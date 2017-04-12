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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре впервые состоялся международный бизнес-семинар ООН Empretec

В Самаре впервые состоялся международный бизнес-семинар ООН Empretec

В Самаре впервые состоялся шестидневный международный бизнес-семинар для представителей малого и среднего бизнеса Empretec. Организатор - конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. Программа пришла в Самару при поддержке крупнейшей общественной организации страны Союза машиностроителей России.
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14 ноября 2016, 06:17
МГУ занял третье место в списке лучших вузов стран БРИКС

МГУ занял третье место в списке лучших вузов стран БРИКС

15 отечественных высших учебных заведений попали в топ-100 рейтинга Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings. Московский государственный университет занял третью строчку этого списка. В этой связи в российском Министерстве образования и науки напоминают, что еще пару лет назад 
3 декабря 2015, 10:53
В Самаре проходит международный семинар по журналистике «Медиаполигон»

В Самаре проходит международный семинар по журналистике «Медиаполигон»

Около 200 молодых журналистов приехали в Самару, чтобы принять участие в масштабном проекте страны. «Медиаполигон» организован федеральным журналом "Русский репортёр" при информационной поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА». В течение недели акулы пера будут делиться своим опытом друг с другом.

Впервые «Медиаполигон» 
11 ноября 2015, 10:50
Московские журналисты проведут мастер-классы в Самаре

Московские журналисты проведут мастер-классы в Самаре

С 9 по 15 ноября в Самаре пройдет международный учебно-практический семинар по журналистике «Медиаполигон-24». Мастер-классы проведут лучшие репортеры и научные журналисты федеральных изданий.

Молодые участники проекта смогут услышать практические профессиональные советы от главного редактора журнала «Русский репортер» Виталия Лейбина 
2 ноября 2015, 03:45
В Самаре обсудят меры поддержки бизнеса и инновации

В Самаре обсудят меры поддержки бизнеса и инновации

Во вторник, 29 сентября, в Самаре начнет свою работу двухдневный премиум-семинар «Самара XXI век – инфраструктура поддержки предпринимательства и ее роль в развитии деловой среды современного мегаполиса».

Программа включает обсуждение разнообразных вопросов: необходимые условия для развития предпринимательства, меры поддержки 
28 сентября 2015, 10:09
Bloomberg: в 2015 году Россия стала лучшей из стран БРИКС для инвестиций

Bloomberg: в 2015 году Россия стала лучшей из стран БРИКС для инвестиций

Агентство сообщило, что по прибыльности для инвесторов рынок России опередил Китай и занял 1-е место. Вкладчиков уже меньше волнуют политические риски, которые, по их мнению, будут только снижаться, тем более что цены на нефть стабилизировались.

Эксперты Bloomberg рассказали, что 
20 июля 2015, 01:06
Самарские аэрокос и госунивер попали в Топ-200 лучших вузов стран БРИКС

Самарские аэрокос и госунивер попали в Топ-200 лучших вузов стран БРИКС

Два самарских вуза - аэрокосмический и классический государственный университеты - попали в Топ-200 лучших высших учебных заведений стран БРИКС. Рейтинг по итогам 2015 года подготовили британская компания Quacquarelli Symonds и "Социальный навигатор" агентства "РИА Новости". При ранжировании учитывались академическая репутация, 
8 июля 2015, 11:49
Российские вузы укрепили позиции в рейтинге стран БРИКС

Российские вузы укрепили позиции в рейтинге стран БРИКС

Качественный скачок российских вузов отразился на страницах авторитетного издания Times Higher Education. 4 декабря журнал опубликовал рейтинг образовательных учреждений по версии стран БРИКС. Количество отечественных учреждений высшего образования, получивших мировое признание, возросло с трех до семи. Список составлен на основе 

4 декабря 2014, 11:42
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