Сегодня прошло официальное открытие образовательного учреждения. На церемонию приехали первые лица города и области. Центр расположен в здании бывшего кулинарного училища на улице Азовской. На ремонт здания потратили 14 миллионов рублей из резервного фонда губернатора. Здесь детей бесплатно учат делать поделки, петь, танцевать, рассказывают о православной культуре.
Отметим, что за 9 лет самарская епархия открыла 30 образовательных центров. Особое внимание - городским окраинам, спальным районам, где остро строит проблема досуга детей.
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