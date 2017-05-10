На фотографиях - одно из самых удивительных православных мест на планете - святая гора Афон. Каждый снимок наделен особым смыслом. На них изображена повседневная жизнь местных послушников, чудотворные иконы и артефакты монастырей, а также пейзажи "земного удела Богоматерии". Женщинам посещение Афона настрого запрещено. Поэтому для них это один из немногих способов прикоснуться к святыне.
Более двухсот работ в Самару привез первый официальный фотолетописец Святой горы Костас Асмис. Грек, прекрасно владеющий русским, снимает монастыри и храмы Афона уже более 30 лет.
Выставка в торговом комплексе Амбар открыта с 10 утра до 8 вечера. Вход свободный.
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