 3б, 3г, 4б, 5а, 5б, 7п, 17, 20, 20а, 70, 99, 104, 114, 118а.
Бойлеры будут расположены по адресам: 9-я просека - 5-я линия (кольцо автобусов), 9-я просека - 5-я линия, ул. Солнечная, 51, 9-я просека - 5-я Малая, 3г, 3-я просека, 7.
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Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок.
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