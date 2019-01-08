В Самаре начал работать кинотеатр под открытым небом «Филин». Он расположился в амфитеатре на набережной Волги около монумента «Ладья».

Сеансы проходят вечером каждый день, кроме понедельников и вторников. Начало сеансов в 20:30.

В репертуар кинотеатра входят комедии, блокбастеры и мультфильмы. Посмотреть их …