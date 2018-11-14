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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед 
14 ноября 2018, 05:26
У губернатора Самарской области появился новый советник

У губернатора Самарской области появился новый советник

Стало известно, что новым советником губернатора Дмитрия Азарова по вопросам охраны здоровья стал директор и совладелец ООО «Центр энергоинформационной медицины» Александр Манаков. В понедельник, 12 ноября, его представили коллегам во время еженедельного оперативного совещания. По данным из открытых источников, Александр 
14 ноября 2018, 05:15
В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию

В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию

В Самаре вынесли приговор администратору кафе, которого подозревали в даче взятки. Во время расследования и суда было установлено, что в июне этого года мужчина передал в качестве взятки 200 тысяч рублей специалисту - эксперту отдела надзора по гигиене питания управления 
14 ноября 2018, 04:23
В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны

В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков из управления МВД России «Сызранское» узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. На чердаке дома, который принадлежал предполагаемому злоумышленнику, нашли и изъяли вещество растительного происхождения и 
14 ноября 2018, 03:10
В Самарской области у автоледи арестовали Toyota из-за долга за «коммуналку»

В Самарской области у автоледи арестовали Toyota из-за долга за «коммуналку»

Жительница Сызрани задолжала за коммунальные услуги и у нее арестовали автомобиль. На женщине «висел» долг в 63 тысячи рублей, исполнительное производство завели в отделе приставов-исполнителей № 2 Сызрани. Должницу вызвали в отдел, но она предпочла проигнорировать все просьбы.

Тогда 
14 ноября 2018, 02:41
Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»

Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»

В среду, 31 октября, Российская театральная премия «Золотая Маска» опубликовала список номинантов сезона 2017/18. В номинации лучший балетный спектакль отмечен балет «Эсмеральда» Самарского театра оперы и балета, а его постановщик Юрий Бурлака выдвинут в номинации «лучшая работа балетмейстера-хореографа». С постановкой 
31 октября 2018, 05:27
В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В воскресенье, 4 ноября, в областной столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз ее слоганом стали слова «Искусство объединяет». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства, в ней будут участвовать дома культуры, библиотеки, музеи, галереи. Для 
29 октября 2018, 05:25
В Самаре обсуждается ход реставрационных работ «Дома с атлантами»

В Самаре обсуждается ход реставрационных работ «Дома с атлантами»

В понедельник, 29 октября, в Самаре представители подрядчика и Министерства культуры обсуждают реставрацию «Дома с атлантами».Обе стороны имеют претензии друг к другу. В частности, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов напомнил о сроках ремонтных работ.

- Приостановка работ по 
29 октября 2018, 12:25
В Самаре прошел фестиваль особенных театров

В Самаре прошел фестиваль особенных театров

В Самаре прошел необычный театральный фестиваль. На площадке культурного православного центра "Кириллица" собрались труппы из Новокуйбышевска, Чапаевска и Самары. Все без исключения актеры - люди с особенностями развития. 
 
Уникальная постановка новокуйбышевского театра «Астрей» о том, что добро помогает сохранить надежду, длится 
26 октября 2018, 10:47
«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам

«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам

В Самаре в четверг, 26 апреля, в галерее «Виктория» откроется выставка «Электрическая Россия» (12+). На ней будут представлены работы, связанные с новыми медиа в российском искусстве. Самарцы увидят видео-, аудио- и 
26 апреля 2018, 01:08
В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, 
7 апреля 2018, 11:06
Найденные в Ватикане картины оказались самыми последними работами Рафаэля

Найденные в Ватикане картины оказались самыми последними работами Рафаэля

В ходе реставрации одного из залов Ватикана обнаружены две картины, которые эксперты признали последними полотнами великого итальянского живописца Рафаэля Санти. Они были созданы в 1519 году, за год до ухода из жизни мастера.
На картинах изображены две женские фигуры. Одна 

27 декабря 2017, 01:13
В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса

В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса

В Шотландии спустя 400 лет обнаружили считавшийся утраченным портрет всемирно известного художника Питера Пауля Рубенса. Восстановленное изображение Джорджа Вильерса, первого герцога Букингемского, работы ХVII века нашел английский специалист Бендор Гросвенор в хранилище Дома-музея Поллока в Глазго. Полотно считали копией легендарной 

25 сентября 2017, 10:06
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