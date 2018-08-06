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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

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31 нелегального мигранта выдворили приставы из Самарской области

31 нелегального мигранта выдворили приставы из Самарской области

Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области отчиталось о депортации очередной группы нелегальных мигрантов. С 4 по 10 июня регион покинул 31 человек. Всего с начала года самарские приставы выдворили из страны 340 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают сотрудники 

14 июня 2018, 12:38
Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области

Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области

В Самарской области судебные приставы за первые три месяца 2018 года выдворили за нарушение миграционного законодательства почти 200 иностранцев. Всего за переделы РФ отравлено 178 нелегалов. 122 мигранта уехали за свой счет. За первую неделю апреля выдворено еще 15 нарушителей 

10 апреля 2018, 11:01
Сызранец прописывал мигрантов в доме без фундамента, стен и крыши

Сызранец прописывал мигрантов в доме без фундамента, стен и крыши

Сызранская прокуратура провела проверку исполнения жителями города миграционного законодательства. В итоге, в поле зрения работников надзорной  службы попал мужчина. Оказалось, что он занимался фиктивной пропиской мигрантов. За четыре года сызранец оформил регистрацию для шестерых человек. Прописывал он их в разрушенном 

30 марта 2018, 01:10
Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

В Новокуйбышевске осудили 37-летнего мужчину. Он обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По информации следствия, в ноябре-декабре прошлого года обвиняемый пришел в местный многофункциональный центр. Он прописал в своей квартире 13 граждан Узбекистана. Однако на данной жил площади эти 

27 марта 2018, 06:15
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