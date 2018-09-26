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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54
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Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник
В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
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26 сентября 2018, 12:10
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В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг
На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно …
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26 сентября 2018, 11:52
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В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Центральный экспонат - ковчег с частицей мощей святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли из Рима. Посетители смогут приложиться к иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Выставка будет проходить …
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12 сентября 2018, 11:16
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В Сызрани откроется выставка художника Олега Хошобина
В среду, 12 сентября, в художественной галерее «Наследие» в Сызрани на улице Ульяновской, 2Б откроется персональная выставка художника Олега Хошобина «Философия жизни». Как сообщили в творческом объединении «Союз художников Сызрани», на 15:00 запланирована торжественная церемония, а побывать на выставке горожане …
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11 сентября 2018, 10:07
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В галерее «Виктория» откроется выставка «Новые художники»
14 августа в Самаре откроется выставка «Новые художники». На ней будут представлены работы учеников Школы современного искусства Оксаны Стоговой, фотошколы Кристины Сырчиковой и Самарской Школы Авангарда Сергея Баландина. Экспозицию составят лучшие творения студентов, которые были сделаны за прошедший год.
Мероприятие откроется …
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13 августа 2018, 10:03
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Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной
19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.
Экспозиция установлена на набережной в районе Красноармейского спуска. В ней отражены все основные вехи футбольной истории Самары: первый удар на вокзальной …
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19 июня 2018, 11:29