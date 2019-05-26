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ТЕРРА стала победителем 26-го фестиваля самарской прессы
Сегодня, 25 мая, в самарском Струковском саду прошел традиционный Фестиваль Прессы. Организатор, самарское региональное отделение Союза журналистов Самарской области, отметил лучшие средства массой информации региона.
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25 мая 2019, 07:09
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Самара выбирает Мисс Русское Радио 2019
Региональный этап одного из самых престижных в России конкурса красоты состоится 15 мая в самарском ресторане "Mr. Hadson на набережной". Именно там победительнице отборочного конкурса вручат корону, которая позволит ей отправиться представлять наш город в Москву на грандиозный Всероссийский финал.
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12 мая 2019, 08:18
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Самара и Тольятти попали в список самых бедных городов России
Самара и Тольятти попали в ТОП-15 самых бедных городов России. Рейтинг опубликовало агентство ZOOM MARKET. При ранжировании жителей 24 российских городов попросили оценить их финансовое положение по пятибалльной шкале, и на основании полученных данных сформировали список. Самыми бедными стали Саранск, …
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30 апреля 2019, 03:17
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10 цитат Владимира Ленина о жизни и политике
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22 апреля 2019, 01:00
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Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»
В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор …
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27 февраля 2019, 07:00
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В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе
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21 февраля 2019, 09:19
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В Самарской области появятся 5 автоклубов
Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и …
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13 февраля 2019, 04:05
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Изменился график работы колеса обозрения в Самаре
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4 февраля 2019, 11:36
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«Угроза жизни и здоровью»: самарское кафе закрыли на 3 месяца
В областной столице судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность кафе, в котором нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. Недочеты обнаружили в работе заведения, предлагающего посетителям отведать традиционные блюда узбекской кухни.
В частности, помещения были спроектированы таким образом, что не «предусматривали последовательность …
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6 декабря 2018, 10:25
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В Японии откроется первое кафе с роботами-официантами
В ноябре в Токио появится кафе, в котором посетителей будут обслуживать роботы-официанты. Заведение откроется в районе Акасаки японской столицы.
Электронные официанты будут работать на дистанционном управлении. В качестве операторов планируется привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья. Роботы будут передавать …
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25 сентября 2018, 01:54
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Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля
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20 апреля 2018, 07:36
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Началась трансляция сноса автомойки с кафе у шоколадной фабрики в Самаре
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17 апреля 2018, 05:36
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Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян
Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
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24 августа 2017, 03:33
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