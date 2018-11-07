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В Самаре дептранс проверил работу автобусов в Красноглинском районе

В Самаре дептранс проверил работу автобусов в Красноглинском районе

Самарский департамент транспорта начал вести мониторинг заполняемости городских автобусов на остановках Красноглинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, в последние месяцы от местных жителей регулярно поступают жалобы на то, что транспорт ходит забитым и людям приходится слишком долго его ждать. Кроме 
2 ноября 2018, 01:29
В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

Во второй половине среды, 24 октября, в  Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
- Был сбой в работе транспортного оператора. Сейчас система восстановлена, все работает, — прокомментировало 
24 октября 2018, 05:16
В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка

В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка

Самарец Юрий Николаев через "Твиттер" обратился в Мобильную приемную губернатора, чтобы она помогла - цитата - "попинать городской Департамент транспорта". Автор просит, чтобы власти обратили внимание на транспортное обслуживание поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка. По словам жителей, город 
10 октября 2018, 07:38
В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов

В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов

Сейчас в Самаре наблюдается тотальная нехватка водителей трамваев (нужен 161 человек, недокомплект  штата - 27,8%) и троллейбусов (требуется 156  сотрудников, то есть 39,5%). Сложнее всего обстоят дела с кондукторами в трамваях. По данным ТТУ Самара, не хватает 351 сотрудника, то 
19 сентября 2018, 02:09
Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области

Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области



Избирательные участки в Самарской области 9 сентября открылись синхронно в 8 утра. Традиционно первые часы считаются пиковыми по числу голосующих. Всего воспользоваться своим законным правом могут 2,4 млн. граждан, зарегистрированных в 
9 сентября 2018, 12:27
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