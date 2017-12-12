В четверг, 14 декабря, в самарском выставочном центре «Экспо-Волга» начнет работать уже ставшая традиционной православная выставка-ярмарка. В 12 часов дня в честь ее открытия состоится торжественный молебен. Там же можно будет приложиться к ковчегу с частицами мощей Святителя Спиридона Тримифунтского и к другим святыням храмов и монастырей из России, Греции, Украины, Черногории, Грузии, Белоруссии. Все желающие смогут поклониться чудотворной Иконе Пресвятой Богородицы "Избавительница от бед", у которой верующие обычно просят помощи в излечении от зависимостей, душевной печали и от мучений, принесенных болезнью.
Тема данного проекта - краеведение. Каждый день выставки будет посвящен одному из районов области, где находятся памятники церковной архитектуры, порой неизвестные обществу. Для детей и взрослых ежедневно будет работать площадка по рукоделию, где все желающие смогут заняться росписью акрилом, мыловарением или сделать рождественскую игрушку.
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