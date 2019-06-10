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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные
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10 июня 2019, 05:50
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«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»
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10 июня 2019, 05:14
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В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
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10 июня 2019, 04:38
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Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры
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10 июня 2019, 04:12
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Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл
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10 июня 2019, 03:17
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21 мая в Самаре стартует пятый «Том Сойер Фест»
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16 мая 2019, 02:58
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В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»
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14 мая 2019, 02:35
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В Самаре на Ленинградской появился портрет Мао Цзэдуна
В историческом центре Самары, на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе можно видеть новый арт-объект: на фасаде старинного дома на уровне второго этажа разместили портрет Мао Цзэдуна — известного политического и государственного деятеля, создателя современного китайского государства.
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14 мая 2019, 11:16
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Стало известно, когда улицу Куйбышева снова могут сделать пешеходной
Стало известно, что улица Куйбышева в Самаре станет пешеходной не раньше середины июня. Такие сроки обозначили представители городского департамента транспорта, когда самарцы поинтересовались, будет ли она перекрываться, ждать ли в этом году какую-то развлекательную программу, выступления уличных театров или фестивали …
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13 мая 2019, 03:00
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«Треша» нам точно не хватает: В Самарской области организуют выставку арт-объектов из мусора
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4 мая 2019, 02:58
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Открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»
В среду. 3 апреля, в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Сотни людей выстроились в очередь, чтобы приложиться к мощам великомученика Пантелеимона, апостола Луки, святителя Луки архиепископа Крымского. Как уверяют организаторы, гости выставки смогут прикоснуться к святыням храмов и …
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3 апреля 2019, 01:01
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В самарском архиве открылась уникальная выставка патентов XX века
В Самаре открылся восьмой ежегодный историко-архивный форум «Память о прошлом». В этом году он приурочен к 100-летию со дня принятия Декрета «Об изобретениях». В столицу 63-го региона съехались изобретатели из ведущих вузов России. Мероприятие поддержала крупнейшая общественная организация «Союзмаш России».
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27 марта 2019, 09:54
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В Самару прибудет трофейная техника, изъятая у различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии
Самара станет участником военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Трофейная техника и вооружение, изъятое у различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии, прибудут на железнодорожный вокзал столицы 63-го региона. Мероприятие проводится Министерством обороны России с целью масштабной демонстрации успехов отечественных Вооруженных Сил …
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6 марта 2019, 08:43
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Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина
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12 декабря 2017, 03:15
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Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой
Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к …
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7 декабря 2017, 02:03
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Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982
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14 ноября 2017, 11:36
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В Instagram добавили долгожданную возможность
Пользователи Instagram теперь получили дополнительную возможность, которую некоторое время назад анонсировали разработчики. Теперь можно в «Историю» загружать старые видео и фотографии.
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9 ноября 2017, 03:22
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