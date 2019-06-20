В Самарском епархиально-историческом музее открылась выставка израильского фотографа Дафны Таль «Крепкая Вера: православие в Святой земле». Мероприятие проходит при поддержке регионального правительства, посольства Израиля в России и Фонда Андрея Первозванного. Одним из инициаторов проведения выставки стала советник губернатора Самарской области по культуре, генеральный директор телерадиокомпании "Терра" Наталья Камбарова. Экспозиция собрана из снимков, на которых изображены люди и места Израиля и Палестинской Автономии, относящиеся к Православной церкви Святой земли. В частности, на них запечатлены священники, фотографии обрядов и интерьеров храмов. Особенностью работ является то, что все они были сделаны в вечернее время при свете свечей или луны. Снимки не имеют черт, по которым их можно отнести к той или иной исторической эпохе. Таким образом Дафна Таль придала своим произведениям вневременной характер.
«Возможно, это начало культурного сотрудничества между Израилем и Самарской областью, поддержанного на государственном уровне. Для нас это очень важно, поскольку любому российскому гражданину, в том числе и жителю Самарской области интересен Израиль, как культура святой земли. Культура с древнейшей историей, древнейшей духовной историей, и, конечно, нам интересна культура современного государства Израиль», - говорит врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
Выставка продлится до 21 августа.
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