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Итальянские кресла и звук dolby digital: снова открывается кинотеатр «Самара»
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11 декабря 2018, 11:12
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В Самаре заработал кинотеатр под открытым небом
В Самаре начал работать кинотеатр под открытым небом «Филин». Он расположился в амфитеатре на набережной Волги около монумента «Ладья».
Сеансы проходят вечером каждый день, кроме понедельников и вторников. Начало сеансов в 20:30.
В репертуар кинотеатра входят комедии, блокбастеры и мультфильмы. Посмотреть их …
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31 июля 2018, 01:38
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Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре
В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».
Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона …
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19 июня 2018, 10:46
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Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре
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15 мая 2018, 01:30