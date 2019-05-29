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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что 
29 мая 2019, 01:49
Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК 
29 мая 2019, 01:15
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая. 

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не 
29 мая 2019, 11:52
В Самарской области сельчанку преследовал лось

В Самарской области сельчанку преследовал лось

На окраине Сызрани в поселке Уваровка дикий лось терроризирует местных жителей. Как рассказал в соцсетях сызранец Максим, во вторник, 28 мая, лось бегал по улице 4-ая Дачная, на огромной скорости он понесся на пожилую женщину, которая только чудом успела 
29 мая 2019, 11:35
В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей

В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей

В столице 63-го региона объявлены торги на ремонт фонтана 30-летия Победы, который располагается на улице Молодогвардейской напротив площади Славы. Подрядчику планируют заплатить 30 млн рублей из городского бюджета. Аукцион в электронной форме должен пройти 17 июня, говорится на сайте 
29 мая 2019, 09:49
Движение по Утевской откроется до конца мая

Движение по Утевской откроется до конца мая

В столице 63-го региона завершены работы по перекладке первого участка канализационного коллектора на улице Утевской. На пересечении ее с улицей Войкова специалисты переложили 85 метров трубы диаметром 700 мм на глубине 7 метров. Движение стоков прерывать было нельзя, поэтому пришлось 
23 мая 2019, 01:36
«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона стартовал ремонт улицы Победы на участке от Елизарова до проспекта Кирова. Рабочие обновят проезжую часть, газоны и тротуары.

«В состав работ входит проезжая часть, газоны тротуары. Приносим извинения за причиненные неудобства. Нужно 
21 мая 2019, 02:47
Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят 
20 мая 2019, 08:04
В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской

В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской

В понедельник, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Утевской в Куйбышевском районе Самары сбили насмерть девушку. Как рассказали в группе «ДТП 163 Самара» очевидцы, самарчанка переходила проезжую часть по «зебре» неподалеку от остановки общественного транспорта, когда 
4 марта 2019, 10:20
В Самаре изменится схема движения троллейбуса №7

В Самаре изменится схема движения троллейбуса №7

В Самаре на два дня изменится схема движения троллейбусов №7. Это связано с ремонтными работами, которые будут проводить на улице Победы в областном центре сотрудники  «Т Плюс». Движение электрического общественного транспорта будет невозможно по нечетной стороне Победы от дома №79 

14 сентября 2018, 04:23
Изменилось расписание движения «ОМов» между Самарой и Рождествено

Изменилось расписание движения «ОМов» между Самарой и Рождествено

Самарское речное пассажирское предприятие внесло изменения в расписание движения теплоходов между Речным вокзалом и Рождествено. С 5 сентября суда будут курсировать в утренние часы с 6:00 до 9:00 с интервалом в 45 минут. С более подробным расписанием всегда можно ознакомиться 
5 сентября 2018, 03:32
Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

В Самаре снова можно беспрепятственно ездить по улице Мичурина. 14 августа было закрыто движение общественного транспорта по дороге на участке от Осипенко до Челюскинцев. Там устраняли неисправность на водоводе. Сразу после завершения работ, вечером 16 августа, движение транспорта было вновь 

17 августа 2018, 09:49
Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Важная информация для автомобилистов. Для обеспечения безопасности при проведении молодежного форума «iВолга-2018»  будет перекрыта одна из дорог. Проезд будет запрещен по дороге в поселке  Прибрежный на участке от ул. Набережная до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до 

19 июля 2018, 01:51
В Самаре по факту гибели человека при взрыве возбуждено уголовное дело (ФОТО)

В Самаре по факту гибели человека при взрыве возбуждено уголовное дело (ФОТО)

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на ул. Утевской, в результате которого погиб рабочий, ещё двое были ранены.
В четверг, 3 апреля, около 14:00 в ангаре на территории предприятия «Самараавтотранс-2000» взорвалась автоцистерна. ЧП случилось во время ремонта. Работники 
4 апреля 2014, 09:39
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