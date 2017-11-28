В Самаре открылся склад благотворительной организации «Благодарю». Теперь предметы одежды и быта, которые жители Самарской области отдают нуждающимся, будут привозить сюда со всей области для сортировки и переработки.
Проект «Благодарю» работает с 2014 года. Тогда представители общественной организации "Свежий ветер" решили собирать вещи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Собрали средства через социальную сеть, на них приобрели и установили первый контейнер для пожертвований. Через год проект поддержала самарская мэрия, и сеть сбора вещей значительно расширили, а также открыли специальный пункт выдачи одежды. В этом году программа получила Президентский грант, благодаря которому у общественников теперь есть возможность работать по всей области, а в губернском центре появился свой склад.
-Наконец-то они нашли склад. Пусть, пока не большой, но будем думать, не последний. Тенденция к развитию идет, и я думаю, раз есть спрос, значит будет и предложение, - поделился Александр Трачук, заместитель главы администрации Куйбышевского внутригородского района.
Кроме прямой социальной функции, проект "Благодарю" выполняет еще и экологическую , считают организаторы.
-Мы с вами находимся на складе, и мы видим сколько вещей. Которые могли попасть сразу на свалку, на полигон. Люди выбрасывают ненужные вещи, а здесь происходит их сортировка, переработка. Вещи, которые в хорошем состоянии – получают благополучатели, которые уже немножко не в ходовом таком состоянии, идут на переработку и получают вторую жизнь в виде ветоши, - рассказала Татьяна Овчинникова, заместитель руководителя управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара
В Самаре сейчас 13 контейнеров для ненужных вещей. Планируют установить еще пять. Такие точки находятся в торговых центрах, а также в некоторых школах. Собранную одежду отдают нуждающимся - многодетным семьям, погорельцам, пенсионерам, инвалидам. При этом получить ее можно, только при наличии документов, подтверждающих, что вещи действительно необходимы. Пункт выдачи находится на Некрасовской 62.