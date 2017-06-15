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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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В Самаре хоккеисты ЦСК ВВС не получают зарплату пять месяцев

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Новым главным тренером ЦСК ВВС стал вице-президент клуба Сергей Сошников

Новым главным тренером ЦСК ВВС стал вице-президент клуба Сергей Сошников

Во вторник, 15 декабря, в самарском хоккейном клубе ЦСК ВВС назначили нового главного тренера. Вместо ушедшего Владимира Шиханова пост занял 47-летний вице-президент клуба Сергей Сошников.

Напомним, информация об уходе Шиханова появилась в начале декабря. После этого он получил 
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«Руководство клуба удовлетворило просьбу Владимира Александровича, поблагодарило за сотрудничество и пожелало успехов в продолжении тренерской карьеры», - 
4 декабря 2015, 09:08
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