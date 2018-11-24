В самарских школах прошли уроки безопасности … По статистике, каждый год в России от поражения током гибнет до 30 000 человек. В подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны нарушением техники безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. Чтобы это предотвратить, нефтяники 63-го региона начали просветительскую работу в школах