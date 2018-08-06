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Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области
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6 августа 2018, 02:27
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Под Сызранью из-за лопнувшего колеса столкнулись Mazda и фура MAN
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6 августа 2018, 08:13
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Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование
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3 августа 2018, 04:20
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Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб
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2 августа 2018, 11:24
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31 нелегального мигранта выдворили приставы из Самарской области
Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области отчиталось о депортации очередной группы нелегальных мигрантов. С 4 по 10 июня регион покинул 31 человек. Всего с начала года самарские приставы выдворили из страны 340 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечают сотрудники …
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14 июня 2018, 12:38
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Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области
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10 апреля 2018, 11:01
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Сызранец прописывал мигрантов в доме без фундамента, стен и крыши
Сызранская прокуратура провела проверку исполнения жителями города миграционного законодательства. В итоге, в поле зрения работников надзорной службы попал мужчина. Оказалось, что он занимался фиктивной пропиской мигрантов. За четыре года сызранец оформил регистрацию для шестерых человек. Прописывал он их в разрушенном …
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30 марта 2018, 01:10
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Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов
В Новокуйбышевске осудили 37-летнего мужчину. Он обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
По информации следствия, в ноябре-декабре прошлого года обвиняемый пришел в местный многофункциональный центр. Он прописал в своей квартире 13 граждан Узбекистана. Однако на данной жил площади эти …
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27 марта 2018, 06:15