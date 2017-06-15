Правительство Самарской области решило создать некоммерческую организацию «Хоккейный клуб ЦСК ВВС». НКО будет заниматься предоставлением услуг в сфере физкультуры и спорта, связанных с развитием профессионального и любительского хоккея в регионе, в том числе детского, юношеского и молодежного, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Напомним, два сезона подряд самарским хоккеистам выплачивали зарплату с задержками. В 2015 году долги вернули только после обращения спортсменов к губернатору. Тогда речь шла о 20 млн рублей. Весной 2016-го задержка возникла из-за того, что федерация хоккея и Минспорт России якобы несвоевременно прислали положение об официальных соревнованиях. Так объясняли ситуацию в самарском клубе. В плей-офф регулярного чемпионата ВХЛ 2016/2017 годов ЦСК ВВС вылетел в 1/4 финала, проиграв смоленскому «Славутичу» в 3-х матчах.
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