15 июля в России завершится главное спортивное мероприятие этого лета – чемпионат мира по футболу. Мероприятия, посвященные этому, традиционно будут проходить на площадке Фестиваля болельщиков FIFA.

В 19:00 на площади Куйбышева начнется трансляция финала мундиаля. После того, как определится чемпион мира …