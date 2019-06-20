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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги

В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги

В среду, 12 июня, на площади Славы в Самаре откроется фотовыставка «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета». Экспозицию составят более 200 панорамных снимков творческого тандема фотографа Андрея Вострова и пилота Валерия Безрученко. Все фотографии были сделаны 
10 июня 2019, 02:27
«Треша» нам точно не хватает: В Самарской области организуют выставку арт-объектов из мусора

«Треша» нам точно не хватает: В Самарской области организуют выставку арт-объектов из мусора

В селе Ширяево будущим летом пройдет фестиваль «Чистый Репин». В его рамках там состоится необычный конкурс арт-объектов и инсталляций из вторсырья.
 
Цель конкурса - донести до зрителя идею о необходимости формирования нового экологического сознания и изменения ценностных установок. Основные 
4 мая 2019, 02:58
Открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»

Открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»

В среду. 3 апреля, в  областной  столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Сотни людей выстроились в очередь, чтобы приложиться к мощам  великомученика Пантелеимона, апостола Луки, святителя Луки архиепископа Крымского. Как уверяют  организаторы, гости выставки  смогут прикоснуться к святыням храмов и 
3 апреля 2019, 01:01
В самарском архиве открылась уникальная выставка патентов XX века

В самарском архиве открылась уникальная выставка патентов XX века

В Самаре открылся восьмой ежегодный историко-архивный форум «Память о прошлом». В этом году он приурочен к 100-летию со дня принятия Декрета «Об изобретениях». В столицу 63-го региона съехались изобретатели из ведущих вузов России. Мероприятие поддержала крупнейшая общественная организация «Союзмаш России».
 
Документальные 
27 марта 2019, 09:54
У православных сегодня Чистый четверг

У православных сегодня Чистый четверг

У православных сегодня четвертый день Страстной седмицы – Чистый четверг, который еще называют Великим. В период богослужений в этот день вспоминают одно из  основных евангельских происшествий: Тайную вечерю, в ходе которой  Иисус Христос омыл ноги собственным ученикам, продемонстрировав таким образом 

5 апреля 2018, 11:26
В храмах Самары начали освящать воду

В храмах Самары начали освящать воду

У православных верующих сегодня крещенский сочельник. В храмах начали освящать воду. Считается, что после этого она будет обладать целебными свойствами. Именно с этим связана древняя традиция 19 января окунаться в прорубь для духовного очищения. На территории Самарской области специально организуют 

18 января 2018, 12:33
В Самаре откроется православная выставка-ярмарка

В Самаре откроется православная выставка-ярмарка

В четверг, 14 декабря, в самарском выставочном центре «Экспо-Волга» начнет работать  уже ставшая традиционной  православная выставка-ярмарка. В 12 часов дня в честь ее открытия состоится торжественный молебен. Там же можно будет приложиться  к  ковчегу с частицами мощей Святителя Спиридона Тримифунтского 

12 декабря 2017, 04:27
В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой праздник. Там отмечали  100 лет со дня явления  чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». Согласно преданию, уроженке Ташлы, временно проживавшей  в соседнем селе, во сне явилась Царица 

23 октября 2017, 12:46
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