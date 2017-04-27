Там будут заниматься ребята с ДЦП, нарушениями зрения, слуха и речи. Специальный класс создан на базе городской школы № 101. Он оснащен тактильной клавиатурой для детей, страдающих детским церебральным параличом, оборудованием для слабослышащих и незрячих учащихся, коммуникаторами для невербального общения, системой "Нумикон", тактильными дорожками и другими приспособлениями.
По информации региональной общественной организации людей с инвалидностью "Перспектива", в ближайшее время откроются ещё 3 подобных класса в разных школах.
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