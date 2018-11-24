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В самарских школах прошли уроки безопасности
По статистике, каждый год в России от поражения током гибнет до 30 000 человек. В подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны нарушением техники безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. Чтобы это предотвратить, нефтяники 63-го региона начали просветительскую работу в школах …
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23 ноября 2018, 11:54
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Стали известны новые подробности дела депутата Минахмета Халлиулова
Председателя совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халлиулова арестовали на два месяца. Такое решение принял Самарский районный суд. Дело Минахмета Халиуллова было выделено в отдельное производство в рамках расследования скандала, связанного с «Фондом капитального ремонта».
Напомним, по версии следствия, …
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23 ноября 2018, 11:27
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Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков
Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК …
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24 ноября 2018, 08:15
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В блогах: на "АВТОВАЗе" собираются поменять ботинки Panda
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что на "АВТОВАЗе" собираются заменить обувь для рабочих. Они сейчас ходят в ботинках Panda. Сотрудники давно жалуются на их неудобство. Они тяжелые, натирают, металлический подносок давит на пальцы. В итоге завод все-таки решил …
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23 ноября 2018, 11:15
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В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны
Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует …
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22 ноября 2018, 07:13
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В Самаре откроют новое арт-пространство на бывшем ЗИМе
В середине декабря этого года в областной столице заработает новое арт-пространство. Лофт разместится в высотке на территории бывшего ЗИМа. Арт-пространство займет около 200 квадратных метров, здесь можно будет послушать музыку, увидеть инсталляции и картины современных художников. Сейчас из здания вывозят …
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14 ноября 2018, 12:04
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Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»
В среду, 31 октября, Российская театральная премия «Золотая Маска» опубликовала список номинантов сезона 2017/18. В номинации лучший балетный спектакль отмечен балет «Эсмеральда» Самарского театра оперы и балета, а его постановщик Юрий Бурлака выдвинут в номинации «лучшая работа балетмейстера-хореографа». С постановкой …
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31 октября 2018, 05:27
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В Самаре пройдет «Ночь искусств»
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29 октября 2018, 05:25
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Жена самарского олигарха показала френдам шикарную грудь
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила порадовать своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото. Она выложила на страничке снимок в платье с весьма глубоким декольте. Пост Ксения сопроводила подписью с риторическим вопросом: «С каких пор сексуальность осуждается?».
Карточка …
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26 октября 2018, 12:50
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Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры
Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); …
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4 июля 2018, 02:48
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Самарцы встретили Николая Меркушкина у «Стены» и сделали с ним фото
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3 июля 2018, 02:33
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Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре
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3 июля 2018, 11:50