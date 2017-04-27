В Самаре детей пытались зачислить в школу по поддельным документам В Самаре заведены уголовные дела по факту подделки документов для зачисления детей в первый класс. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Согласно данным ведомства, подложные документы обнаружили в школе №150. К заявлению о зачислении были приложены два свидетельства о регистрации …