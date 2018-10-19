Глянцевые журналы подорожают на 25% Колебания курса валют повлияют и на стоимость прессы. По оценке российских специалистов, глянцевые журналы подорожают на четверть - и это лишь в том случае, если те издания, что печатаются за границей, станут выходить в тираж из российских типографий. Но и …