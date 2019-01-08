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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Итальянские кресла и звук dolby digital: снова открывается кинотеатр «Самара»

Итальянские кресла и звук dolby digital: снова открывается кинотеатр «Самара»

В январе кинотеатр «Самара» на улице Георгия Димитрова возродится в новом формате. В торговом центре, который давно занимает это здание, откроется новый кинотеатр. Киноманов ждут шесть залов на 50 мест с итальянскими креслами, серебристые экраны и звук dolby digital.

Напомним, 
11 декабря 2018, 11:12
В Самаре заработал кинотеатр под открытым небом

В Самаре заработал кинотеатр под открытым небом

В Самаре начал работать кинотеатр под открытым небом «Филин». Он расположился в амфитеатре на набережной Волги около монумента «Ладья».

Сеансы проходят вечером каждый день, кроме понедельников и вторников. Начало сеансов в 20:30.

В репертуар кинотеатра входят комедии, блокбастеры и мультфильмы. Посмотреть их 

31 июля 2018, 01:38
Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».

Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона 

19 июня 2018, 10:46
Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре

Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре

В Самаре в Загородном парке снова заработает кинотеатр под открытым небом. Информация об этом появилась в сообществе паркового кинотеатра в социальной сети. При хороших погодных условиях пробные показы начнутся с 18 мая, сообщили представители администрации. Добавим, другой кинотеатр под открытым 

15 мая 2018, 01:30
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