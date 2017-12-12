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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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В Самаре открылся интерактивный исторический парк

В Самаре открылся интерактивный исторический парк

В торговом центре «Гудок» открылся парк «Россия — моя история». Первыми его увидели историки, представители духовенства, областного правительства и городской администрации. Посетил мероприятие и врио губернатора Дмитрий Азаров. Сам проект — это интерактивные исторические экспозиции с  видеоинфографикой, планшетами, сенсорными столами 

8 ноября 2017, 11:52
В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой праздник. Там отмечали  100 лет со дня явления  чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». Согласно преданию, уроженке Ташлы, временно проживавшей  в соседнем селе, во сне явилась Царица 

23 октября 2017, 12:46
В Самаре открылась выставка картин Никаса Сафронова

В Самаре открылась выставка картин Никаса Сафронова

В  Самаре открылась выставка картин одного из самых известных современных российских художников Никаса Сафронова. В областную столицу приехал и сам мастер.

Легендарный художник, профессор, академик российской академии художеств Никас Сафронов приехал в Самару на один день, чтобы лично представить 
29 сентября 2017, 05:29
27 сентября православные отмечают Воздвижение Креста Господня

27 сентября православные отмечают Воздвижение Креста Господня

27 сентября православные христиане отмечают один из главных церковных праздников - Воздвижение Креста Господня. В этот день верующие вспоминают, как в 326 году во время раскопок в Иерусалиме, недалеко от горы Голгофа, был обнаружен крест, на котором распяли Иисуса Христа. 

27 сентября 2017, 01:25
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В "Экспо-Волге" открывается ежегодная православная выставка с мощами Николая Чудотворца

Сегодня в Самаре, в  комплексе "Экспо-Волга", открывается ежегодная  православная выставка с мощами Николая Чудотворца, привезенными из итальянского города Бари. Уже в 13 часов там начнется торжественный молебен. Приложиться к образу и попросить помощи смогут все желающие. Кроме того, гости   смогут 

12 сентября 2017, 10:54
Чудотворная икона снова в Самаре

Чудотворная икона снова в Самаре

В Самару снова привезли уникальную, единственную в мире двустороннюю мироточивую икону Пресвятой Богородицы "Умиление". Сейчас она находится в  храме в честь Казанской иконы Божией Матери, расположенном недалеко от  Губернского рынка.
Икона "Умиление" - любимый образ Преподобного Серафима Саровского. Великого подвижника 

7 сентября 2017, 03:23
Искусство во имя добра: в Самаре открылась благотворительная выставка

Искусство во имя добра: в Самаре открылась благотворительная выставка

В галерее «Вавилон» при информационной поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА» открылась выставка работ художников в рамках большого благотворительного проекта «Самарский». Это аукцион, который шестой год подряд организует фонд «Радость».

Пейзажи Волги и Крымского полуострова, натюрморты и зарисовки нескольких десятков авторов со 
28 августа 2017, 10:24
Предприятия Союза машиностроителей России на XV Самарском промышленном салоне

Предприятия Союза машиностроителей России на XV Самарском промышленном салоне

Промышленный салон, посвященный металлообработке, открылся сегодня в самарском выставочном центре «Экспо-Волга». На нем представлены ведущие предприятия станкостроения, в том числе входящие в крупнейшую общественную организацию страны – Союз машиностроителей России.
Юбилейный - XV Самарский промышленный салон собрал около 70 компаний 

28 сентября 2016, 02:07
В Самаре открылась выставка-продажа

В Самаре открылась выставка-продажа "Регионы России"

Сотни товаров по ценам от производителей. От азовской элитной халвы  до роскошных расписных пальто. В Самаре открылась многоотраслевая выставка-продажа "Регионы России". В течение 5 дней на одной площадке в Экспо-Волге самарцы могут приобрести мясную продукцию из Кубани, рыбные деликатесы Камчатки, 
3 марта 2016, 05:18
В Самаре откроется индийская выставка

В Самаре откроется индийская выставка

Завтра, 20 февраля, в «Экспо-Волге» открывается традиционная индийская выставка товаров. Краски, косметику, чай, различные ароматы, одежду, мебель и многое другое можно будет приобрести по доступным ценам.

Выставка будет работать полторы недели, до 1 марта, с 11:00 до 19:00. Вход – бесплатный.
19 февраля 2015, 01:20
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