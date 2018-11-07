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В Самаре дептранс проверил работу автобусов в Красноглинском районе
Самарский департамент транспорта начал вести мониторинг заполняемости городских автобусов на остановках Красноглинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, в последние месяцы от местных жителей регулярно поступают жалобы на то, что транспорт ходит забитым и людям приходится слишком долго его ждать. Кроме …
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2 ноября 2018, 01:29
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В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Во второй половине среды, 24 октября, в Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
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24 октября 2018, 05:16
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В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка
Самарец Юрий Николаев через "Твиттер" обратился в Мобильную приемную губернатора, чтобы она помогла - цитата - "попинать городской Департамент транспорта". Автор просит, чтобы власти обратили внимание на транспортное обслуживание поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка. По словам жителей, город …
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10 октября 2018, 07:38
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В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов
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19 сентября 2018, 02:09
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Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области
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9 сентября 2018, 12:27