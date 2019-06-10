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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Со вторника, 11 июня по 14 июня в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс). Главное управление ГУ МЧС России по региону напоминает самарцам, что не стоит нарушать запрет на посещение лесов,  разводить костры в лесу и на 
10 июня 2019, 05:50
«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

ООО «Ашан» подал иск в отношении ООО «Виктор и Ко Московский» - оператора самарского ТРК «Московский». С ответчика требуют взыскать более 3 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, «в ходе действия контракта ООО «Ашан» столкнулось с нарушениями обязательств по 
10 июня 2019, 05:14
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В понедельник, 10 июня, в Красноглинском районе Самары произошла смертельная авария. В 14:00 на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Молодой человек, который управлял байком, погиб на месте, а водитель легковушки — 37-летняя женщина 
10 июня 2019, 04:38
Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

В столице 63-го региона местная жительница задолжала за пользование квартирой 3 млн рублей. Фирма, которая сдала жилье этой даме, обратилась в суд. Квартира площадью 178 квадратных метров располагалась в престижном районе города. Служители Фемиды рассмотрели дело и встали на сторону 
10 июня 2019, 04:12
Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

В воскресенье, 9 июня, произошла крупная дорожная авария в Новокуйбышевске. Вечером, в 19:30 33-летний водитель иномарки «Шевроле» ехал по улице Осипенко со стороны улицы 50-летия НПЗ в направлении проспекта Мира. По предварительным данным, автомобилист при повороте налево вне перекрестка не 
10 июня 2019, 03:17
21 мая в Самаре стартует пятый «Том Сойер Фест»

21 мая в Самаре стартует пятый «Том Сойер Фест»

Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона откроется пятый сезон самарского фестиваля «Том Сойер Фест» - некоммерческого проекта, участники которого хотят сделать свой город более красивым и цивилизованным, в свободное время они восстанавливают фасады старых домов. Этим летом фестиваль 
16 мая 2019, 02:58
В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»

В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»

В субботу, 25 мая, в День города и в завершающий день Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост» в Новокуйбышевске заложат камень на том месте, где в будущем построят театр-студию Грань». Это планируют сделать в 17:30 в сквере «Слава труду». Символический камень представляет 
14 мая 2019, 02:35
В Самаре на Ленинградской появился портрет Мао Цзэдуна

В Самаре на Ленинградской появился портрет Мао Цзэдуна

В историческом центре Самары, на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе можно видеть новый арт-объект: на фасаде старинного дома на уровне второго этажа разместили портрет Мао Цзэдуна — известного политического и государственного деятеля, создателя современного китайского государства. 

- Это картина с 
14 мая 2019, 11:16
Стало известно, когда улицу Куйбышева снова могут сделать пешеходной

Стало известно, когда улицу Куйбышева снова могут сделать пешеходной

Стало известно, что улица Куйбышева в Самаре станет пешеходной не раньше середины июня. Такие сроки обозначили представители городского департамента транспорта, когда самарцы поинтересовались, будет ли она перекрываться, ждать ли в этом году какую-то развлекательную программу, выступления уличных театров или фестивали 
13 мая 2019, 03:00
«Треша» нам точно не хватает: В Самарской области организуют выставку арт-объектов из мусора

«Треша» нам точно не хватает: В Самарской области организуют выставку арт-объектов из мусора

В селе Ширяево будущим летом пройдет фестиваль «Чистый Репин». В его рамках там состоится необычный конкурс арт-объектов и инсталляций из вторсырья.
 
Цель конкурса - донести до зрителя идею о необходимости формирования нового экологического сознания и изменения ценностных установок. Основные 
4 мая 2019, 02:58
Открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»

Открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»

В среду. 3 апреля, в  областной  столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Сотни людей выстроились в очередь, чтобы приложиться к мощам  великомученика Пантелеимона, апостола Луки, святителя Луки архиепископа Крымского. Как уверяют  организаторы, гости выставки  смогут прикоснуться к святыням храмов и 
3 апреля 2019, 01:01
В самарском архиве открылась уникальная выставка патентов XX века

В самарском архиве открылась уникальная выставка патентов XX века

В Самаре открылся восьмой ежегодный историко-архивный форум «Память о прошлом». В этом году он приурочен к 100-летию со дня принятия Декрета «Об изобретениях». В столицу 63-го региона съехались изобретатели из ведущих вузов России. Мероприятие поддержала крупнейшая общественная организация «Союзмаш России».
 
Документальные 
27 марта 2019, 09:54
В Самару прибудет трофейная техника, изъятая у различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии

В Самару прибудет трофейная техника, изъятая у различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии

Самара станет участником военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Трофейная техника и вооружение, изъятое у различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии, прибудут на железнодорожный вокзал столицы 63-го региона. Мероприятие проводится Министерством обороны России с целью масштабной демонстрации успехов отечественных Вооруженных Сил 
6 марта 2019, 08:43
Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

По словам очевидцев, в Самаре открыли проезд по улице Луначарского от Московского шоссе до ул. Мичурина. Сообщения об этом и фотографии появились в социальных сетях.

«Открыли МШ/Луначарского. Блоков в 17.00 не было», - сообщил пользователь Serge Air 11 декабря.
12 декабря 2017, 03:15
Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к 
7 декабря 2017, 02:03
Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982

Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982

Тольяттинец Александр Бредихин выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982 года - дня, когда скончался генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.

"Помню, как 35 лет назад нас, десятиклассников, отпустили из школы, - пишет автор. - Учителя Тольятти просто 
14 ноября 2017, 11:36
В Instagram добавили долгожданную возможность

В Instagram добавили долгожданную возможность

Пользователи Instagram теперь получили дополнительную возможность, которую некоторое время назад анонсировали разработчики. Теперь можно в «Историю» загружать старые видео и фотографии.
Как известно, прежде в социальной сети нельзя было размещать снимок, выполненный более суток назад. Это делалось для того, чтобы 

9 ноября 2017, 03:22
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