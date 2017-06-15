Самарские хоккеисты из ЦСК ВВС не получали зарплату на протяжении 5-ти месяцев. Областное министерство труда сообщило, что уже в ближайшее время им выплатят сразу все сумму. Сумма долга не называется. В самарском клубе финансовые проблемы объясняют тем, что федерация хоккея …