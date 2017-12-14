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Материалы по теме:

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки. Об этом чиновники сообщили на совещании в мэрии Самары. Больше всего праздничных площадок предусмотрено в Красноглинском районе – 8. В Куйбышевском – 7, в Ленинском, Октябрьском и Промышленном 

12 декабря 2017, 10:14
Facebook в России запустил Marketplace в тестовом режиме

Facebook в России запустил Marketplace в тестовом режиме

Facebook запускает сервис Marketplace в РФ в тестовом режиме. Об этом рассказывают «Известия».
На Marketplace будут размещаться объявления о различных товарах с указанием координат продавцов и способов связи с ними. Делать приобретения онлайн нельзя, а вопрос  формы оплаты сторонам предлагается 

4 декабря 2017, 11:03
Минпромторг составил список магазинов-участников системы tax free

Минпромторг составил список магазинов-участников системы tax free

Появился перечень российских магазинов, которые станут предоставлять услуги по возврату части денег, израсходованных на покупку. Речь идет о популярной в ряде стран системе tax free. Проект соответствующего документа, утвержденный кабмином и разработанный Минпромторгом, появился на официальном сайте правовых актов.
В 

30 ноября 2017, 11:24
К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки

К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки

Самарские парки и скверы начинают украшать к Новому году. В семи зонах отдыха в ближайшее время установят новогодние елки. Об этом сообщили  в МП «Парки Самары». Праздничные деревья появятся в «Дубовой роще» поселка Волгарь, на Воронежских озерах, в парке Молодежном, 

28 ноября 2017, 09:09
Российские магазины привлекли 20 миллионов покупателей в «черную пятницу»

Российские магазины привлекли 20 миллионов покупателей в «черную пятницу»

Порядка двадцати миллионов человек сделали приобретения со скидкой до 90% в процессе распродажи под названием «черная пятница». Это в 5 раз выше аналогичных прошлогодних показателей.
Как рассказывают «Известия» со ссылкой на главу Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, последняя акция подняла 

27 ноября 2017, 09:08
Какие продукты на самарских прилавках?

Какие продукты на самарских прилавках?

Всемирный день качества отметили в Самаре. В региональной столице в рамках «круглого стола» эксперты в области экономики, торговли и сельского хозяйства обсудили, как в губернии соблюдаются нормы при изготовлении товаров и какой продукции на прилавках сейчас больше - местной или 

10 ноября 2017, 04:50
Названа дата открытия елочных базаров в Самаре

Названа дата открытия елочных базаров в Самаре

В Самаре готовятся к сезону елочных базаров. Муниципальное предприятие "Ярмарки Самары" начало принимать заявки от местных предпринимателей на получение права торговли хвойными деревьями, сообщили в мэрии.

«Прием заявлений осуществляет муниципальное предприятие городского округа самара «Ярмарки Самары» до 15 ноября 2017 года 

9 ноября 2017, 09:13
В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки на Новый год

В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки на Новый год

В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки перед новогодними праздниками. С таким предложением  выступили представители заксобрания Карелии.
Соответствующие пункты предлагается внести в Лесной кодекс. Авторы  инициативы уже направили соответствующие документы в региональный парламент, чтобы в перспективе это предложение рассмотрели 

18 октября 2017, 03:08
В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

С самарских деревьев наконец-то начали снимать гирлянды, которые были развешены еще перед новым годом, в декабре 2016-го. Как пишет Прогород, это те самые светящиеся ленты, которыми было недовольно руководство области. Однако городским чиновникам «шары» очень понравились – и, несмотря на 
8 марта 2017, 04:43
В Самаре на Мориса Тореза появились стихийные свалки елок

В Самаре на Мориса Тореза появились стихийные свалки елок

В Самаре на улице Мориса Тореза образовались стихийные елочные свалки. Как передает Волга Ньюс. хвойные деревья валялись вдоль проезжей части и на газоне вчера вечером 1 января.

Несколько лесных красавиц лежало вблизи пересечения с улицей Энтузиастов, более крупная свалка 
2 января 2017, 05:11
В Самаре 10 декабря начнут работать елочные базары

В Самаре 10 декабря начнут работать елочные базары

До нового года 25 дней. 10 декабря в Самаре  начнут работать елочные базары. По предварительным данным, всего их будет около двухсот.
Продавать елки будут в том числе на пересечении Ленинградской и Галактионовской, Революционной и Гагарина, Челюскинцев и Осипенко, Челюскинцев и 

6 декабря 2016, 12:06
Самару очистят от елок и мусора

Самару очистят от елок и мусора

Руководитель управления информации и аналитики мэрии Самары Наталья Хлопунова сообщила в "Твиттере", что "все елочные базары 31 декабря должны быть вывезены, а площадки очищены". Такое решение был принято сегодня в ходе оперативного совещания в горадминистрации. В твите говорится: "К 
29 декабря 2014, 10:36
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