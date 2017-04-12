Договор о его создании планируется подписать в ходе встречи молодых лидеров стран БРИКС.
Сотрудничество в аэрокосмической отрасли станет одной из тем встречи молодых лидеров стран БРИКС, которые соберутся в Самаре 23-27 апреля. Около ста граждан России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР обсудят перспективные направления межконтинентального молодежного взаимодействия на базе Самарского государственного экономического университета. Молодые, но уже опытные чиновники и политики, предприниматели, бизнес которых приносит миллионы долларов, и ученые, заслужившие степень, когда им не исполнилось еще и тридцати уже названы лидерами поколения пяти стран четырех континентов.
Семинар-совещание пройдет под эгидой Российского Союза Молодежи. У общероссийской организации тесные связи с регионом, регулярно реализуются совместные крупные программы и проекты. У Самарской области действуют договоры о сотрудничестве с бразильским штатом Санта-Катарна и индийским Карнатака. Студенты из китайских провинций Верхнего и Среднего течения Янцзы – постоянные гости молодежного форума Иволга. Поэтому решено пригласить иностранных партнеров именно в Самару для того, чтобы найти новые варианты межрегионального сотрудничества между странами БРИКС.
По итогам саммита молодых лидеров стран БРИКС планируется создать на базе Самарского государственного экономического университета бизнес-инкубатор, в котором начнется реализация идей, наиболее востребованных в различных странах БРИКС. Кроме того, планируется отшлифовать навыки самарских волонтеров, которые готовятся в 2018 году встречать гостей чемпионата мира по футболу. Вместе с тем, встреча может дать новый толчок к привлечению в ведущие вузы региона иностранных студентов.
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