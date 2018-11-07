В Самаре дептранс проверил работу автобусов в Красноглинском районе Самарский департамент транспорта начал вести мониторинг заполняемости городских автобусов на остановках Красноглинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, в последние месяцы от местных жителей регулярно поступают жалобы на то, что транспорт ходит забитым и людям приходится слишком долго его ждать. Кроме …