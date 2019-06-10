В Instagram добавили долгожданную возможность Пользователи Instagram теперь получили дополнительную возможность, которую некоторое время назад анонсировали разработчики. Теперь можно в «Историю» загружать старые видео и фотографии.

Как известно, прежде в социальной сети нельзя было размещать снимок, выполненный более суток назад. Это делалось для того, чтобы …