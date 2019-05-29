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В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что …
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29 мая 2019, 01:49
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Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест
В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК …
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29 мая 2019, 01:15
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Стало известно имя нового президента Грушинского клуба
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29 мая 2019, 11:52
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В Самарской области сельчанку преследовал лось
На окраине Сызрани в поселке Уваровка дикий лось терроризирует местных жителей. Как рассказал в соцсетях сызранец Максим, во вторник, 28 мая, лось бегал по улице 4-ая Дачная, на огромной скорости он понесся на пожилую женщину, которая только чудом успела …
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29 мая 2019, 11:35
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В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей
В столице 63-го региона объявлены торги на ремонт фонтана 30-летия Победы, который располагается на улице Молодогвардейской напротив площади Славы. Подрядчику планируют заплатить 30 млн рублей из городского бюджета. Аукцион в электронной форме должен пройти 17 июня, говорится на сайте …
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29 мая 2019, 09:49
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Движение по Утевской откроется до конца мая
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23 мая 2019, 01:36
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«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы
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21 мая 2019, 02:47
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Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»
Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят …
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20 мая 2019, 08:04
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В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской
В понедельник, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Утевской в Куйбышевском районе Самары сбили насмерть девушку. Как рассказали в группе «ДТП 163 Самара» очевидцы, самарчанка переходила проезжую часть по «зебре» неподалеку от остановки общественного транспорта, когда …
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4 марта 2019, 10:20
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В Самаре изменится схема движения троллейбуса №7
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14 сентября 2018, 04:23
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Изменилось расписание движения «ОМов» между Самарой и Рождествено
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5 сентября 2018, 03:32
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Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре
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17 августа 2018, 09:49
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Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре
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19 июля 2018, 01:51
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В Самаре по факту гибели человека при взрыве возбуждено уголовное дело (ФОТО)
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4 апреля 2014, 09:39
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