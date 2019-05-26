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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

ТЕРРА стала победителем 26-го фестиваля самарской прессы

ТЕРРА стала победителем 26-го фестиваля самарской прессы

Сегодня, 25 мая, в самарском Струковском саду прошел традиционный Фестиваль Прессы. Организатор, самарское региональное отделение Союза журналистов Самарской области, отметил лучшие средства массой информации региона.
 
Двадцать шестой Фестиваль открыли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, 

25 мая 2019, 07:09
Самара выбирает Мисс Русское Радио 2019

Самара выбирает Мисс Русское Радио 2019

Региональный этап одного из самых престижных в России конкурса красоты состоится 15 мая в самарском ресторане "Mr. Hadson на набережной". Именно там победительнице отборочного конкурса вручат корону, которая позволит ей отправиться представлять наш город в Москву на грандиозный Всероссийский финал.
12 мая 2019, 08:18
Самара и Тольятти попали в список самых бедных городов России

Самара и Тольятти попали в список самых бедных городов России

Самара и Тольятти попали в ТОП-15 самых бедных городов России. Рейтинг опубликовало агентство ZOOM MARKET. При ранжировании жителей 24 российских городов попросили оценить их финансовое положение по пятибалльной шкале, и на основании полученных данных сформировали список. Самыми бедными стали Саранск, 

30 апреля 2019, 03:17
10 цитат Владимира Ленина о жизни и политике

10 цитат Владимира Ленина о жизни и политике

149 лет назад родился революционер и основатель СССР Владимир Ленин. Споры вокруг оценки его деятельности не утихают до сих пор, но бесспорно одно – она оказала огромное вляние не только на российскую, но и на всю мировую историю. Жизнь Владимира 

22 апреля 2019, 01:00
Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор 
27 февраля 2019, 07:00
В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

Судебные приставы на месяц прикрыли узбекское кафе в Тольятти. Миграционная служба выяснила, что на кухне там работала гражданка Узбекистана, у которой не было разрешения. В отношении владельца точки общепита составили протокол по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение 
21 февраля 2019, 09:19
В Самарской области появятся 5 автоклубов

В Самарской области появятся 5 автоклубов

Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и 
13 февраля 2019, 04:05
Изменился график работы колеса обозрения в Самаре

Изменился график работы колеса обозрения в Самаре

Изменился график работы колеса обозрения, расположенного в парке имени Гагарина. Об этом сообщает сайт муниципального предприятия «Парки Самары».

Итак, с понедельника в будние дни аттракцион будет открыт для посетителей с 13:00 до 22:00. Функционировать он будет с перерывом, который 
4 февраля 2019, 11:36
«Угроза жизни и здоровью»: самарское кафе закрыли на 3 месяца

«Угроза жизни и здоровью»: самарское кафе закрыли на 3 месяца

В областной столице судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность кафе, в котором нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. Недочеты обнаружили в работе заведения, предлагающего посетителям отведать традиционные блюда узбекской кухни.

В частности, помещения были спроектированы таким образом, что не «предусматривали последовательность 
6 декабря 2018, 10:25
В Японии откроется первое кафе с роботами-официантами

В Японии откроется первое кафе с роботами-официантами

В ноябре в Токио появится кафе, в котором посетителей будут обслуживать роботы-официанты. Заведение откроется в районе Акасаки японской столицы.

Электронные официанты будут работать на дистанционном управлении. В качестве операторов планируется привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья. Роботы будут передавать 
25 сентября 2018, 01:54
Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля

Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля

Мы подготовили подборку наиболее интересных мероприятий в предстоящий уик-энд.


КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

«Тренер»

Фильм является режиссерским дебютом Данилы Козловского. Он рассказывает об игроке Юрии Столешникове. На важнейшем матче 
20 апреля 2018, 07:36
Началась трансляция сноса автомойки с кафе у шоколадной фабрики в Самаре

Началась трансляция сноса автомойки с кафе у шоколадной фабрики в Самаре

В Самаре началась текстовая «твиттер-трансляция» сноса двухэтажного строения, расположенного у шоколадной фабрики. Первый 
17 апреля 2018, 05:36
Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
Итак, на первом месте перечня развлечений походы в рестораны и бары, которые среднестатистический россиянин может совершать в 

24 августа 2017, 03:33
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