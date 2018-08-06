Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области Поход на рыбалку с приятелем обернулся неприятностями для жителя Сергиевского района. Мужчины отправились на пруд в селе Рудаевка. Во время посиделки они изрядно выпили и один из собутыльников уснул. Проснувшись, он не нашел на своем месте припаркованный ВАЗ-21102. В преступлении потерпевший …