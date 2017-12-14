В Самаре в четверг, 14 декабря, начали работать елочные базары. Старт торговли новогодними деревьями был отложен из-за погодных условий. Открыть точки продаж планировали еще пятого декабря.
Отметим, сегодня еще не все допущенные к торговле елками предприниматели начали работу. Базары уже открылись в Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском и Кировском районе. Остальные пункты продаж должны начать работу 15 декабря.
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