Завтра, 20 февраля, в «Экспо-Волге» открывается традиционная индийская выставка товаров. Краски, косметику, чай, различные ароматы, одежду, мебель и многое другое можно будет приобрести по доступным ценам.

Выставка будет работать полторы недели, до 1 марта, с 11:00 до 19:00. Вход – бесплатный.