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В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу
Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед …
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14 ноября 2018, 05:26
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У губернатора Самарской области появился новый советник
Стало известно, что новым советником губернатора Дмитрия Азарова по вопросам охраны здоровья стал директор и совладелец ООО «Центр энергоинформационной медицины» Александр Манаков. В понедельник, 12 ноября, его представили коллегам во время еженедельного оперативного совещания. По данным из открытых источников, Александр …
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14 ноября 2018, 05:15
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В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию
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14 ноября 2018, 04:23
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В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков из управления МВД России «Сызранское» узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. На чердаке дома, который принадлежал предполагаемому злоумышленнику, нашли и изъяли вещество растительного происхождения и …
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14 ноября 2018, 03:10
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В Самарской области у автоледи арестовали Toyota из-за долга за «коммуналку»
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14 ноября 2018, 02:41
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Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»
В среду, 31 октября, Российская театральная премия «Золотая Маска» опубликовала список номинантов сезона 2017/18. В номинации лучший балетный спектакль отмечен балет «Эсмеральда» Самарского театра оперы и балета, а его постановщик Юрий Бурлака выдвинут в номинации «лучшая работа балетмейстера-хореографа». С постановкой …
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31 октября 2018, 05:27
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В Самаре пройдет «Ночь искусств»
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29 октября 2018, 05:25
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В Самаре обсуждается ход реставрационных работ «Дома с атлантами»
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29 октября 2018, 12:25
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В Самаре прошел фестиваль особенных театров
В Самаре прошел необычный театральный фестиваль. На площадке культурного православного центра "Кириллица" собрались труппы из Новокуйбышевска, Чапаевска и Самары. Все без исключения актеры - люди с особенностями развития.
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26 октября 2018, 10:47
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«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам
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26 апреля 2018, 01:08
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В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт
Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, …
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7 апреля 2018, 11:06
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Найденные в Ватикане картины оказались самыми последними работами Рафаэля
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27 декабря 2017, 01:13
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В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса
В Шотландии спустя 400 лет обнаружили считавшийся утраченным портрет всемирно известного художника Питера Пауля Рубенса. Восстановленное изображение Джорджа Вильерса, первого герцога Букингемского, работы ХVII века нашел английский специалист Бендор Гросвенор в хранилище Дома-музея Поллока в Глазго. Полотно считали копией легендарной …
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25 сентября 2017, 10:06