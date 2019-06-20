У православных верующих сегодня крещенский сочельник. В храмах начали освящать воду. Считается, что после этого она будет обладать целебными свойствами. Именно с этим связана древняя традиция 19 января окунаться в прорубь для духовного очищения. На территории Самарской области специально организуют …